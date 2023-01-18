هل تمثل منى فاروق مشاهد ساخنة مقابل مليون جنيه؟!

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وطن – في عام 2019 انتشر مقطع فيديو إباحي مزعوم ومنسوب للفنانة المصرية شيماء الحاج ومنى فاروق مع المخرج خالد يوسف.

بعد تلك “الفضيحة” والسنوات، قالت الفنانة منى فاروق في تصريحاتٍ متلفزة: “عمري ما عملت مشاهد خارجة ومش هقبلها في مستقبلي الفني حتى لو بمليون جنيه”.وفق ما أورد موقع “تحيا مصر”

وتابعت منى فاروق: “لو عرض علي ملايين لكي اعمل مشهد خارج فلن أقبل (لان شغلي محترم، انا لما بقيت ممثلة كنت بإحترامي فالعمل الفني وعاوزه الناس تفضل شايفاني كده) “.

View this post on Instagram A post shared by Mona Farouk (@mona_farouk_official)

وقالت: “لو اتحطيت في موقف اني لازم اقرب من مخرج او منتج عشان اخد دور حلو مش هعمله”.

منى فاروق: “انا كنت في ابتلاء مش ازمة”

وكشفت منـى فاروق أنه اذا كانت لديه ابنة كانت ستمنعها من دخول مجال التمثيل.

وذكرت الفنانة: “الممثل بيتعب اوي وبيتبهدل جدا ونفسيته بتبقى تحت الصفر طول ماهو بيمثل”.

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وقالت: “انا مش قدوة لأي حد عشان انصح الناس. والبنات بس بقول لأي حد خلوا بالكم من نفسكم”.

وكشفت منى فـاروق: “أنا كنت في ابتلاء مش ازمة .. هي حاجة اتعلمت منها كتير اوي والحمد الله على كل شئ”.

أزمة فيديوهات منى فاروق وشيماء الحاج الإباحية

كما ذكرنا في البداية، انتشر عام 2019 للفنانتين المصريتين منـى فاروق وشيما الحاج مقطع فيديو “إباحي” برفقة المخرج المصري والنائب بمجلس الشعب خالد يوسف.

وتسبب المقطع آنذاك بموجة جدل عارمة بين الأوساط المصرية، كما تعرّضت كلا الممثلتين للحبس.

وأخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل شيما الحاج ومنى فـاروق أواخر 2019 بكفالة 100 ألف جنيه بعد توجيه اتهامات لهما متعلقةٍ بانتشار فيديو فاضح يظهرهما مع المخرج الشهير خالد يوسف.