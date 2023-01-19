ريال مدريد وغريمه برشلونة إلى دور ال8 كأس ملك إسبانيا 2023 (شاهد)

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وطن- تأهل فريق ريال مدريد وغريمه الأزلي برشلونة إلى منافسات دور ال8 كأس ملك إسبانيا 2023، بعد فوزهما على فياريال وسبتة في منافسات دور ال16 بالبطولة المحلية.

فوز ريال مدريد على فياريال

وافتتح فريق فياريال أولى أهداف المباراة داخل شباك فريق ريال مدريد مبكراً، عند الدقيقة ال4 عن طريق إتيان كابو.

كما وعزز الغواصات الصفراء فياريال التقدم في النتيجة بهدف ثاني، في الدقيقة ال42، من توقيع اللاعب صامويل تشوكويزي.

📹 ملخص وأهداف المباراة! 📹

🆚 فياريال 2-3 ريال مدريد

💪 نحن نعشق الريمونتادا! #CopaDelRey pic.twitter.com/oUd57iqBuG — ريال مدريد (@realmadridarab) January 20, 2023

وعاد الفريق الملكي مع أحداث الشوط الثاني، ليسجل الهدف الأول في الدقيقة ال57، عن طريق اللاعب فينيسيوس جونيور.

وعادل المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو النتيجة في الدقيقة ال69، بهدف ثاني داخل شباك فياريال، كما وسجل الفريق الملكي هدف الفوز والتأهل إلى دور ال16 كأس ملك إسبانيا، بهدف ثالث من توقيع داني سيبايوس في الدقيقة ال86.

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فوز برشلونة على سبتة في كأس ملك إسبانيا 2023

وحقق فريق برشلونة الفوز العريض على سبتة بخماسية نظيفة دون رد، في دور ال16 كأس ملك إسبانيا 2023.

وسجل أهداف برشلونة كلاً من اللاعبين، رافينيا دياز في الدقيقة ال41، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة ال50 وال90، وأنسو فاتي في الدقيقة ال70، وفرانك كيسي في الدقيقة ال77.

وسيلتقي فريق برشلونة، الأحد المقبل، أمام خيتافي في منافسات الجولة ال17 من الدوري الإسباني الممتاز، كما وسيواجه حامل اللقب ريال مدريد منافسه القوي أتلتيك بيلباو.

ويعتلي فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 41، كما وبفارق 4 نقاط عن الوصيف وحامل اللقب ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 38 نقطة لهذا الموسم.