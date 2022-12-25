الأحد, ديسمبر 25, 2022
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شابة مصرية تنقذ زوجها من السجن بطريقة جريئة.. ووالدها يتبرأ منها (شاهد)

وصلت ديون الزوج إلى 31 ألف جنيه ما يعادل أكثر من 1200 دولار أمريكي

كتب رفيف عبدالله
شابة مصرية تنقذ زوجها من السجن بطريقة جريئة.. ووالدها يتبرأ منها watanserb.com
نهى أبو زهرة وزوجها أحمد
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وطن– أثارت سيدة مصرية، تدعى نهى أبو زهرة، إعجاب رواد مواقع التوصل الاجتماعي، بعد إنقاذها لزوجها من السجن، بطريقة جريئة غير عادية.

وقامت نهى أبو زهرة باللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لتساند زوجها بعد تراكم الديون عليه، ورفع عدة قضايا ضده.

جهزنا أنفسنا

وتحدثت نهى عن تفاصيل ما فعلته لإنقاذ زوجها، رغم الهجوم الذي تعرضت له من قبل عائلتها.

نهى وزوجها

وقالت في حديث لصحيفة “القاهرة 24”: ” أنا وجوزي اللي مجهزين نفسنا. واشترينا معظم العفش ومستلزمات الجهاز بالأقساط، وزوجي يعمل صنايعي فران. ومطلوب مننا ندفع حوالي 17 ألف جنيه أقساط شهريًا.”.

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تعيش نهى مع زوجها في شقة إيجار منذ عامين، ما أدى إلى زيادة العبء المالي عليهما. إضافة إلى ديون تجهيزات المنزل والزفاف، وإيجار الفرن الذي يعمل به زوجها أحمد.

“التوك توك” سبب الأزمة

كان أحمد يمتلك توكتوك واضطر إلى بيعه قبل الزفاف، ليسدد بثمنه بعض الديون.

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وبعد مرور فترة من زواجهم، اشترى أحمد توك توك أخر بالتقسيط، لأنه يعتمد عليه في توزيع الخبز على المحال.

وبعد عجزهم عن دفع ثمن “التوك توك”، لعدة أشهر، قام التاجر برفع قضية ضد الزوج.

قامت نهى وزوجها بتجهيز أنفسهما

نصف الثمن

بدأت نهى ببيع عفش منزلها رغم أنها لم تسدد أقساط معظمه. كما أنها قامت ببيع ملابسها وأحذيتها أيضاً عبر مواقع التواصل.

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وتقول نهى: “الناس كسرتني وكانوا بيخدوا مني الحاجة بأقل من نص تمنها، رغم أنها جديدة. وكنت بعيط على الحاجة اللى بتتباع”.

عرضت نهى عفشها للبيع
نهى أبو زهرة
باعت نهى أيضاً ملابسها وأحذيتها

ذهبت الزوجة لتسديد جزء من الديون، لتتفاجأ بأن التاجر صاحب “التوك توك”، رفع قضية على زوجها. وحصل على 3 سنوات مع حكم التنفيذ.

كان زوج نهى في ذلك الوقت مسافر لقضاء بعض الأعمال التي يقوم بها في محافظة أخرى.
وطالب التاجر أيضاً بسداد 27 ألف جنيه، بدلا من 13 ألف جنيه. واتبع خطاه تاجر الانتريه ورفع قضية لسداد 4 آلاف جنيه.

تبرعات وبراءة

استسلمت نهى ولجأت إلى صفحتها الخاصة عبر “الفيسبوك”، وكتبت ما تعانيه وزوجها.

بدأت الزوجة بجمع التبرعات، ووصلت إلى المبلغ المطلوب في 12 يوم فقط لتسديد ديون زوجها.

نهى أبو زهرة
تجرأت نهى وطلبت التبرعات عبر مواقع التواصل

لكنها تعرضت لهجوم شديد من والدها الذي تبرأ منها قائلا “فضحتيني”.

نهى أبو زهرة
والد نهى تبرأ منها معتبراً تصرفها فضيحة

وختمت: “والدي لم يساعدني بأي شيء. فبدل ما يسندني ويقف جنبي بيعاتبني. لكن أنا المهم عندي هو أن حياتي ماتخربش وزوجي لا يؤذى، وأنا اهلي لم يساعدوني، وتلقيت كل الدعم من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي”.

المصدرالقاهرة 24
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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