بعد الإنقاذ الخليجي لاقتصاد مصر.. السيسي: لا مشكلة بالدولار لدينا (فيديو)

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وطن – في وقت يعاني فيه المصريون من أوضاع معيشية شديدة الصعوبة بفعل التضخم والغلاء، حاول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طمأنتهم نافياً وجود مشكلة في العملة الصعبة “الدولار” داخل مصر.

وقال السيسي خلال كلمته أمام طلبة الكلية الحربية في الأكاديمية العسكرية المصرية، إن مصر ليس لديها مشكلة في الدولار.

وتابع: “ونعمل خلال الفترة الحالية على تخفيف العبء عن المواطنين”.

ويشار إلى أن تصريحات عبدالفتاح السيسي، تأتي بعد استنفار دول الخليج لإنقاذ الوضع الاقتصادي في مصر، عبر وضع ودائع جديدة لدى البنك المركزي المصري، وتأجيل مواعيد استرداد الودائع القديمة، بالإضافة إلى ضخ مليارات الدولارات الجديدة في الاقتصاد المصري، عبر عدة مشاريع استثمارية وشراء أصول.

هذا بالإضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي، والذي ذهب معظمه لصالح المديونية المصرية القديمة للصندوق، ولم تحصل مصر إلا على القليل منه فعليا.

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وتحدث الرئيس المصري قائلا خلال كلمته: “كان فيه مشكلة كبيرة في الدولار خلال الـ 3 أشهر الماضية، لكن بقول للناس وعدنا إنه خلال شهرين هننهي تكدس البضائع في الموانئ.. وبالفعل أنهينا جزء كبير منها ومعندناش مشكلة في الدولار”.

كما خاطب السيسي الحضور: “سمعتم البارحة أن حجم الصادرات المصرية هذا العام حوالي 50 مليون دولار.” واستدرك: هل يكفي هذا ليجيب : “لا.. لا يكفي هذا”.

وتابع أن المصريين يعانون ولكنهم يعيشون “وسنتمكن من العيش والظروف الصعبة ستمر علينا وكثيراً ما مرت على مصر-حسب قوله- ظروف أصعب منها”.

واستدرك السيسي أن “الشعب المصري بعزيمته وفهمه وصبره استطاع أن يتجاوز الظروف الصعبة.”

وعاد السيسي ليقول إن المصريين ليس لديهم مشكلة دولار “كان هذا الأمر في الأشهر الثلاثة الماضية”.

وزعم الرئيس المصري أن مصر تعدت هذه المشكلة مستشهداً بالسلع في الموانئ، ووعد الشعب المصري أنه سينهي هذه المسألة خلال شهرين.

نسعد لأهلنا في مصر تدبير امورهم بقوتهم الذاتية ومصادرهم المحلية. https://t.co/CcM8Wdbw7e — salah alhashem صلاح الهاشم. مواطن (@salahalhashem) January 19, 2023

انخفاض قيمة الجنيه

وتعيش مصر على وقع أزمة نقص كبير بالسلع الإستراتيجية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، الأمر الذي أثر على قطاع الاستيراد وسبّب عجزاً كبيراً في مستلزمات المصانع والإنتاج والذرة وأعلاف الدواجن، ما أصاب قطاعات عديدة بالركود، وفجّر أزمات مثل أزمة الدواجن والبيض.

موارد الدولار في مصر

وتعتمد مصر في مواردها الدولارية على إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب الصادرات التي تتأثر بشكلٍ مباشر بفتح الاعتمادات الدولارية لاستيراد المواد الأوّلية.

وارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة ما بين 19 – 20 قرشا في ختام تعاملاته اليوم الخميس 19 يناير، نهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية، وكانت أسعار صرف الدولار قد شهدت تحركا كبيرا الأسبوع الماضي.

ووفق البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 29.77 جنيه للشراء، و 29.87 جنيه للبيع وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية اليورو ارتفاعا ما بين 25 – 30 قرشا شراء وبيع في البنوك المصرية.

خفض قيمة الجنيه

وخفضت مصر قيمة عملتها أكثر من مرة في تاريخها استجابة لأزمات، أو في محاولة للتوفيق بين العرض والطلب، من أجل تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة احتياطاتها من العملات الأجنبية، وهو ما أثر في الوقت ذاته على مستويات معيشة المواطنين.

السيسي للمصريين: “بطلوا هري”

وكان السيسي قد رد على الانتقادات التي توجه إلى نظامه بخصوص الأوضاع المعيشية والتضخم والغلاء في 9 يناير الحالي.

وقال خلال مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي: “أقول لمن يفزعون الناس ويثيرون البلبلة: بطلوا هري (كلام لا يجدي).”

وتابع مطالبا المصريين كعادته بالسماع له وحده وأخذ المعلومات منه: “واسمعوا منا ليس لأننا أصدق من الآخرين، ولكن لأننا ندرك حجم التحدي أكثر من غيرنا”.