ما الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر؟

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وطن-يبدو أن تجنب الحلوى والكعك والآيس كريم والشوكولاتة أمر منطقي جدًا عند محاولة خفض معدل نسبة السكر في الدم. لذلك نتوجه لتناول الفاكهة لأنها تحتوي عل سكر طبيعي كما أن النسبة عادة ما تكون قليلة، بيد أن بعض من هذه الفواكه يكون حلو بشكل كبير ونحن لا نعلم ذلك.

وبحسب تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، لتقليل نسبة السكر في الدم، يجب التخلص من المشروبات الغازية والكعك والآيس كريم، والمعجنات وببساطة، الأطعمة الغنية بالسكر. هناك أيضًا منتج طبيعي يجب الانتباه إليه: وهو الفواكه.

ووفق ما نقلته “وطن“، عن مقابلة مع المركز الطبي الأكاديمي كليفلاند كلينك، قالت أخصائية التغذية Beth Czerwony: “لا أريد أن يخشى أي شخص السكر الموجود في الفاكهة لأنها سكريات طبيعية. يعالجها الجسم بشكل مختلف عن السكر الموجود في ملفات تعريف الارتباط في البسكويت والكعك وما إلى ذلك”.

ومع ذلك، ينبغي ألا نفرط في استهلاكها أيضًا. لهذا السبب من المهم معرفة محتوى السكر في الفاكهة التي ستتناولها، خاصة إذا كنت تعاني من حالة طبية تتطلب مراقبة نسبة السكر في الدم والتحكم فيها.

وهكذا قام الخبير بتفصيل مستويات السكر في تسع فواكه يطلق عليها غالبًا “حلوى الطبيعة”.

البطيخ

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هذه الفاكهة غنية جدا بالماء، كما تحتوي الفاكهة على 6 غرام من السكر فقط لكل 100 غام. ووفقًا للخبيرة، فقد تكون نسبة السكر فيه مرتفعة، لكنه منخفض الكربوهيدرات، ما يعني أن تناول قطعة في يوم صيفي حار لا يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم لديك.

ينصح الاتحاد الفرنسي لمرضى السكر من جهته بعدم تناول البطيخ وحده لتجنب ذروة السكر في الدم و مرافقته بالزبادي لتقليل مؤشر نسبة السكر في الدم.

الكرز

الكرز غني بفيتامين A و C وكذلك مضادات الأكسدة والميلاتونين (هرمون النوم).تنصح الخبيرة: “الكرز جيد جدا بالنسبة لك، ولكن حاول أن تكون حذرا في مقدار ما تأكله”. في الواقع، من السهل تناول الكثير منه بسرعة. بالنسبة للكرز، يوصي الاتحاد الفرنسي لمرضى السكر بتناول فقط 100 غرام (أي من 10 إلى 15 حسب حجمها). يمثل هذا حوالي 13 غامًا من السكر.

العنب

يوفر 100 غرام من العنب ما بين 15.5 و 17 غرامًا من السكر، وهذا اعتمادًا على الصنف. يجب أن تكون حريصًا على عدم المبالغة في تناولها أيضًا.

وحددت المتخصصة في التغذية في المقال المنشور على موقع المستشفى الأمريكي: “حاول أن تكون على دراية بعدد السكريات التي تبتلعها أثناء الوجبة إذا كنت تسعى للحد من السكريات”.

الموزة

تحتوي الموزة في المتوسط ​​على 15 غرامًا من السكر، وهو ما يمثل نفس معدل حلوى الدونات. ناهيك بأن محتواه من السكر يزيد مع نضجه.

كما أوضحت بيث زيروني: “فكر في أحجام الحصص إذا كنت تراقب كمية السكر التي تتناولها. إذا كنت تأكل موزًا صغيرًا، فسيكون أفضل مما لو اخترت موزًا عملاقًا سيكون حصتين”.

أناناس

يوجد في كوب من الأناناس 16.3 غرامًا من السكر. فضلاً عن أن كمية الكربوهيدرات فيه أعلى من متوسط ​​الكمية الموجودة في الفاكهة الطازجة، حسبما حددته وكالة الأبحاث والمعلومات حول الفواكه والخضروات.

إذا كنت تراقب نسبة السكر في الدم، فكن حذرًا من الإفراط في تناوله. علاوة على ذلك، يزداد مستوى السكر عند عصر الفاكهة أو تجفيفها أو تقديمها في شراب. مع هذه الفاكهة، يظل الاعتدال هو مفتاح الوجبات.

البرتقال

تحتوي حبة البرتقال الكبيرة على 17.2 غرامًا من السكر. وفي الواقع، يمكن أن تساعد الألياف الموجودة في البرتقال في إطلاق السكر في مجرى الدم. ولكن لكي ينجح ذلك، تناول الفاكهة بدلاً من شرب كوب من عصير البرتقال. وفي الحقيقة، حتى عصير البرتقال الطازج ، يتركز في السكر أكثر من الفاكهة.

الإجاص

تحتوي حبة إجاص متوسطة الحجم على حوالي 17 غرامًا من السكر، أي ما يعادل لفة القرفة. إذا كانت هذه الفاكهة حلوة جدًا، فهب تتميز أيضًا باحتوائها على الكثير من الألياف. ومع ذلك، للاستفادة منها، يجب أن تؤكل كاملة وطازجة. واحذر من الكمثرى المعلبة: فهو يحتوي على كميات كبيرة من السكر، ما قد يتسبب في زيادة مستويات السكر في الدم.

التفاح

تحتوي تفاحة كبيرة على 25 غرامًا من السكر. ومع ذلك، فإن معظم التفاح غني بالفركتوز. ما هي ميزة هذا الأخير؟ لا يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم مثل الجلوكوز أو السكروز.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الفاكهة غنية جدًا بالألياف. فهي تعزز عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز، والتي يمكن أن تساعد أيضًا في الحفاظ على مستويات السكر والأنسولين من الارتفاع الشديد.

وإذا كنت تبحث عن الحد من تناول السكر، فاختر التفاح الأخضر بدلاً من الأحمر. فهو أقل حلاوة.

المانجو

تحظى هذه الفاكهة بشعبية كبيرة. يشير جدول ANSES للتكوين الغذائي للأطعمة إلى أنه في 100 غرام من المانجو، يوجد 14 غرام من الكربوهيدرات. وإذا لم يكن هذا ضخمًا، فعليك أن تأخذ في الاعتبار أن المانجو تزن في المتوسط ​​400 غرام. لذلك إذا تناولتها بالكامل، يمكنك امتصاص أكثر من 50 غرامًا من السكر.

كما يعد التحكم في الحصة الغذائية ضروريًا مرة أخرى لمرضى السكري. تقترح Beth Czerwony إقران الطعام ببروتين مثل الزبادي اليوناني قليل الدسم، والذي يمكن أن يساعد في إبطاء إطلاق السكر في الدم.

ينبغي ألا يجعلك السكر الموجود في الفاكهة تتخلى عن هذه الأطعمة لأنها غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة. كما تحذر المتخصصة في التغذية بيث زيروني، “ما لم تكن مصابًا بمرض السكري أو أي حالة صحية أخرى تتطلب منك مراقبة نسبة السكر في الدم، فلا تفرط في تناول الفاكهة لأن السكر الموجود فيها يمثل مشكلة عند الاستهلاك المفرط”.