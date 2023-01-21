السبت, يناير 21, 2023
الرئيسيةالهدهدعليها آثار تعذيب.. جثة امرأة محروقة في الكويت وجريمة غامضة تثير الذعر
الهدهد

عليها آثار تعذيب.. جثة امرأة محروقة في الكويت وجريمة غامضة تثير الذعر

عثرت السلطات الكويتية على جثة امرأة محروقة عليها آثار تعذيب على طريق "الأرتال" ما أثار الخوف بين الكويتيين على مواقع التواصل

كتب باسل النجار
جثة امرأة محروقة في الكويت watanserb.com
جثة امرأة محروقة في الكويت
- Advertisement -

وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بموجة غضب وجدل واسعين، عقب تداول خبر عن جريمة بشعة غامضة، حيث عثرت السلطات الكويتية على جثة محروقة ومشوهة لامرأة على طريق “الأرتال” الشمالي.

العثور على جثة امرأة محروقة والسلطات الكويتية تحقق

وبحسب حسابات إخبارية كويتية موثقة على تويتر، فقد تم العثور على جثة امرأة محروقة وعليها آثار تعذيب على طريق “الأرتال”.

هذا وتم رفع الجثة من قبل الطب الشرعي وتسجيل القضية كجناية في مخفر السالمي.

وفيما لم يتم كشف أي تفاصيل أخرى بخصوص هذه الجريمة البشعة، يشتبه في كون الجثة المحروقة تعود لامرأة أسيوية.

هذا وينتظر الرأي العام العام الكويتي اكتمال التحقيقات وعمليات البحث الجنائي من قبل الشرطة، لحل لغز هذه الجريمة البشعة الغامضة وكشف هوية الضحية وكذلك المجرم الذي قام بقتلها وحرق جثتها.

- Advertisement -

واللافت في الأمر والمثير للقلق أيضا بحسب تغريدات العديد من النشطاء، هو تزامن هذه الجريمة مع جريمتي قتل أخرتين في نفس اليوم.

حيث شهدت مدينة الجهراء جريمة قتل بشعة، بمقتل مواطنة خنقا وإسعافها إلى مستشفى الجهراء متوفية فيما تتحرى المباحث عن الواقعة.

ومساء اليوم أفادت وسائل محلية بأن وفاة المواطنة في الجهراء كانت بظروف طبيعية ولا توجد جريمة قتل خنقاً، بحسب ما توصل له التقرير الطبي.

كما تم العثور اليوم، السبت، أيضا على جثتي شابين كويتيين بساحة بناية في السالمية، وتم إحالتهما للطب الشرعي لمعرفة أسباب وفاة الشابين.

وبشأن هذه الجرائم المتوالية في يوم واحد، أبلغت مصادر أمنية مطلعة صحيفة «الراي» بالعثور على 3 جثث لمواطنين، وجميعها عليها آثار دماء وواحدة متفحمة.

وفي التفاصيل أبلغت المصادر أن بلاغا ورد لعمليات وزارة الداخلية عن وجود جثتين لشابين كويتيين في إحدى ساحات بناية في منطقة السالمية فيما تم العثور على الجثة الثالثة متفحمة على طريق السالمي.

وأوضحت المصادر أن رجال المباحث الجنائية في حالة استنفار كامل لمعرفة أسباب الوفاة.

وأُبلغت النيابة العامة الكويتية التي أمرت برفع الجثث وإحالتها إلى الطب الشرعي، للوصول إلى التفاصيل الدقيقة وراء الحوادث التي وردت بلاغتها خلال ساعات معدودة.

مطالبات بضرورة كشف ملابسات الجريمة والوصول للقاتل

وتسببت هذه الجريمة البشعة التي لم تتكشف ملاباستها إلى الآن، في غضب واسع على مواقع التواصل بالكويت بين النشطاء الذين طالبوا السلطات بسرعة التحرك لكشف ملابسات الجريمة وضبط الجاني.

وفي هذا السياق غردت ناشط كويتية:”حسبي الله ونعم الوكيل.. الله ياخذ حق المرحومة ويكشف المجرم الحقير.. إن ربك لبلمرصاد.”

فيما كتب يعقوب الناصر زاعما أن القانون في الكويت لا يحيم النساء:”لا رادع لقتل النساء في الكويت لأن القانون يحمي القاتل.”

فيما انهالت التعليقات بالدعوات بالرحمة للقتيلة مجهولة الهوية، وسط قلق واضح بين المغردين الكويتيين من انتشار مثل هذه الجرائم البشعة في البلاد.

المصدرتويتر، صحيفة الراي، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

رعب في الكويت بعد رصد “الحوت القاتل” في المياه الإقليمية! (فيديو)

حياتنا

بريطاني يطعن والديه 282 مرة بثلاثة سكاكين مختلفة.. ومفاجآت يكشفها التحقيق! (شاهد)

الهدهد

الكويت على خطى السعودية.. “من اليوم لا منح ولا مساعدات مجانية للدول العربية”

الهدهد

الكويت ترصد سلعا عليها صور الأمير وولي العهد وتتخذ قرارا عاجلا

الهدهد

مصادر سعودية موثوقة تكشف سبب غياب السعودية والكويت عن قمة الإمارات المصغرة!

الهدهد

“نيرة أشرف السورية”.. إيلين ساتيك طعنها شاب حتى الموت على الملأ (شاهد)

الهدهد

مسؤول قطري يغضب الكويتيين بتصريحاته عن “خليجي 26”.. ماذا قال؟

الهدهد

أمطار الكويت تهطل داخل مكتب خدمة عملاء تابع لوزارة الكهرباء (فيديو)

الهدهد

لحظة سقوط فجر السعيد من دراجة.. سبت والدة مغرد وصفها بالمخمورة

الهدهد

أزمة شراء القروض تهز الكويت وأنباء عن استقالة الحكومة.. ماذا يحدث؟

الهدهد

كافيهات الإسكندرية تمنع دخول الكويتيين بعد واقعة سحل الأمن المصري لعدد من الطلبة

حياتنا

حفل شيرين عبدالوهاب في الكويت.. هل أجري لها تحليل مخدرات؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

حرق المصحف تحت حماية الشرطة بالسويد يفجر غضب المسلمين (فيديو)

نصرالله يهاجم السعودية ويطالب ولي العهد باعتبار لبنان “رونالدو أو ميسي” (فيديو)

فيديو خادش لمغربية في السعودية يتسبب بإلقاء القبض عليها (شاهد)

استعراض إباحي لـ ليسا وفتيات “بلاك بينك” في السعودية (فيديو)

ثمن حذاء السيسي يستفز المصريين.. ظهر به رفقة أمير قطر في الإمارات (شاهد)

رعب في الكويت بعد رصد “الحوت القاتل” في المياه الإقليمية! (فيديو)

هل هناك مشكلة في تناول كبد البقر؟

بريطاني يطعن والديه 282 مرة بثلاثة سكاكين مختلفة.. ومفاجآت يكشفها التحقيق! (شاهد)

الشوكولاتة: العلم يعلل سبب عدم قدرتنا على مقاومتها

رهف القحطاني تكشف دون قصد المبلغ الخيالي الذي تأخذه مقابل إعلان واحد! (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC