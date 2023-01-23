الإثنين, يناير 23, 2023
الرئيسيةحياتناأطول لسان بالعالم تمتلكه هذا الشابة.. تلمس به عينها وتلعق أنفها (شاهد)
حياتنا

أطول لسان بالعالم تمتلكه هذا الشابة.. تلمس به عينها وتلعق أنفها (شاهد)

الفتاة الأمريكية "أدريان لويس" تمتلك واحداً من أطول الألسنة في العالم بظاهرة غريبة من نوعها

كتب خالد الأحمد
أدريان لويس watanserb.com
أدريان لويس
- Advertisement -

وطن- تمتلك الفتاة الأمريكية “أدريان لويس” واحداً من أطول الألسنة في العالم، لدرجة أنها يمكن أن تلامس إحدى عينيها أو تلعق أنفها به في ظاهرة غريبة من نوعها.

وعادة ما نصف أن “هذا الشخص له لسان طويل” لمن يهين الآخرين بكلمات غير لائقة. ولكن ماذا لو كان للإنسان حقًا “لسان طويل” وليس مجرد “لسان طويل”.. بل الأطول في العالم.

ورثت “أدريانا” طول اللسان عن عدد من أفراد عائلتها الذين يمتلكون ألسنة طويلة.

وبحسب موقع “archyde” فإن الأمر بالنسبة لأدريان ـ صاحبة أطول لسان بالعالم ـ يبدو وراثياً في عائلتها حيث كان لعدد من أفراد عائلتها ومنهم والدتها وجدها وجدتها ألسنة طويلة جدًا

وأضاف المصدر أنه “لسنوات طويلة، ظلت أدريان لويس، تعتقد أنها تمتلك أطول لسان في العالم، بالرغم من أنها ليست صاحبة أطول لسان في التاريخ.”

وبدأت أدريان تدريجيا تعتاد على الأمر، ومؤخراً بدأت في توظيفه”.

- Advertisement -

أدريان لويس
أدريان لويس

واليوم تمتلك لويس قناتها الخاصة على اليوتيوب، بالإضافة إلى عدد من الحسابات الأخرى على “تويتر” و”إنستجرام” و”فيسبوك”.

حيث تجيب من خلالها على أسئلة حول لسانها وتعرض بعض الحيل المضحكة.

وفي النبذة التعريفية على حسابها في “تويتر” كتبت تقول:” غير عالمك بتغيير كلماتك… الموت والحياة في قوة اللسان. لديك استفسار عمل راسلني”.

أطول لسان بالعالم تمتلكه هذا الشابة
أطول لسان بالعالم تمتلكه هذا الشابة

تحلم بالوصول للرقم القياسي

وتأمل أدريان أن تُدرج بصفتها صاحبة أطول لسان في العالم في موسوعة “جينيس” ، حيث لم يتم قياس لسانها بموسوعة التسجيلات حتى الآن.

وبحسب الموسوعة العالمية ما زالت الأمريكية ” شانيل تابر” تملك الرقم القياسي الأول بالنسبة للنساء. في حين أن أطول لسان عند الرجال هو من نصيب الأمريكي ” نيك ستوبيرل “.

ولا تزال تأمل الشابة الأمريكية أن تحقق حلمها وتصبح صاحبة “أطول لسان في العالم”.. فهل تحقق حلمها فعلا؟

ووفق موسوعة “nasainarabic” عادةً ما يكون طول اللّسان البشري نحو 3.3 بوصة (8.5 سم)للرجال و3.1 بوصة (7.9 سم) للنّساء.

وُسجّل أطول لسانٍ في العالم 3.97 بوصة (10.1 سم)، عند قياسه من الذروة إلى منتصف الشّفة العليا المُغلقَة، ويُعزى إلى نيك ستوبيرل من ساليناس، كاليفورنيا، وفقاً لموسوعة جينيس للأرقام القياسيَّة.

وأطول لسانٍ لامرأة كان بطول 3.8 بوصة (9.75 سم)، يُعزى إلى شانيل تابر من لوس انجلوس.

المصدرتويتر، موقع archyde، موسوعة nasainarabic، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

ملك الأردن يعفو عن المحكوم عليهم بتهم “إطالة اللسان”.. ما وضع باسم عوض الله؟

الهدهد

” نحن سعداء” ملك البحرين يدعو للتسامح الديني ونفض الغبار مذكرًا باختياره سفيرة يهودية

حياتنا

“شاهد”: سلمى حايك تظهر في مهرجان كان بـ”البيجاما” وتثير جدلاً واسعاً

فيديو

فيديو| عراك وتبادل لكمات عنيف داخل طائرة متجهة إلى لوس أنجلوس

حياتنا

كيم كارداشيان في موقف محرج للغاية.. بينما كانت تسير في شوارع لوس أنجلوس كُشف المستور !

حياتنا

دفن 10 منهم.. ليبي أميركي يمنح الأطفال السعادة قبل الموت

حياتنا

الممثل الشهير فريدريك جاي باودي ينتحر مباشرة على الهواء

أرشيف - حياتنا

مقتحم منزل ساندرا بولوك يدفع ببراءته من 26 تهمة.. ومحاميه: مضطرب عقليا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كاميرات توثق اعتداء وحشيا لممارسة صحية على 11 رضيعا بالسعودية

حقيقة مقاطع منتشرة لمنجم ذهب ضخم في تونس اكتشف مؤخرا (شاهد)

رسالة مرعبة على “قبر ميت” وضعها دائن له تحدث ضجة (شاهد)

“أنقذوا سالي بن سالم” مطلب شعبي يجتاح تونس وتضامن كبير معها

السيسي:”انهيار الدولة ليس ذنبي هذا قدر الله والإخوان لو قدروا علينا كانوا ذبحونا” (فيديو)

ما فعله تركي آل الشيخ مع والدة أشرف حكيمي جعل اللاعب يتأثر (فيديو)

لعلاج دوالي الساقين.. عليك بقطرة من هذا الزيت بعد الاستحمام

لا تتخلص من القهوة المتبقية.. بهذه الحيلة يمكنك استخدامها لأيام إضافية

3 حيل ذكية لقراءة الرسائل على واتساب دون علم المرسل..تعرف عليها

فيديو اعتداء ضابط تركي على مسنة سورية.. هل الواقعة جديدة؟ (وطن تنقب)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC