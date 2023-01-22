هل من الأفضل وضع الملح على البطاطس قبل القلي أو بعده؟

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وطن-لا شكّ في أن الجميع يحب البطاطس المقرمشة والمالحة، ولكن ما هو أفضل وقت لتتبيلها؟ فغالبًا ما لا يلتصق الملح جيدًا بها، بعد الطهي. كما يعتمد الأمر أيضًا على كيفية إعدادها لأن العملية ستكون مختلفة إذا قمت بتحضيرها في المقلاة أو في الفرن.

فيما يلي تحدثت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، عن الوقت المناسب الذي نضع فيه الملح على البطاطس.

متى نملّح البطاطاس المقلية

عند طهي البطاطس المقلية، خاصة في المقلاة، يضاف الملح عادة عندما نضعها في زيت ساخن جدًا أو يوجد أيضًا أشخاص يقومون بوضع الملح بمجرد قليها وإبعادها عن النار. لكن، ما هو الوقت المناسب؟ من الأفضل تمليح البطاطس عندما تكون طازجة خارج المقلاة لأن الملح سيلتصق بشكل أفضل بالبطاطس التي ستكون ساخنة. من ناحية أخرى، سيكون استخدام الملح الناعم أفضل لأنه سيلتصق بشكل أفضل بالبطاطس، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

ماذا تفعل بالبطاطا المخبوزة

من ناحية أخرى، عندما تصنع البطاطس في الفرن، يمكنك وضع الملح عليها قبل أو بعد طهيها، على الرغم من أنك إذا فعلت ذلك بمجرد طهيها، ستلاحظ كيف أن نكهة الملح أكثر كثافة إلى حد ما، مما لو فعلت ذلك قبل الطهي، حيث أن جزءًا من التوابل يُفقد عندما تطلق البطاطس البخار في الفرن.

وهذا ينطبق على جميع التوابل الجافة مثل التوابل والأعشاب، وليس فقط الملح. حتى بالنسبة للتوابل الرطبة مثل البيستو أو الصلصات، من الأفضل إضافتها بعد الطهي حتى تنضج البطاطس أثناء الطهي وتصبح أكثر نكهة بعد ذلك.

لماذا لا نملح البطاطس المقلية قبل قليها؟

لن يساعدك تمليح البطاطس التي ستقليها قبل وضعها في المقلاة كثيرًا، إذ إن الملح سيجعل الزيت بني بشكل أسرع. لذا، من الأفضل القيام بذلك لاحقًا. ستحتوي البطاطس على الزيت الساخن في الأعلى وسوف يلتصق الملح بسهولة.

خطوات قلي البطاطس المقلية المقرمشة

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ولضمان الحصول على رقائق بطاطس مملحة ومقرمشة بشكل مثالي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قطعي كل حبات البطاطس بنفس الحجم

اشطف البطاطس لإزالة النشا.

نقعها في القليل من الماء والملح لجعلها أكثر هشاشة.

صفي البطاطس وجففها