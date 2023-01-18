الأربعاء, يناير 18, 2023
الرئيسيةالهدهدصرخات جنسية في برنامج رياضي على "BBC" تجبر القناة على الاعتذار (شاهد)
الهدهد

صرخات جنسية في برنامج رياضي على “BBC” تجبر القناة على الاعتذار (شاهد)

سبب الأصوات الإباحية كان هاتفا محمولا زرعه صانع المقالب واليوتيوبر دانييل جارفيس في الاستوديو

كتب سالم حنفي
صرخات جنسية في برنامج رياضي watanserb.com
صرخات جنسية في برنامج رياضي
- Advertisement -

وطن- اضطرت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” إلى تقديم اعتذار رسمي إلى مشاهديها بعد فضيحة الصرخات الجنسية التي سمعها الجمهور، خلال تغطيتها المباشرة لمباراة ليفربول وولفر هامبتون ضمن تصفيات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، الثلاثاء.

وقالت “BBC” في بيان لها: “نعتذر لأي مشاهدين تعرضوا للاستياء خلال التغطية الحية لمباراة كرة القدم”.
وأكد متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية أن الشبكة تحقق في الواقعة.

وتفاجأ المتابعون بوجود صرخات جنسية خلال حديث لاعب المنتخب الإنجليزي السابق، ومقدم برنامج “مباراة اليوم”غاري لينيكر، ، ليتداخل صوت الصرخات الجنسية مع حديثه، مما دفعه للضحك.

صرخات جنسية في برنامج رياضي على "BBC" تجبر القناة على الاعتذار
صرخات جنسية في برنامج رياضي على “BBC” تجبر القناة على الاعتذار

من جانبها، كشفت “BBC” أن سبب الأصوات الإباحية، كان هاتفا محمولا زرعه صانع المقالب واليوتيوبر دانييل جارفيس، في استوديو ملعب مولينوكس في ولفرهامبتون.

وذكر مقدم البرنامج غاري لينيكر، لاحقا في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقا التغريدة بصورة للهاتف المحمول، إنه كان “مُلصقا على الجزء الخلفي من الطاولة”، واصفا الأمر بأنه “مزحة جيدة وممتعة”.

- Advertisement -

وفي وقت لاحق، أعرب لينيكر، في مقابلة مع قناة “BBC“، عن أنه يمكنه رؤية الجانب المضحك من القصة، وتساءل عن سبب اعتذار الشبكة.

وادعى جارفيس أنه كان وراء هذه الحيلة، حيث نشر مقطع فيديو على تويتر يظهر فيه وهو في الاستوديو.

يشار إلى أن “جارفيس” كان قد حكم عليه بالسجن ثمانية أسابيع مع وقف التنفيذ، في أكتوبر/تشرين أول الماضي بعد إدانته بتهمة التعدي على ممتلكات الغير بسبب حادث اصطدم فيه بلاعب الكريكيت الإنكليزي جوني بايرستو، أثناء دخوله ملعب “أوفال” أو البيضاوي في جنوب لندن خلال مباراة تجريبية.

كما أنه قد تم منعه من حضور أي مكان تقام فيه مباراة رياضية في إنكلترا وويلز لمدة عامين.

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
حياتنا

كم كسبت ميا خليفة في سنوات عملها كممثلة إباحية .. رقم لا يُصدق؟!

تقارير

سبب وقف بث راديو بي بي سي عربي نهائيا بعد 84 عاما من انطلاقه

الهدهد

ماذا يفعل 6 من ممثلي ومنتجي الأفلام الإباحية في رمضان بالسعودية! (شاهد)

الهدهد

موقف غريب .. محلل سياسي يطالب قناة BBC بمستحقاته لعامين على الهواء مباشرة!

الهدهد

مذيع BBC يُثير الجدل خلال نشرة أخبار مهمة .. شاهدوا كيف ظهر على الهواء!!

فيديو

أول مذيعة محجبة في BBC تُصاب بـ”كورونا”.. وتروي كيف نجت منه هي وزوجها

تقارير

{شاهد} وثائقي لـBBC يكشف عن شهادة جديدة لوفاة معارض في الإحتجاز واختطاف وتعذيب آخرين في السعودية وأوروبا

تقارير

بعد “واشنطن بوست” و “BBC” .. قناة CNN: أدلة سمعية وبصرية “مثيرة للاشمئزاز” عن مقتل “خاشقجي” ستُغرق “ابن سلمان”

فيديو

فيديو| “مصاصو دماء” يهاجمون فريقاً صحفياً لـ”BBC” أثناء تحقيق عن “الأطباء السحرة”!

فيديو

فيديو| ماذا حدث لمذيع BBC داخل حمام السباحة؟!

الهدهد

الأمن المصري يكشف اعتقاله والدة الفتاة “زبيدة” .. وهذه التهم التي وُجهت إليها

فيديو

فيديو| ماذا قال محمد صلاح لمذيع “bein sports” بحضور “أبوتريكة” بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مارجو روبي تكشف سراً صادماً عن مشهد تعريها مع دي كابريو.. شعر مستعار للأعضاء التناسلية!

استشهاد القيادي في كتيبة جنين أدهم جبارين بعد اشتباك بطولي مع قوات الاحتلال

رقم فلكي .. كم سيجني باريس سان جيرمان في مباراة كأس موسم الرياض 2023 ؟!

بيكيه يدفع ثمن أول عملية تجميلية لعشيقته الجديدة.. هذا هو الجزء الذي أراد تغييره في شكلها!

الإنتر يتوج بكأس السوبر الإيطالي للمرة ال7 بعد هزيمة ميلان بالثلاثة (شاهد)

الكرملين يضع “رامبو روسيا” على قائمة الاغتيالات أمام بوتين.. ما قصته؟

تحدٍ قاتل يعود لـ تيك توك والضحية فتاة أنهت حياتها بشكل مأساوي (شاهد)

أول تعليق لمهدي آل حميدان على حركته التي فجرت الجدل ومفاجأة (فيديو)

مسؤول قطري يغضب الكويتيين بتصريحاته عن “خليجي 26”.. ماذا قال؟

والدة بوتين تعرضت للضرب والسرقة.. الرئيس الروسي يفتح صندوق أسراره

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC