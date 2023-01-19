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رياضة

ريال مدريد وغريمه برشلونة إلى دور ال8 كأس ملك إسبانيا 2023 (شاهد)

منافسات دور ال16 كأس ملك إسبانيا 2023

كتب فارس أبو شيحة
مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2023 watanserb.com
مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2023
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وطن- تأهل فريق ريال مدريد وغريمه الأزلي برشلونة إلى منافسات دور ال8 كأس ملك إسبانيا 2023، بعد فوزهما على فياريال وسبتة في منافسات دور ال16 بالبطولة المحلية.

فوز ريال مدريد على فياريال

وافتتح فريق فياريال أولى أهداف المباراة داخل شباك فريق ريال مدريد مبكراً، عند الدقيقة ال4 عن طريق إتيان كابو.

كما وعزز الغواصات الصفراء فياريال التقدم في النتيجة بهدف ثاني، في الدقيقة ال42، من توقيع اللاعب صامويل تشوكويزي.

وعاد الفريق الملكي مع أحداث الشوط الثاني، ليسجل الهدف الأول في الدقيقة ال57، عن طريق اللاعب فينيسيوس جونيور.

فوز ريال مدريد على فياريال
فوز ريال مدريد على فياريال

وعادل المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو النتيجة في الدقيقة ال69، بهدف ثاني داخل شباك فياريال، كما وسجل الفريق الملكي هدف الفوز والتأهل إلى دور ال16 كأس ملك إسبانيا، بهدف ثالث من توقيع داني سيبايوس في الدقيقة ال86.

كريم بنزيما لاعب ريال مدريد
كريم بنزيما لاعب ريال مدريد
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فوز برشلونة على سبتة في كأس ملك إسبانيا 2023

وحقق فريق برشلونة الفوز العريض على سبتة بخماسية نظيفة دون رد، في دور ال16 كأس ملك إسبانيا 2023.

وسجل أهداف برشلونة كلاً من اللاعبين، رافينيا دياز في الدقيقة ال41، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة ال50 وال90، وأنسو فاتي في الدقيقة ال70، وفرانك كيسي في الدقيقة ال77.

وسيلتقي فريق برشلونة، الأحد المقبل، أمام خيتافي في منافسات الجولة ال17 من الدوري الإسباني الممتاز، كما وسيواجه حامل اللقب ريال مدريد منافسه القوي أتلتيك بيلباو.

نجوم فريق برشلونة
نجوم فريق برشلونة

ويعتلي فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 41، كما وبفارق 4 نقاط عن الوصيف وحامل اللقب ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 38 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + صفحة نادي ريال مدريد + صفحة نادي برشلونة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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