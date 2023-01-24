راتب عصام الحضري يتأثر بسبب “خليجي 25”.. تفاجأ بقرار صدمه

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وطن- في خطوة أثارت دهشة الكثيرين في الأوساط الرياضية قام الاتحاد المصري لكرة القدم، بخصم مرتب شهرين من مدرب حراس المنتخب الأولمبي المصري “عصام الحضري”، وذلك بسبب وجوده في العراق لتحليل مباريات “خليجي 25”.

خصم شهران من راتب عصام الحضري

وأشارت مصادر صحفية إلى أن اتحاد الكرة اتخذ هذا القرار نظرا لغياب الحضري على مدار شهرين عن وظيفته، لأجل تحليل مباريات كأس العالم وكأس الخليج في إحدى القنوات الخارجية.

وأضافت المصادر أن “الحضري حصل على إذن من الاتحاد بالسفر، لكن في نفس الوقت قررنا خصم شهرين من راتبه، لأنه لم يكن متواجدا في مصر، ولم يكن يتابع خطة عمل المنتخب الأولمبي، ولم يحضر أي اجتماعات تتعلق بالمنتخب.

وتابع المصدر أن موقف الحضري يشبه خبير التحكيم “كلاتنبرغ” الذي سافر لتحليل كأس العالم مقابل إجازة غير مدفوعة الأجر، حيث لم يتقاض راتبه عن هذا الشهر ونفس الأمر تم تطبيقه مع الحضري خلال شهري كأس العالم وخليجي 25.

من جانبه أكد عصام الحضري في تصريحات صحفية، أنه اعترض على الخصم مؤكدا أنه أبلغ الاتحاد بالسفر إلى العراق وحصل على الإذن.

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ونشر على حسابه في ” تويتر” تعليقاً طريفاً وغير مباشر من خلال صورة له بجلباب خليجي وكوفية.

وبدا وهو يضع يده على فمه وأمامه آنية فيها فواكه وكأنه يريد أن يقول “لقد أصبحت عراقياً.”

ونشر كذلك صورة له وهو يحمل كأس خليجي 25 وهنأ المنتخب العراقي على فوزه بالكأس قائلاً :”مليون مبروك لمنتخب العراق وشعب العراق الحبيب الفوز بكأس خليجي25 تستحقوها بجدارة و عاش العراق عاش.”

ووفقا لصحيفة “المصري اليوم” فان الحارس السابق للمنتخب المصري رفض قرار اتحاد الكرة بخصم شهرين من راتبه، أسوة بما حدث مع كلاتنبرج الخبير التحكيمي رئيس لجنة الحكام الذي تواجد هو الآخر في أحد القنوات الفضائية لتحليل مباريات كأس العالم ولتحليل مباريات كأس الخليج.

وأكد للمقربين منه أن هناك من يدفعه إلى الرحيل عن المنتخب الأولمبي لكنه لن يتخذ قراره النهائي في الوقت الراهن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحضري أكد إبلاغه اتحاد الكرة بسفره إلى العراق لتحليل مباريات كأس الخليج في ظل عدم وجود معسكرات للمنتخب الاولمبي خلال تلك الفترة.

ويحمل عصام الحضري الرقم القياسي كأكبر اللاعبين سنا مشاركة في كأس العالم، بعدما قاد منتخب مصر في نسخة مونديال 2018 بروسيا، حيث خاض مع الفريق لقائه ضد نظيره السعودي في مرحلة المجموعات بالمسابقة وهو بعمر 45 عاما و161 يوما آنذاك.

وظهر الحضري كمحلل في إحدى القنوات الفضائية الخارجية في الدوحة خلال بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر، قبل أن يسافر مجدداً لتحليل مباريات كأس الخليج وحضور عدد من المباريات خلال البطولة التي أقيمت في العراق.