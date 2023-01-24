الثلاثاء, يناير 24, 2023
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حياتنا

دراسة تكشف..هؤلاء هم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالسرطان

كشفت الدراسة أن طوال القامة هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان

كتب ايمان الباجي
دراسة تكشف..هؤلاء هم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالسرطان watanserb.com
مرض السرطان
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وطن– السرطان مرض تنمو فيه بعض خلايا الجسم بشكلٍ لا يمكن السيطرة عليه وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ويمكن أن يبدأ السرطان في أي مكان تقريبًا في جسم الإنسان، والذي يتكون من تريليونات من الخلايا.

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من فرص إصابة الشخص بالسرطان بما في ذلك الشيخوخة والتاريخ الشخصي أو العائلي للسرطان والتدخين واستهلاك الكحول والتعرض للأشعاع.

طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان

ومع ذلك، وفقًا لبحث جديد تحدث عنه موقع “.viva.co.id“، اتضح أن هناك علاقة بين الطول ومخاطر الإصابة بالسرطان.

كشفت الدراسة الحديثة أن طوال القامة هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان

وفقا للصندوق العالمي لأبحاث السرطان، يمكن أن يحدد طولك خطر إصابتك بالسرطان.

نظر فريق البحث في الدليل العالمي على الصلة بين النظام الغذائي والوزن والنشاط البدني والسرطان.

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ووجدوا أنه كلما زاد طولك كلما زاد خطر إصابتك بمرض سرطان المبيض والبروستاتا والبنكرياس والقولون والمستقيم والثدي والكلى.

وخلص البحث إلى أن كل خمسة سنتيمترات إضافية في الطول يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بالإضافة إلى الخصائص المحددة.

لماذا يؤثر طولك على خطر إصابتك بالسرطان؟

أوضحت سوزانا براون، مديرة برنامج العلوم في الصندوق العالمي لأبحاث السرطان، أن العملية التي خضع لها جسمك لجعلك طويل القامة مرتبطة بالسرطان، وليس بطول الشخص نفسه – أي المسافة من رأسك إلى قدميك.

وشرحت قائلة: “بعبارة أخرى، الطول النهائي للشخص البالغ هو تمثيل مرئي لعملية النمو التي مر بها جسم الشخص من الحمل وحتى البلوغ. وتتأثر هذه العملية ليس فقط بالجينات، ولكن أيضا بعوامل النمو القابلة للتعديل (على سبيل المثال، عوامل النمو مثل الإنسولين وعامل النمو الشبيه بالإنسولين وهرمون النمو والهرمونات الجنسية مثل الإستروجين) في الرحم وأثناء الطفولة ومرحلة المراهقة.”

كلما زاد طولك كلما زاد خطر إصابتك بمرض السرطان

وأضافت: “لذلك يجب اعتبار الطول فقط كمؤشر لسلسلة الأحداث والتجارب بأكملها من الحمل إلى مرحلة البلوغ، وأمر مهم هو تحديد جانب أو جوانب هذه العملية التي تؤثر على خطر الإصابة بالسرطان”.

طرق لتجنب خطر الإصابة بالسرطان

إذا كنت ترغب في تقليل خطر الإصابة بمرض السرطان، فهناك خطوات معينة يمكنك اتخاذها، بما في ذلك تناول طعام صحي وممارسة النشاط البدني.
علاوة على ذلك، وفقًا لمايو كلينك، فإن اتباع نظام غذائي صحي، والحفاظ على وزن صحي، والإقلاع عن التدخين، وتجنب الكحول، وإجراء فحوصات منتظمة، كلها خطوات يمكنها أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.
المصدرموقع.viva.co.id، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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