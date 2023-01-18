الأربعاء, يناير 18, 2023
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حياتنا

هل تمثل منى فاروق مشاهد ساخنة مقابل مليون جنيه؟!

قالت الفنانة منى فاروق في تصريحاتٍ متلفزة: "عمري ما عملت مشاهد خارجة ومش هقبلها في مستقبلي الفني حتى لو بمليون جنيه"

كتب أنس السالم
watanserb.com
منى فاروق
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وطن – في عام 2019 انتشر مقطع فيديو إباحي مزعوم ومنسوب للفنانة المصرية شيماء الحاج ومنى فاروق مع المخرج خالد يوسف.

بعد تلك “الفضيحة” والسنوات، قالت الفنانة منى فاروق في تصريحاتٍ متلفزة: “عمري ما عملت مشاهد خارجة ومش هقبلها في مستقبلي الفني حتى لو بمليون جنيه”.وفق ما أورد موقع “تحيا مصر

وتابعت منى فاروق: “لو عرض علي ملايين لكي اعمل مشهد خارج فلن أقبل (لان شغلي محترم، انا لما بقيت ممثلة كنت بإحترامي فالعمل الفني وعاوزه الناس تفضل شايفاني كده) “.

 

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وقالت: “لو اتحطيت في موقف اني لازم اقرب من مخرج او منتج عشان اخد دور حلو مش هعمله”.

منى فاروق: “انا كنت في ابتلاء مش ازمة”

وكشفت منـى فاروق أنه اذا كانت لديه ابنة كانت ستمنعها من دخول مجال التمثيل.

وذكرت الفنانة: “الممثل بيتعب اوي وبيتبهدل جدا ونفسيته بتبقى تحت الصفر طول ماهو بيمثل”.

منى فاروق
منى فاروق
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وقالت: “انا مش قدوة لأي حد عشان انصح الناس. والبنات بس بقول لأي حد خلوا بالكم من نفسكم”.

وكشفت منى فـاروق: “أنا كنت في ابتلاء مش ازمة .. هي حاجة اتعلمت منها كتير اوي والحمد الله على كل شئ”.

أزمة فيديوهات منى فاروق وشيماء الحاج الإباحية 

كما ذكرنا في البداية، انتشر عام 2019 للفنانتين المصريتين منـى فاروق وشيما الحاج مقطع فيديو “إباحي” برفقة المخرج المصري والنائب بمجلس الشعب خالد يوسف.

منى فاروق وشيما الحاج وخالد يوسف watanserb.com
منـى فاروق وشيما الحاج وخالد يوسف

وتسبب المقطع آنذاك بموجة جدل عارمة بين الأوساط المصرية، كما تعرّضت كلا الممثلتين للحبس.

وأخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل شيما الحاج ومنى فـاروق أواخر 2019 بكفالة 100 ألف جنيه بعد توجيه اتهامات لهما متعلقةٍ بانتشار فيديو فاضح يظهرهما مع المخرج الشهير خالد يوسف.

 

المصدروطن - موقع تحيا مصر - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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