السبت, يناير 21, 2023
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رياضة

داني ألفيش في السجن بتهمة التحرش الجنسي (فيديو)

الشرطة الإسبانية تحتجز البرازيلي ألفيش بتهمة التحرش الجنسي

كتب فارس أبو شيحة
داني ألفيش وتهمة التحرش الجنسي watanserb.com
سجن داني ألفيش بتهمة التحرش الجنسي
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وطن- اعتقلت الشرطة الإسبانية، النجم البرازيلي داني ألفيش لاعب برشلونة السابق، الجمعة، على خلفية التحرش الجنسي.

وذكرت الشرطة الإقليمية الكتالونية، احتجاز المدافع البرازيلي داني ألفيش 39 عاماً، على خلفية شكوى تقدمت بها سيدة تتهم اللاعب بالاعتداء الجنسي عليها.

اعتقال داني ألفيش

وأردفت بيان الشرطة الكتالونية، ” لقد جاء اللاعب داني ألفيش إلى مركز الشرطة في ليس كورتش في برشلونة، بعد قرار استدعائه. وهو في طريقه إلى محكمة العدل”.

كما وأفادت وكالة “فرانس برس” الفرنسية، أنه المقرر أن يستمع إليه القاضي، للنظر في تهمة التحرش الجنسي بسيدة اشتكت عليه.

وكانت محكمة إسبانية في مدينة برشلونة، قد أعلنت فتح تحقيق في ال10 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، ضد اللاعب البرازيلي داني ألفيش، بتهمة الاعتداء الجنسي.

داني ألفيش
داني ألفيش

داني ألفيش وتهمة التحرش الجنسي

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وبينت الشرطة الإقليمية الكتالونية، بأن السيدة تقدمت بشكوى ضد اللاعب البرازيلي ألفيش، في ال2 من شهر يناير الجاري، تتهم الأخير بلمسها بشكل غير لائق. كما أن هذا الأمر حدث في ملهي ليلي شهير في برشلونة مع نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وفي ذات السياق، نفى البرازيلي ألفيش تلك التهمة الموجه بحقه من قبل سيدة تتهمه بالاعتداء الجنسي عليها، خلال تصريح صحفي مع قناة “أنتينا 3” الإسبانية، قائلاً: ” لم ارتكب هذا الفعل، كما أنني لا أعرف مقدمة الشكوى”.

كما وأضاف داني ألفيش، ” كنت هناك بجانب الكثير من الناس الذي يستمتعون، والجميع يعرف أنني أحب الرقص. وقضيت الوقت الممتع دون خرق خصوصية الآخرين”.

داني ألفيش لاعب البرازيل
داني ألفيش لاعب البرازيل

من هو داني ألفيش البرازيلي؟!

داني ألفيش دا سيلفا، لاعب برازيلي محترف في عالم كرة القدم، من مواليد شهر مايو عام 1983 (39 عاماً). بدأ مسيرته الاحترافية من بوابة نادي باهيا البرازيلي.

وانتقل بعدها للاحتراف في القارة الأوروبية العجوز، متنقلاً بين الأندية المختلفة، التي كان من أبرزها إشبيلية وبرشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، ثم العودة إلى البرازيل مع للعب في صفوف نادي ساو باولو، وكان آخرها نادي بوماس المكسيكي الذي فسخ التعاقد معه.

البرازيلي ألفيش
البرازيلي ألفيش

كما وتوج بالكثير من الألقاب مع مختلف الأندية التي لعب في صفوفها، كان أبرزها دوري أبطال أوروبا 3 مرات، كأس العالم للأندية 3 مرات، والدوري الإسباني 6 مرات، والدوري الفرنسي والإيطالي مرة واحدة وغيرها.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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