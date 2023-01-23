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رياضة

تفاصيل صادمة عن فضيحة داني ألفيس الجنسية مع فتاة في ملهى ليلي

الفتاة الإسبانية تدعي قيام البرازيلي ألفيس بحبسها داخل حمام الملهى الليلي والاعتداء عليها

كتب فارس أبو شيحة
فضيحة داني ألفيس الجنسية مع فتاة إسبانية watanserb.com
فضيحة داني ألفيس الجنسية مع فتاة إسبانية
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وطن- كشفت تقارير صحفية إسبانية، الأحد، تفاصيل جديدة عن الفضيحة الجنسية لـ داني ألفيس (39 عاماً)، مع فتاة إسبانية داخل أحد الملاهي الليلية في مدينة برشلونة.

وذكرت صحفية “ماركا” الإسبانية، تفاصيل جديدة عن فضيحة البرازيلي داني ألفيس المهتم بقضية التحرش الجنسي مع فتاة إسبانية في ملهًى ليلي، “زعمت الفتاة الإسبانية البالغة من العمر 23 عاماً، أن اللاعب قام بحبسها في حمام الملهى الليلي”.

فضيحة داني ألفيس الجنسية مع فتاة إسبانية

كما تابعت الصحيفة الإسبانية: “داني ألفيس وفق ادعاء الفتاة التي تتهم اللاعب بالاعتداء الجنسي عليها، قالت إن اللاعب قام بحسبها داخل حمام الملهى الليلي لمدة ربع ساعة، والاعتداء عليها وصفعها على وجهها”.

وكانت الشرطة الإقليمية الكتالونية، قد احتجزت اللاعب البرازيلي داني ألفيس، على خلفية الاعتداء الجنسي على فتاة إسبانية داخل أحد الملاهي الليلية في مدينة برشلونة، مع نهاية الشهر الماضي، عقب تقديم الفتاة شكوًى ضد اللاعب.

البرازيلي ألفيس
البرازيلي ألفيس

كما يتواجد البرازيلي ألفيس في الوقت الحالي، داخل سجن بريانس في برشلونة، على خلفية التحرش الجنسي بالفتاة الإسبانية.

ضحية البرازيلي ألفيس

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واستكملت الصحيفة: “تم نقل الفتاة الإسبانية التي تتهم اللاعب البرازيلي داني ألفيس بالاعتداء الجنسي عليها، إلى مشفى كلينيك دي برشلونة، بعد الحادثة، وتم إجراء الفحص الطبي لها”.

كما أشارت قناة (TV3) الإسبانية، إلى أن النجم البرازيلي داني ألفيس قدّم 3 روايات مختلفة، خلال التحقيق معه على خلفية الاعتداء الجنسي على فتاة إسبانية داخل الملهى الليلي في برشلونة.

البرازيلي داني ألفيس
البرازيلي داني ألفيس

وأضافت القناة الإسبانية: “داني ألفيس قدم 3 روايات، الأولى أنه لا يعرف الفتاة، والثانية أنه رآها ولم يحدث أي شيء، والثالثة أن الفتاة هي مَن ألقت نفسها عليه في الملهى الليلي”.

فسخ بوماس المكسيكي عقده مع البرازيلي ألفيس

كما فسخ نادي بوماس المكسيكي عقده مع المدافع البرازيلي داني ألفيس، الذي وقع معه في شهر يوليو/تموز عام 2022، بعد رحيله عن برشلونة الإسباني، على خلفية اتهامه بقضية التحرش الجنسي بفتاة إسبانية في برشلونة.

فيما لم تتوصل التحقيقات الجارية مع البرازيلي داني ألفيس، لاعب برشلونة السابق، إلى نتائج بصحة تلك الاتهامات الموجّهة إليه بالتحرش الجنسي بفتاة إسبانية داخل ملهًى ليلي في برشلونة، خلال قضاء وقت إجازته، مع نهاية مشاركته مع البرازيل في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

داني ألفيس لاعب برشلونة السابق
داني ألفيس لاعب برشلونة السابق
المصدروطن + ماركا + قناة TV3
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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