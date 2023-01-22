الأحد, يناير 22, 2023
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بطلة حقيقية أم مزيفة.. مفاجأة عن قصة السيدة المصرية التي أنقذت سيدتين و4 أطفال (فيديو)

المصرية أماني محمد أنقذت سيدتين و4 أطفال غرقت سيارتهم في المياه في مصر

كتب شيراز ماضي
أماني محمد watanserb.com
المصرية أماني محمد التي أنقذت ركاب سيارة سقطت في المياه
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وطن– أثيرت حالة من الجدل في مصر، بعد تردد أنباء عن سيدة تُدعى أماني محمد، تدخلت بشجاعة لا تصدَّق بعد سقوط سيارة سقطت في المياه وبداخلها سيدتان وأربعة أطفال، فيما تم الحديث عن كذب تلك الرواية، وأن ترويجها كان بقصد الشهرة.

قصة السيدة التي وُصفت بأنها بـ”100 رجل” في مصر، تم تداولها بقوة، بدأت بأنها كانت تركب توك توك ولاحظت تجمّعاً من المواطنين، وتبيّن حدوث غرق سيارة في إحدى الترع الكبيرة، بمنطقة منيا القمح المصرية.

هرعت سريعاً لإنقاذ السيدتين والأطفال؛ حيث تم الزعم بأنها بحثت عن حديدة وقفزت في المياه في أقل من دقيقة.

وبحسب تلك الرواية، وصلت السيدة إلى السيارة الغارقة، وكسَّرت الزجاج الخارجي وبدأت تسحب الغارقين، ثم قدّمت لهم الإسعافات الأولية لهم نظراً لخبرتها بمجال التمريض.

السيدة المصرية تروي القصة

وظهرت السيدة في مقطع فيديو، وقالت: “أنا كنت رايحة مشوار.. وكنت راكبة توك توك ولقيت ناس متجمعة عند كوبري.. قلت الله يكون في صاحب العربية لقيت شاب بيقول صاحبها مين وأصحابها اللي بيغرقوا فيها”.

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وأضافت: “كله كان واقف يتفرج ويصور بالموبايلات.. كل اللي كانوا واقفين كانوا رجالة وشباب ومحدش اتحرك.. ولما نزلت المياه كانوا مستغربين من رد فعلي”.

وتابعت: “أخدت حديدة من واحد ميكانيكي كان واقف.. العربية كانت باتجاه الجنب.. طلعت عليها وكسرت الزجاج.. وطلعتهم بصعوبة.. كانوا 4 أطفال و2 من الستات”.

وأشارت إلى أنها أجرت إسعافات أولية للسيدتين والأطفال بحكم خبرتها بالعمل في التمريض العسكري.

ولفتت إلى أنها رفضت الحصول على مبلغ مالي نظير ما فعلته، مؤكدة أنها تصرفت بدافع إنساني.

https://twitter.com/AlarabyTV/status/1616846963856506880?s=20&t=t4We8j9eg8kiFUXVQ9qhxA

تشكيك في القصة

إثارة القصة لم تنتهِ عند هذه الدرجة، فقد كان من الصادم أنه تم التشكيك في صحتها، فقد نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر مقربة من السيدة، أنّ الحادث لم يقع من الأساس، وأن أماني اختلقت القصة لتتصدر التريند، وهو ما نجحت فيه.

تشكيك في قصة المصرية أماني محمد التي أنقذت سيارة سقطت في المياه
المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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