عليها آثار تعذيب.. جثة امرأة محروقة في الكويت وجريمة غامضة تثير الذعر

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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بموجة غضب وجدل واسعين، عقب تداول خبر عن جريمة بشعة غامضة، حيث عثرت السلطات الكويتية على جثة محروقة ومشوهة لامرأة على طريق “الأرتال” الشمالي.

العثور على جثة امرأة محروقة والسلطات الكويتية تحقق

وبحسب حسابات إخبارية كويتية موثقة على تويتر، فقد تم العثور على جثة امرأة محروقة وعليها آثار تعذيب على طريق “الأرتال”.

هذا وتم رفع الجثة من قبل الطب الشرعي وتسجيل القضية كجناية في مخفر السالمي.

العثور على جثه امرأة محروقة وعليها آثار تعذيب على طريق الأرتال ورفع الجثة من قبل الطب الشرعي وتسجيل القضيه كجناية في مخفر السالمي. pic.twitter.com/txMaCs2vzz — المجلس (@Almajlliss) January 21, 2023

وفيما لم يتم كشف أي تفاصيل أخرى بخصوص هذه الجريمة البشعة، يشتبه في كون الجثة المحروقة تعود لامرأة أسيوية.

هذا وينتظر الرأي العام العام الكويتي اكتمال التحقيقات وعمليات البحث الجنائي من قبل الشرطة، لحل لغز هذه الجريمة البشعة الغامضة وكشف هوية الضحية وكذلك المجرم الذي قام بقتلها وحرق جثتها.

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واللافت في الأمر والمثير للقلق أيضا بحسب تغريدات العديد من النشطاء، هو تزامن هذه الجريمة مع جريمتي قتل أخرتين في نفس اليوم.

حيث شهدت مدينة الجهراء جريمة قتل بشعة، بمقتل مواطنة خنقا وإسعافها إلى مستشفى الجهراء متوفية فيما تتحرى المباحث عن الواقعة.

الجهات الأمنية تحقق في جريمتي قتل بمناطق مختلفة وفاة مواطنة في الجهراء بظروف طبيعية ولاتوجد جريمة قتل خنقاً بعد التقرير الطبي جثتان لمواطن ووافد في عمارة حولي وآثار دماء عليهما جثة إمرأة محروقة على طريق السالمي pic.twitter.com/O1ZBj47MR6 — أمن ومحاكم ميديا كورت (@mediacourt) January 21, 2023

ومساء اليوم أفادت وسائل محلية بأن وفاة المواطنة في الجهراء كانت بظروف طبيعية ولا توجد جريمة قتل خنقاً، بحسب ما توصل له التقرير الطبي.

كما تم العثور اليوم، السبت، أيضا على جثتي شابين كويتيين بساحة بناية في السالمية، وتم إحالتهما للطب الشرعي لمعرفة أسباب وفاة الشابين.

وبشأن هذه الجرائم المتوالية في يوم واحد، أبلغت مصادر أمنية مطلعة صحيفة «الراي» بالعثور على 3 جثث لمواطنين، وجميعها عليها آثار دماء وواحدة متفحمة.

وفي التفاصيل أبلغت المصادر أن بلاغا ورد لعمليات وزارة الداخلية عن وجود جثتين لشابين كويتيين في إحدى ساحات بناية في منطقة السالمية فيما تم العثور على الجثة الثالثة متفحمة على طريق السالمي.

وأوضحت المصادر أن رجال المباحث الجنائية في حالة استنفار كامل لمعرفة أسباب الوفاة.

وأُبلغت النيابة العامة الكويتية التي أمرت برفع الجثث وإحالتها إلى الطب الشرعي، للوصول إلى التفاصيل الدقيقة وراء الحوادث التي وردت بلاغتها خلال ساعات معدودة.

مطالبات بضرورة كشف ملابسات الجريمة والوصول للقاتل

وتسببت هذه الجريمة البشعة التي لم تتكشف ملاباستها إلى الآن، في غضب واسع على مواقع التواصل بالكويت بين النشطاء الذين طالبوا السلطات بسرعة التحرك لكشف ملابسات الجريمة وضبط الجاني.

وفي هذا السياق غردت ناشط كويتية:”حسبي الله ونعم الوكيل.. الله ياخذ حق المرحومة ويكشف المجرم الحقير.. إن ربك لبلمرصاد.”

فيما كتب يعقوب الناصر زاعما أن القانون في الكويت لا يحيم النساء:”لا رادع لقتل النساء في الكويت لأن القانون يحمي القاتل.”

فيما انهالت التعليقات بالدعوات بالرحمة للقتيلة مجهولة الهوية، وسط قلق واضح بين المغردين الكويتيين من انتشار مثل هذه الجرائم البشعة في البلاد.