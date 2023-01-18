هل يمكن لمرضى السكري شرب القهوة؟..حقائق ستعرفها لأول مرة

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وطن– تعتبر القهوة من أكثر المشروبات الشائعة حول العالم، وتشتهر بمذاقها الرائع وقدرتها على رفع الحالة المزاجية والإنتاجية.

ومع ذلك، هل يمكن أن يؤدي الإفراط في شرب القهوة إلى زيادة مستويات السكر في الدم؟

تحتوي القهوة على آلاف الإنزيمات الطبيعية، بما في ذلك الكافيين، والتي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الجسم.

ومع ذلك، بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري أو مقدمات السكري، يمكن أن تعتبر القهوة بلا شك إضافة غير صحية للنظام الغذائي.



ما العلاقة بين القهوة والسكري؟

ووفقا لما ورد في تقرير نشره موقع Healthifyme، تشير الدلائل إلى أن استهلاك القهوة قد يكون مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

ومع ذلك، فإن العلاقة بين القهوة ومرض السكري معقدة وغير مفهومة تمامًا.

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وجدت بعض الدراسات أن استهلاك القهوة قد يكون مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. بينما لم يجد البعض الآخر أي علاقة.



يعتقد العديد من الخبراء أن مضادات الأكسدة وغيرها من المركبات النشطة بيولوجيًا في القهوة قد تلعب دورًا في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري.

كما ثبت أن الكافيين، وهو منشط رئيسي موجود في القهوة، يؤثر على استقلاب الجلوكوز وحساسية الأنسولين. ومع ذلك، فإن الآليات الدقيقة التي قد تؤثر على مخاطر الإصابة بمرض السكري ليست مفهومة تمامًا.

من المهم أن نلاحظ أن العلاقة بين القهوة ومرض السكري لا تزال قيد الدراسة وأن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم العلاقة تمامًا.

بالإضافة إلى ذلك، قد يعتمد تأثير القهوة على خطر الإصابة بالسكري لدى الفرد على عوامل مختلفة، مثل نوع وكمية القهوة المستهلكة والنظام الغذائي العام ونمط الحياة للفرد.

مؤشر نسبة السكر في الدم



يشير مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) إلى ما إذا كان نوع الطعام يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة أو بشكل معتدل أو بطيء.

تسبب الأطعمة والمشروبات التي ترتفع على مؤشر نسبة السكر في الدم ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم. بينما تسبب الأطعمة والمشروبات المنخفضة في مؤشر نسبة السكر في الدم زيادة أبطأ وأكثر تدريجيًا.

تعتبر القهوة من المشروبات التي تحتوي على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم. ويُقدر مؤشر نسبة السكر في الدم في القهوة عادةً بحوالي الصفر، على الرغم من أن بعض الدراسات ذكرت قيمًا تتراوح بين 0 و 20. وهذا يعني أن القهوة لا تؤثر بشكل كبير على مستويات السكر في الدم وهي غذاء منخفض مؤشر نسبة السكر في الدم.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر الجلايسيمي للقهوة قد يختلف تبعًا لعوامل مختلفة، مثل نوع حبة البن ومستوى التحميص وطريقة التخمير.

على سبيل المثال، يكون مؤشر نسبة السكر في الدم للإسبريسو أقل عمومًا من القهوة المخمرة. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري ملاحظة أن مؤشر نسبة السكر في الدم في القهوة يمكن أن يتأثر بإضافة مكونات أخرى مثل السكر والحليب والقشدة ويمكن أن تزيد هذه المكونات من المؤشر العام لنسبة السكر في الدم للقهوة، خاصة إذا أضفتها بكميات كبيرة.

فوائد القهوة لمرضى السكري

بينما هناك العديد من الدراسات تعمل على تحديد العلاقة الدقيقة بين القهوة وسكر الدم، نقدم لكم بعض الفوائد المحتملة لاستهلاك القهوة لمرضى السكري:

تحسن حساسية الأنسولين

وجدت بعض الدراسات أن استهلاك القهوة قد يحسّن حساسية الأنسولين، مما قد يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم.

قد تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

تشير بعض الأبحاث إلى أن استهلاك القهوة قد يكون مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

قد تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم

تحتوي القهوة على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، مما لا يؤثر بشكل كبير على مستويات السكر في الدم. لذلك، يمكن أن تكون مفيدة لمرضى السكري الذين يحتاجون إلى إدارة مستويات السكر في الدم.

تجدر الإشارة إلى أن الفوائد المحتملة للقهوة لمرضى السكري قد تعتمد على عوامل مختلفة، مثل نوع وكمية القهوة المستهلكة والنظام الغذائي العام ونمط الحياة للفرد.

هل يمكن للقهوة أن ترفع مستويات السكر في الدم؟

يمكن فقط للدراسات الشاملة تحديد التأثير الدقيق للقهوة على مستويات السكر في الدم. ومع ذلك، فمن الممكن أن ترفع القهوة مستويات السكر في الدم في الجسم.

خلصت إحدى الدراسات إلى أن شرب القهوة باعتدال لن يؤثر سلبًا على مستويات السكر لدى المرء. ومع ذلك، تشير أيضًا الدراسة إلى أن تناول الكثير من القهوة لفترة طويلة قد يؤدي إلى مشاكل صحية. ومع ذلك، وجدت الدراسة نفسها أنه من المحتمل أن الكافيين لا يزيد من مستويات الجلوكوز في الدم، حيث رأى الباحثون نتائج مماثلة للقهوة منزوعة الكافيين.

كما أظهرت الأبحاث أن مرضى السكري قد يعانون من ارتفاع في مستويات السكر في الدم بعد فترة وجيزة من شرب القهوة.

ومع ذلك، فقد كشفت الأبحاث أيضًا أن شرب القهوة لن يكون له تأثير دائم على مستويات السكر في الدم على المدى الطويل.

طرق آمنة لاستهلاك القهوة لمرضى السكري

