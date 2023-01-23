الإثنين, يناير 23, 2023
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رياضة

مفاجأة الميركاتو الشتوي.. لوكا مودريتش يُوقع مع النصر السعودي

تقارير سعودية تتحدث عن حصول نادي النصر على توقيع الكرواتي لوكا مودريتش

كتب فارس أبو شيحة
لوكا مودريتش watanserb.com
لوكا مودريتش
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وطن- أفادت تقارير صحيفة سعودية،الاثنين، عن توقيع النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش 37 عاماً، لاعب وسط ريال مدريد مع النصر السعودي في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت صحيفة “اليوم” السعودية، ” مصادر لنا أفادت بأن إدارة مجلس النصر السعودي، حصل على توقيع نجم ريال مدريد لوكا مودريتش“.

توقيع لوكا مودريتش مع النصر السعودي

وأردفت الصحيفة السعودية، ” نادي النصر حصل بالفعل على توقيع اللاعب لتمثيله بالفعل”.

وينتهي عقد الكرواتي لوكا مودريتش مع نادي ريال مدريد الإسباني، مع نهاية الموسم الجاري.

مودريتش لاعب ريال مدريد
مودريتش لاعب ريال مدريد

رحيل لوكا مودريتش عن ريال مدريد

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، ” لوكا مودريتش لن يستمر مع نادي ريال مدريد. بعد انتهاء عقده مع الفريق الملكي، في ال30 من شهر يونيو عام 2023″.

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كما وأضافت، ” اللاعب مودريتش لن يجدد عقده مع ريال مدريد هذا الموسم، وسيتوقف عن اللعب مع الفريق مع نهاية الموسم الجاري”.

وخاض الكرواتي مودريتش هذا الموسم مع ريال مدريد، 23 مباراة. في كافة المسابقات المختلفة، استطاع من خلالها من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين، إلى جانب التتويج مع منتخب بلاده كرواتيا بالميدالية البرونزية (المركز الثالث) في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

لوكا موريتش
لوكا موريتش

فيما لم تكشف تلك التقارير السعودية عن موعد انتقال الكرواتي مودريتش إلى صفوف نادي النصر السعودي حتى الآن.

من هو لوكا مودريتش؟!

اللاعب لوكا مودريتش، لاعب كرواتي محترف في كرة القدم، يلعب في الوقت الحالي. مع نادي ريال مدريد في مركز الوسط الهجومي، من مواليد شهر سبتمبر عام 1985.

بدأ مسيرته الكروية الاحترافية مع نادي دينامو زغرب عام 2003، ثم الانتقال بعدها على سبيل الإعارة إلى صفوف نادي زرينسكي موستار وإنتر زابرشيتش، ليتعاقد بعدها مع توتنهام عام 2008.

توقيع لوكا مودريتش مع النصر السعودي
توقيع لوكا مودريتش مع النصر السعودي

كما ووقع في صيف عام 2012 مع نادي ريال مدريد الإسباني، حيث سيتنهي عقده مع الفريق الملكي مع نهاية الموسم الجاري.

مسيرة الكرواتي مودريتش صاحب الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 2018، مليئة بالإنجازات والألقاب على الصعيد الفردي والجماعي مع مختلف الأندية التي لعب فيها، ولعل أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا 5 مرات مع ريال مدريد. و3 بالدوري الإسباني والدوري الكرواتي 3 مرات وغيرها.

المصدروطن + صحيفة اليوم السعودية + ماركا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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