الجمعة, يناير 20, 2023
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أنفقوا الملايين لتحقيق هذا الحلم..شاهد كيف أصبح هؤلاء الأشخاص بعد أن تحولوا إلى حيوانات!

أنفق هؤلاء الأشخاص الملايين ليشبهوا الحيوانات..

كتب ايمان الباجي
أنفقوا الملايين لتحقيق هذا الحلم..شاهد كيف أصبح هؤلاء الأشخاص بعد أن تحولوا إلى حيوانات! watanserb.com
خضع دانيل أفنير لعمليات جراحية لكي يتحول إلى نمر
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وطنمعظمنا يحب الحيوانات، لكن بعض الناس يعشقها بطريقة جنونية تدفعهم لكي يتحولوا مثلها.

وفي هذا التقرير الذي نشرته صحيفة ديلي ستار البريطانية نستعرض أبرز هؤلاء.

رجل ياباني يتحول إلى ذئب

أنفق رجل ياباني مؤخرًا أكثر من 18000 جنيه إسترليني على زي ذئب حقيقي حتى يتمكن من تحقيق حلمه في أن يصبح ذئبًا يسير على رجليه.

تم صنع الزي الرمادي المصنوع من الفرو من قبل شركة متخصصة تعرف باسم Zeppet، وهي وكالة يابانية معروفة بصناعة المنحوتات والنماذج للأفلام.

أنفق أكثر من 18000 جنيه إسترليني لكي يصبح ذئبًا

وقال الرجل الذي تحول إلى ذئب والذي لم تكشف الصحف عن اسمه”بسبب عشقي للحيوانات منذ طفولتي، حلمت أن أكون ذئبًا يومًا ما، وعندما جربت البدلة التي جرى تصميمها خصيصا لي دهشت.. كانت اللحظة التي تحقق فيها حلمي”.

ياباني يحقق حلمه ويتحول إلى كلب

أنفق رجل ياباني يدعى “توكو”، مهووس بفكرة أن يصبح كلبا، كل مدخراته ليبدو تماما مثل سلالته المفضلة من الكلاب وهي فصيلة كولي.

“توكو”
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وكان يحلم دائمًا “بأن يصبح حيوانًا”. ويقضي الآن معظم وقته في العيش مثل الكلاب كما أصبح يأكل ويلعب مثل هذه الحيوانات تماماََ، ويظهر مهاراته دائمََا على قناته الخاصة على اليوتيوب.

رجل يتحول لأنثى تنين

أنفق المصرفي الأمريكي، ريتشارد هيرنانديز آلاف الجنيهات لتقسيم لسانه وزرع 18 قرنا، بالإضافة إلى المزيد من الوشم لتحقيق حلمه للتحول بشكل كامل من إنسان إلى شكل من أشكال الزواحف.

ريتشارد هيرنانديز

ويعتقد هيرنانديز  أنه “كائن حي حقيقي” و”مخلوق نصف بشري ونصف زاحف.”

رجل يتحول إلى نمر

خضع الجندي السابق في البحرية الأمريكية دانيل أفنير لمجموعة من العمليات الجراحية التجميلية لكي يتحول إلى نمر.

دانيل أفنير

وكان المحارب السابق في البحرية الأمريكية ومبرمج الكمبيوتر ينحدر من السكان الأصليون للقارة الأمريكية، ويبدو أنه بدأ رحلته في التحول إلى نمر بعد أن تحدث معه أحد الزعماء القبليين الذي ألهمه ونصحه بتغيير جسده.

دانيل أفنير: قبل وبعد تحوله إلى نمر

على مر السنين بدأ يتحول إلى حيوان بعد أن خضع لعدة عمليات تضمنت تقسيم شفته العليا وثقبها، والخضوع لعمليات جراحية لتغيير شكل أذنيه وتكبير جبهته وزراعة أنياب.كما حصل على كذلك على وشوم لشبه أكثر النمر.

لكنه توفي عام 2012 عن عمر يناهز 54 عامًا.

رجل الماعز

قرر البريطاني توماس ثويتس أن يعيش كالماعز بعد أن أصبح مرهقًا في حياته اليومية، قائلاً: “أردت أن آخذ إجازة من الحياة البشرية، كنت أشعر بالقلق والألم من كوني بشراً، لذا قررت أن آخذ عطلة لكي أعيش حياة مختلفة.”

حصل الشاب البالغ من العمر 34 عامًا على تمويل فني لتجربته واختار أن يكون ماعزًا لأنه حسب رأيه يشترك هو وهذا الحيوان في حب التسلق.

توماس ثويتس

وقد صمم أطرافا اصطناعية لهذا الغرض تسمح له بأن يمشي على أربع مثلهم. كما أنه كان يرعى الماعز في مزرعة في جبال الألب، وينام معها ليلاً.

صمم توماس أطرافا اصطناعية ليمشي كالماعز

لكن، سرعان ما عاد توماس إلى حياته البشرية، لكنه وصف الفترة التي قضاها مع الماعز بأنها “نوع خاص من الوقت”.

المصدرديلي ستار البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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