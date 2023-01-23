أطول لسان بالعالم تمتلكه هذا الشابة.. تلمس به عينها وتلعق أنفها (شاهد)

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وطن- تمتلك الفتاة الأمريكية “أدريان لويس” واحداً من أطول الألسنة في العالم، لدرجة أنها يمكن أن تلامس إحدى عينيها أو تلعق أنفها به في ظاهرة غريبة من نوعها.

وعادة ما نصف أن “هذا الشخص له لسان طويل” لمن يهين الآخرين بكلمات غير لائقة. ولكن ماذا لو كان للإنسان حقًا “لسان طويل” وليس مجرد “لسان طويل”.. بل الأطول في العالم.

ورثت “أدريانا” طول اللسان عن عدد من أفراد عائلتها الذين يمتلكون ألسنة طويلة.

وبحسب موقع “archyde” فإن الأمر بالنسبة لأدريان ـ صاحبة أطول لسان بالعالم ـ يبدو وراثياً في عائلتها حيث كان لعدد من أفراد عائلتها ومنهم والدتها وجدها وجدتها ألسنة طويلة جدًا

وأضاف المصدر أنه “لسنوات طويلة، ظلت أدريان لويس، تعتقد أنها تمتلك أطول لسان في العالم، بالرغم من أنها ليست صاحبة أطول لسان في التاريخ.”

وبدأت أدريان تدريجيا تعتاد على الأمر، ومؤخراً بدأت في توظيفه”.

I Have a Long Tongue @LongTongueLewis pic.twitter.com/3QfY9fY5St — 60 Second Docs (@60SecDocs) June 1, 2022

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واليوم تمتلك لويس قناتها الخاصة على اليوتيوب، بالإضافة إلى عدد من الحسابات الأخرى على “تويتر” و”إنستجرام” و”فيسبوك”.

حيث تجيب من خلالها على أسئلة حول لسانها وتعرض بعض الحيل المضحكة.

وفي النبذة التعريفية على حسابها في “تويتر” كتبت تقول:” غير عالمك بتغيير كلماتك… الموت والحياة في قوة اللسان. لديك استفسار عمل راسلني”.

Tweets by LongTongueLewis

تحلم بالوصول للرقم القياسي

وتأمل أدريان أن تُدرج بصفتها صاحبة أطول لسان في العالم في موسوعة “جينيس” ، حيث لم يتم قياس لسانها بموسوعة التسجيلات حتى الآن.

وبحسب الموسوعة العالمية ما زالت الأمريكية ” شانيل تابر” تملك الرقم القياسي الأول بالنسبة للنساء. في حين أن أطول لسان عند الرجال هو من نصيب الأمريكي ” نيك ستوبيرل “.

ولا تزال تأمل الشابة الأمريكية أن تحقق حلمها وتصبح صاحبة “أطول لسان في العالم”.. فهل تحقق حلمها فعلا؟

ووفق موسوعة “nasainarabic” عادةً ما يكون طول اللّسان البشري نحو 3.3 بوصة (8.5 سم)للرجال و3.1 بوصة (7.9 سم) للنّساء.

وُسجّل أطول لسانٍ في العالم 3.97 بوصة (10.1 سم)، عند قياسه من الذروة إلى منتصف الشّفة العليا المُغلقَة، ويُعزى إلى نيك ستوبيرل من ساليناس، كاليفورنيا، وفقاً لموسوعة جينيس للأرقام القياسيَّة.

وأطول لسانٍ لامرأة كان بطول 3.8 بوصة (9.75 سم)، يُعزى إلى شانيل تابر من لوس انجلوس.