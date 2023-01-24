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رياضة

راتب عصام الحضري يتأثر بسبب “خليجي 25”.. تفاجأ بقرار صدمه

الاتحاد المصري لكرة القدم قرر خصم شهرين من راتب مدرب حراس المنتخب الأولمبي وحارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري

كتب خالد الأحمد
عصام الحضري watanserb.com
عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق
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وطن- في خطوة أثارت دهشة الكثيرين في الأوساط الرياضية قام الاتحاد المصري لكرة القدم، بخصم مرتب شهرين من مدرب حراس المنتخب الأولمبي المصري “عصام الحضري”، وذلك بسبب وجوده في العراق لتحليل مباريات “خليجي 25”.

خصم شهران من راتب عصام الحضري

وأشارت مصادر صحفية إلى أن اتحاد الكرة اتخذ هذا القرار نظرا لغياب الحضري على مدار شهرين عن وظيفته، لأجل تحليل مباريات كأس العالم وكأس الخليج في إحدى القنوات الخارجية.

وأضافت المصادر أن “الحضري حصل على إذن من الاتحاد بالسفر، لكن في نفس الوقت قررنا خصم شهرين من راتبه، لأنه لم يكن متواجدا في مصر، ولم يكن يتابع خطة عمل المنتخب الأولمبي، ولم يحضر أي اجتماعات تتعلق بالمنتخب.

وتابع المصدر أن موقف الحضري يشبه خبير التحكيم “كلاتنبرغ” الذي سافر لتحليل كأس العالم مقابل إجازة غير مدفوعة الأجر، حيث لم يتقاض راتبه عن هذا الشهر ونفس الأمر تم تطبيقه مع الحضري خلال شهري كأس العالم وخليجي 25.

من جانبه أكد عصام الحضري في تصريحات صحفية، أنه اعترض على الخصم مؤكدا أنه أبلغ الاتحاد بالسفر إلى العراق وحصل على الإذن.

خصم شهران من راتب عصام الحضري
خصم شهران من راتب عصام الحضري
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ونشر على حسابه في ” تويتر” تعليقاً طريفاً وغير مباشر من خلال صورة له بجلباب خليجي وكوفية.

وبدا وهو يضع يده على فمه وأمامه آنية فيها فواكه وكأنه يريد أن يقول “لقد أصبحت عراقياً.”

ونشر كذلك صورة له وهو يحمل كأس خليجي 25 وهنأ المنتخب العراقي على فوزه بالكأس قائلاً :”مليون مبروك لمنتخب العراق وشعب العراق الحبيب الفوز بكأس خليجي25 تستحقوها بجدارة و عاش العراق عاش.”

مدرب حراس المنتخب الأولمبي المصري عصام الحضري
مدرب حراس المنتخب الأولمبي المصري عصام الحضري

ووفقا لصحيفة “المصري اليوم” فان الحارس السابق للمنتخب المصري رفض قرار اتحاد الكرة بخصم شهرين من راتبه، أسوة بما حدث مع كلاتنبرج الخبير التحكيمي رئيس لجنة الحكام الذي تواجد هو الآخر في أحد القنوات الفضائية لتحليل مباريات كأس العالم ولتحليل مباريات كأس الخليج.

وأكد للمقربين منه أن هناك من يدفعه إلى الرحيل عن المنتخب الأولمبي لكنه لن يتخذ قراره النهائي في الوقت الراهن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحضري أكد إبلاغه اتحاد الكرة بسفره إلى العراق لتحليل مباريات كأس الخليج في ظل عدم وجود معسكرات للمنتخب الاولمبي خلال تلك الفترة.

ويحمل عصام الحضري الرقم القياسي كأكبر اللاعبين سنا مشاركة في كأس العالم، بعدما قاد منتخب مصر في نسخة مونديال 2018 بروسيا، حيث خاض مع الفريق لقائه ضد نظيره السعودي في مرحلة المجموعات بالمسابقة وهو بعمر 45 عاما و161 يوما آنذاك.

وظهر الحضري كمحلل في إحدى القنوات الفضائية الخارجية في الدوحة خلال بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر، قبل أن يسافر مجدداً لتحليل مباريات كأس الخليج وحضور عدد من المباريات خلال البطولة التي أقيمت في العراق.

المصدرتويتر، صحيفة المصري اليوم، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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