مبارك الهاجري يقبل أحلام ويحتضنها في استديو “سعودي أيدول” (شاهد)

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وطن– عبّرت الفنانة الإماراتية أحلام عن حبها لزوجها بطل الراليات القطري مبارك الهاجري، بصورة رومانسية من كواليس برنامج “سعودي آيدول”.

الفرحة على شكل مبارك

ونشرت أحلام الصورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهر بها مبارك يقوم باحتضانها وتقبيلها.

وكانت الفنانة الإماراتية ترتدي فستان الريش الأزرق مع حذاء أحمر، وعلقت على اللقطة: “قد تأتيك الفرحة على شكل مبارك”.

وسأل أحد الحاضرين أحلام عن أول هدية تلقتها من مبارك، وأجابت: “شاي ووردة”.

ليقاطعها مبارك قائلاً: “وهي كانت الطعم”، فتردّ أحلام: “كلام كبير”، قبل أن يتعانقا برومانسية مرة أخرى.

وكانت قد انطلقت مؤخراً عبر شاشة “إم بي سي”، أولى حلقات البرنامج السعودي الثقافي الجديد “سعودي آيدول”. وهو النسخة السعودية للبرنامج الأمريكي American Idol.

أحلام في العراق

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هذا وقد أحيت أحلام الشامسي رفقة ماجد المهندس عرضاً غنائياً خلال حفل ختام بطولة كأس الخليج لكرة القدم خليجي 25. وسط تفاعل جماهيري واسع مع الإطلالة التي ظهرت بها الفنانة الإماراتية وسط ما يزيد عن 65 ألف مشجع داخل ستاد البصرة الدولي.

وأطلت أحلام على جماهير البصرة والعراق بعباءة خليجية مطرزة بنقشات تراثية زيّنتها بعقد “كرسي جابر”.

وتوشّحت “أم فاهد” بعلم العراق، بينما كانت تُراقص الجماهير الغفيرة في ستاد البصرة الدولي، وسط تفاعل منهم مع أغانيها.

وأحيت أحلام على أرض استاد البصرة أغنية “وجه بغداد” من ألبومها “رزق الورد”، بمناسبة حفل اختتام خليجي 25 بعد المباراة النهائية التي جمعت المنتخب العراقي ونظيره العماني. وانتهت بتتويج البلد المستضيف، العراق، للمرة الرابعة في تاريخه.

بنت زايد

وشاركت الفنانة مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام قالت فيه: “من بنت زايد أحلام إلى أهلي في العراق عنوان الفيديو الذي شاركته أحلام عبر انستقرام بعد الكلمة التي ألقتها في حفل ختام خليجي 25”.

وتابعت بقولها: “تشريف اني كنت بينكم اليوم، اليوم أنا بنت زايد بنت الإمارات…الى أهل العراق الغاليين أحبكم يعني انشالله الفرح دائمًا حليفكم أشوفكم على خير انشالله”.

كما غردت أحلام عبر حسابها الرسمي على تويتر: “ياجنة الغرام تضل دار السلام بنهرك وبرك والسما بكل شي نحبك موت”.