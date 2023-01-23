مفاجأة الميركاتو الشتوي.. لوكا مودريتش يُوقع مع النصر السعودي

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وطن- أفادت تقارير صحيفة سعودية،الاثنين، عن توقيع النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش 37 عاماً، لاعب وسط ريال مدريد مع النصر السعودي في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت صحيفة “اليوم” السعودية، ” مصادر لنا أفادت بأن إدارة مجلس النصر السعودي، حصل على توقيع نجم ريال مدريد لوكا مودريتش“.

توقيع لوكا مودريتش مع النصر السعودي

وأردفت الصحيفة السعودية، ” نادي النصر حصل بالفعل على توقيع اللاعب لتمثيله بالفعل”.

يبدو أن النصر لم ينتهي من صفقاته النارية 🔥 نجم جديد قريب من ارتداء قميص العالمي 🌟👕 لوكا مودريتش وقع على عقود انضمامه بحسب الميدان ✍️ pic.twitter.com/Psl3oAOzYI — موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) January 23, 2023

وينتهي عقد الكرواتي لوكا مودريتش مع نادي ريال مدريد الإسباني، مع نهاية الموسم الجاري.

رحيل لوكا مودريتش عن ريال مدريد

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، ” لوكا مودريتش لن يستمر مع نادي ريال مدريد. بعد انتهاء عقده مع الفريق الملكي، في ال30 من شهر يونيو عام 2023″.

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كما وأضافت، ” اللاعب مودريتش لن يجدد عقده مع ريال مدريد هذا الموسم، وسيتوقف عن اللعب مع الفريق مع نهاية الموسم الجاري”.

خاص لـ #الميدان:

نادي #النصر يوقع مع اللاعب لوكا #مودريتش وذلك بعد أن حصل النادي على الموافقة من اللاعب لتمثيل صفوف النادي ومن المتوقع في القريب العاجل بإعلان الصفقة الكبيرة.🔥@man3_al3rjani pic.twitter.com/rE48uBtQLs — الميدان الرياضي (@MidanAlYaum) January 23, 2023

وخاض الكرواتي مودريتش هذا الموسم مع ريال مدريد، 23 مباراة. في كافة المسابقات المختلفة، استطاع من خلالها من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين، إلى جانب التتويج مع منتخب بلاده كرواتيا بالميدالية البرونزية (المركز الثالث) في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

فيما لم تكشف تلك التقارير السعودية عن موعد انتقال الكرواتي مودريتش إلى صفوف نادي النصر السعودي حتى الآن.

من هو لوكا مودريتش؟!

اللاعب لوكا مودريتش، لاعب كرواتي محترف في كرة القدم، يلعب في الوقت الحالي. مع نادي ريال مدريد في مركز الوسط الهجومي، من مواليد شهر سبتمبر عام 1985.

بدأ مسيرته الكروية الاحترافية مع نادي دينامو زغرب عام 2003، ثم الانتقال بعدها على سبيل الإعارة إلى صفوف نادي زرينسكي موستار وإنتر زابرشيتش، ليتعاقد بعدها مع توتنهام عام 2008.

كما ووقع في صيف عام 2012 مع نادي ريال مدريد الإسباني، حيث سيتنهي عقده مع الفريق الملكي مع نهاية الموسم الجاري.

مسيرة الكرواتي مودريتش صاحب الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 2018، مليئة بالإنجازات والألقاب على الصعيد الفردي والجماعي مع مختلف الأندية التي لعب فيها، ولعل أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا 5 مرات مع ريال مدريد. و3 بالدوري الإسباني والدوري الكرواتي 3 مرات وغيرها.