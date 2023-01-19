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اقتصاد

بعد الإنقاذ الخليجي لاقتصاد مصر.. السيسي: لا مشكلة بالدولار لدينا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تسببت سياساته الفردية بانهيار الاقتصاد المصري ويطالب المصريين بالصبر والتقشف للتغلب على المصاعب

كتب خالد الأحمد
السيسي انهيار الاقتصاد المصري watanserb.com
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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وطن – في وقت يعاني فيه المصريون من أوضاع معيشية شديدة الصعوبة بفعل التضخم والغلاء، حاول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طمأنتهم نافياً وجود مشكلة في العملة الصعبة “الدولار” داخل مصر.

وقال السيسي خلال كلمته أمام طلبة الكلية الحربية في الأكاديمية العسكرية المصرية، إن مصر ليس لديها مشكلة في الدولار.

وتابع: “ونعمل خلال الفترة الحالية على تخفيف العبء عن المواطنين”.

ويشار إلى أن تصريحات عبدالفتاح السيسي، تأتي بعد استنفار دول الخليج لإنقاذ الوضع الاقتصادي في مصر، عبر وضع ودائع جديدة لدى البنك المركزي المصري، وتأجيل مواعيد استرداد الودائع القديمة، بالإضافة إلى ضخ مليارات الدولارات الجديدة في الاقتصاد المصري، عبر عدة مشاريع استثمارية وشراء أصول.

هذا بالإضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي، والذي ذهب معظمه لصالح المديونية المصرية القديمة للصندوق، ولم تحصل مصر إلا على القليل منه فعليا.

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وتحدث الرئيس المصري قائلا خلال كلمته: “كان فيه مشكلة كبيرة في الدولار خلال الـ 3 أشهر الماضية، لكن بقول للناس وعدنا إنه خلال شهرين هننهي تكدس البضائع في الموانئ.. وبالفعل أنهينا جزء كبير منها ومعندناش مشكلة في الدولار”.

كما خاطب السيسي الحضور: “سمعتم البارحة أن حجم الصادرات المصرية هذا العام حوالي 50 مليون دولار.” واستدرك: هل يكفي هذا ليجيب : “لا.. لا يكفي هذا”.

وتابع أن المصريين يعانون ولكنهم يعيشون “وسنتمكن من العيش والظروف الصعبة ستمر علينا وكثيراً ما مرت على مصر-حسب قوله- ظروف أصعب منها”.

واستدرك السيسي أن “الشعب المصري بعزيمته وفهمه وصبره استطاع أن يتجاوز الظروف الصعبة.”

وعاد السيسي ليقول إن المصريين ليس لديهم مشكلة دولار “كان هذا الأمر في الأشهر الثلاثة الماضية”.

وزعم الرئيس المصري أن مصر تعدت هذه المشكلة مستشهداً بالسلع في الموانئ، ووعد الشعب المصري أنه سينهي هذه المسألة خلال شهرين.

انخفاض قيمة الجنيه

وتعيش مصر على وقع أزمة نقص كبير بالسلع الإستراتيجية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، الأمر الذي أثر على قطاع الاستيراد وسبّب عجزاً كبيراً في مستلزمات المصانع والإنتاج والذرة وأعلاف الدواجن، ما أصاب قطاعات عديدة بالركود، وفجّر أزمات مثل أزمة الدواجن والبيض.

موارد الدولار في مصر

وتعتمد مصر في مواردها الدولارية على إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب الصادرات التي تتأثر بشكلٍ مباشر بفتح الاعتمادات الدولارية لاستيراد المواد الأوّلية.

وارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة ما بين 19 – 20 قرشا في ختام تعاملاته اليوم الخميس 19 يناير، نهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية، وكانت أسعار صرف الدولار قد شهدت تحركا كبيرا الأسبوع الماضي.

ووفق البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 29.77 جنيه للشراء، و 29.87 جنيه للبيع وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية اليورو ارتفاعا ما بين 25 – 30 قرشا شراء وبيع في البنوك المصرية.

خفض قيمة الجنيه

وخفضت مصر قيمة عملتها أكثر من مرة في تاريخها استجابة لأزمات، أو في محاولة للتوفيق بين العرض والطلب، من أجل تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة احتياطاتها من العملات الأجنبية، وهو ما أثر في الوقت ذاته على مستويات معيشة المواطنين.

السيسي للمصريين: “بطلوا هري”

وكان السيسي قد رد على الانتقادات التي توجه إلى نظامه بخصوص الأوضاع المعيشية والتضخم والغلاء في 9 يناير الحالي.

وقال خلال مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي: “أقول لمن يفزعون الناس ويثيرون البلبلة: بطلوا هري (كلام لا يجدي).”

وتابع مطالبا المصريين كعادته بالسماع له وحده وأخذ المعلومات منه: “واسمعوا منا ليس لأننا أصدق من الآخرين، ولكن لأننا ندرك حجم التحدي أكثر من غيرنا”.

المصدرالبنك المركزي المصري + تويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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