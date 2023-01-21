مصادر سعودية موثوقة تكشف سبب غياب السعودية والكويت عن قمة الإمارات المصغرة!

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وطن– كشف البروفيسور والباحث المصري المقيم في الولايات المتحدة، الدكتور سامي يوسف، عن سبب غياب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وممثل عن أمير الكويت في القمة الخليجية-العربية المصغرة التي استضافتها الإمارات يوم الأربعاء الفائت.

وقال “يوسف” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” نقلا عن مصادر موثوقة من داخل السعودية، أن أحد “الاسباب الاساسية وراء عدم حضور السعودية والكويت مؤتمر ابوظبى الاخير هو عدم رغبتهما فى اقراض الحكومة المصرية اية اموال اخرى بعد أن طالب صندوق النقد الدولي الدول الخليجية منح مصر 14 مليار دولار لسداد ديون الصندوق والشركات الدولية”.

عاجل⚠️: ومن مصادر موثوق فيها من داخل المملكة والكويت، احد الاسباب الاساسية وراء عدم حضور السعودية والكويت مؤتمر ابوظبى الاخير هو عدم رغبتهما فى عدم اقراض الحكومة المصرية اية اموال اخرى بعد أن طالب صندوق النقد الدولي الدول الخليجية منح مصر 14 مليار دولار لسداد ديون الصندوق pic.twitter.com/Ht9Bm3B9Wx — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) January 20, 2023

وقال “يوسف” أن هذا الامر يمثل “فضيحة مدوية وموقف غاية فى الاحراج ، الحكومة المصرية لن تكون قادرة على تسديد اقساط الديون، البنك الدولى يريد ضمانات لسداد ديونه ويضغط على دول الخليج، ودول الخليج رافضة لطلبات الصندوق،و الحكومة المصرية مستمرة فى الكذب على المصريين.”

والشركات الدولية، التي وصلت إلى 200 مليار دولار…فضيحة مدوية وموقف غاية فى الاحراج ، الحكومة المصرية لن تكون قادرة على تسديد اقساط الديون، البنك الدولى يريد ضمانات لسداد ديونه ويضغط على دول الخليج، ودول الخليج رافضة لطلبات الصندوق،و الحكومة المصرية مستمرة فى الكذب على المصريين. pic.twitter.com/22QZyIuYaD — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) January 20, 2023

تكهنات بوجود خلافات بين السعودية والإمارات

وكان مغردون قد تكهنوا بوجود خلافات بين السعودية وحليفتها الأولى الإمارات، في حين أكد آخرون أن السعودية غابت لوضعها شروطا جديدة في ملف المساعدات للسلطات المصرية، فيما لفت فريق ثالث إلى أن الاجتماع بحث التهديدات الإيرانية في المنطقة بعيدا عن أية خلافات خليجية.

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#قمة_أبوظبي

وعدم حضور #الكويت و #السعودية ليس سببه خلاف

ولكن وعلي الارجح غيابهم عن القمة بسبب تغييرالمنهج الخاص بتقديم الدعم لـ #مصر وهذا سيكون لمنهجهم المستجد شروط قوية وخاصة جدا لمصر👌

عرفتوا ليه القزم المتسول قاعد ذليل؟!

كل من شاركه فى خراب ودمار مصر تخلو عنه👌#السيسى_خربها pic.twitter.com/NVAMIgvJrs — 📌sama📌 journaliste✍️ (@semsema88221242) January 18, 2023

اجتماع تشاوري لمدة ساعات فقط

يشار إلى أن الاجتماع لم يستمر سوى بضع ساعات وغاب عنه العاهل السعودي وولي عهده وأمير الكويت أو ممثله، ووصفته الإمارات بـ”الأخوي التشاوري”.

وبحسب البيان الإماراتي فقد “بحث القادة خلال اللقاء مختلف مسارات التعاون والتنسيق المشترك في جميع المجالات التي تخدم تطلعات شعوبهم إلى مستقبل تنعم فيه بمزيدٍ من التنمية والتقدم والرخاء”.

كما “استعرضوا عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتحديات التي تشهدها المنطقة سياسياً وأمنياً واقتصادياً وأهمية تنسيق المواقف وتعزيز العمل العربي المشترك في التعامل مع هذه التحديات بما يكفل بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوب المنطقة كافة”.

#رئيس_الدولة: سعدت اليوم باستضافة إخواني قادة دول خليجية وعربية في بلدهم الثاني #الإمارات..حريصون على ترسيخ التعاون وتعميقه بين دولنا في جميع المجالات التي تخدم التنمية والازدهار والاستقرار في المنطقة عبر مزيد من العمل المشترك والتعاون والتكامل.#وام pic.twitter.com/ss1Mo6ctIE — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 18, 2023

وكانت الدعوة لعقد هذا اللقاء قد جاءت بعد أقل من 24 ساعة على القمة الثلاثية التي استضافتها القاهرة الثلاثاء، وجمعت الرئيس المصري بنظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حيث تباحثوا حول “تطورات القضية الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من مستجدات وانتهاكات إسرائيلية من حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة”.