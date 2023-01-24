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رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي 2023 مع نهاية الجولة الـ19

نابولي يتربع وحيداً على عرش صدارة دوري "الكالتشيو" الإيطالي

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإيطالي 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الإيطالي 2023
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وطن- يتربع فريق نابولي على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023، مع ختام مباريات الجولة الـ19، الثلاثاء.

وشهدت منافسات الجولة الـ19، العديد من المفاجآت، كان أبرزها خسارة حامل اللقب ميلان القاسية أمام لاتسيو برباعية نظيفة دون مقابل، كما هو الحال مع الإنتر الذي تعثّر بالخسارة أمام إمبولي بهدف نظيف.

نتائج منافسات الدوري الإيطالي

وتعادل فريق يوفنتوس (السيدة العجوز)، أمام نظيره أتالانتا بثلاثية ثمينة لكليهما، وفوز روما النظيف على سبيزيا بهدفين دون رد، ومواصلة المتصدر نابولي سلسلة انتصاراته بعد تحقيق الفوز على ساليرنيتانا، بهدفين نظيفين.

وستنطلق منافسات الأسبوع الـ20 من الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو)، الجمعة، بمواجهة بولونيا وسبيزيا، وستنتهي بلقاء هيلاس فيرونا وأودينيزي.

مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي
مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي

ترتيب الدوري الإيطالي 2023

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي 2023، مع ختام مباريات الجولة الـ19، كما يلي:

(1) نابولي 50 نقطة.

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(2) ميلان 38 نقطة.

(3) لاتسيو 37 نقطة.

(4) الإنتر 37 نقطة.

(5) روما 37 نقطة.

(6) أتالانتا 35 نقطة.

(7) أودينيزي 28 نقطة.

(8) تورينو 26 نقطة.

(9) إمبولي 25 نقطة.

(10) يوفنتوس 23 نقطة.

(11) فيورنتينا 23 نقطة.

(12) بولونيا 23 نقطة.

(13) مونزا 22 نقطة.

(14) ليتشي 20 نقطة.

نابولي متصدر الدوري الإيطالي 2023
نابولي متصدر الدوري الإيطالي 2023

(15) سبيزيا 18 نقطة.

(16) ساليرنيتانا 18 نقطة.

(17) ساسولو 17 نقطة.

(18) هيلاس فيرونا 12 نقطة.

(19) سامبدوريا 9 نقاط.

(20) كريمونيسي 8 نقاط.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2023

ونرفق لكم متابعي (وطن) في كل مكان، أبرز ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، مع ختام الجولة الـ19، فيما يلي:

(1) فيكتور أوسيمين (نابولي) 13 هدفاً.

(2) أديمولا لوكمان (أتالانتا) 11 هدفاً.

(3) لوتارو مارتينيز (الإنتر) 9 أهداف.

(4) مبالا نزولا (سبيزيا) 9 أهداف.

(5) رفائيل لياو (ميلان) 8 أهداف.

المصدروطن + الدوري الإيطالي + نادي نابولي + نادي ميلان
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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