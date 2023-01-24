ترتيب الدوري الإيطالي 2023 مع نهاية الجولة الـ19

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وطن- يتربع فريق نابولي على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023، مع ختام مباريات الجولة الـ19، الثلاثاء.

وشهدت منافسات الجولة الـ19، العديد من المفاجآت، كان أبرزها خسارة حامل اللقب ميلان القاسية أمام لاتسيو برباعية نظيفة دون مقابل، كما هو الحال مع الإنتر الذي تعثّر بالخسارة أمام إمبولي بهدف نظيف.

نتائج منافسات الدوري الإيطالي

وتعادل فريق يوفنتوس (السيدة العجوز)، أمام نظيره أتالانتا بثلاثية ثمينة لكليهما، وفوز روما النظيف على سبيزيا بهدفين دون رد، ومواصلة المتصدر نابولي سلسلة انتصاراته بعد تحقيق الفوز على ساليرنيتانا، بهدفين نظيفين.

وستنطلق منافسات الأسبوع الـ20 من الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو)، الجمعة، بمواجهة بولونيا وسبيزيا، وستنتهي بلقاء هيلاس فيرونا وأودينيزي.

ترتيب الدوري الإيطالي 2023

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي 2023، مع ختام مباريات الجولة الـ19، كما يلي:

(1) نابولي 50 نقطة.

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(2) ميلان 38 نقطة.

(3) لاتسيو 37 نقطة.

(4) الإنتر 37 نقطة.

(5) روما 37 نقطة.

(6) أتالانتا 35 نقطة.

(7) أودينيزي 28 نقطة.

(8) تورينو 26 نقطة.

(9) إمبولي 25 نقطة.

(10) يوفنتوس 23 نقطة.

(11) فيورنتينا 23 نقطة.

(12) بولونيا 23 نقطة.

(13) مونزا 22 نقطة.

(14) ليتشي 20 نقطة.

(15) سبيزيا 18 نقطة.

(16) ساليرنيتانا 18 نقطة.

(17) ساسولو 17 نقطة.

(18) هيلاس فيرونا 12 نقطة.

(19) سامبدوريا 9 نقاط.

(20) كريمونيسي 8 نقاط.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2023

ونرفق لكم متابعي (وطن) في كل مكان، أبرز ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، مع ختام الجولة الـ19، فيما يلي:

(1) فيكتور أوسيمين (نابولي) 13 هدفاً.

(2) أديمولا لوكمان (أتالانتا) 11 هدفاً.

🥇 أوسيمين: 13 هدفًا

🥈 لـوكــمـان: 11 هدفًا 🇳🇬 ثنائي نيجيري في صدارة هدافي #الدوري_الإيطالي 💎 حتى الآن ⚽️👏#الكالتشيو pic.twitter.com/d1s4NcAswF — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) January 23, 2023

(3) لوتارو مارتينيز (الإنتر) 9 أهداف.

(4) مبالا نزولا (سبيزيا) 9 أهداف.

(5) رفائيل لياو (ميلان) 8 أهداف.