صرخات جنسية في برنامج رياضي على “BBC” تجبر القناة على الاعتذار (شاهد)

- Advertisement -

وطن- اضطرت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” إلى تقديم اعتذار رسمي إلى مشاهديها بعد فضيحة الصرخات الجنسية التي سمعها الجمهور، خلال تغطيتها المباشرة لمباراة ليفربول وولفر هامبتون ضمن تصفيات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، الثلاثاء.

وقالت “BBC” في بيان لها: “نعتذر لأي مشاهدين تعرضوا للاستياء خلال التغطية الحية لمباراة كرة القدم”.

وأكد متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية أن الشبكة تحقق في الواقعة.

وتفاجأ المتابعون بوجود صرخات جنسية خلال حديث لاعب المنتخب الإنجليزي السابق، ومقدم برنامج “مباراة اليوم”غاري لينيكر، ، ليتداخل صوت الصرخات الجنسية مع حديثه، مما دفعه للضحك.

من جانبها، كشفت “BBC” أن سبب الأصوات الإباحية، كان هاتفا محمولا زرعه صانع المقالب واليوتيوبر دانييل جارفيس، في استوديو ملعب مولينوكس في ولفرهامبتون.

وذكر مقدم البرنامج غاري لينيكر، لاحقا في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقا التغريدة بصورة للهاتف المحمول، إنه كان “مُلصقا على الجزء الخلفي من الطاولة”، واصفا الأمر بأنه “مزحة جيدة وممتعة”.

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. 😂😂😂 pic.twitter.com/ikUhBJ38Je

— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) January 17, 2023