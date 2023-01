استاذ اقتصاد أمريكي يفضح الحكومة المصرية ويكشف عن رقم صادم لنسبة التضخم الحقيقية!

- Advertisement -

وطن – على الرغم من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي) بأن نسبة التضخم في مصر سجلت 21.9، كشف استاذ الاقتصاد بجامعة “جزنز هوبكنز”، ستيف هانك عن كذب ما تعلنه البيانات الحكومية المصرية.

وفي تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” أرفقها بجدول لحجم نسبة التضخم في العديد من البلدان، قال “هانك”: “فشل برنامج صندوق النقد الدولي في مصر في وقف التضخم في مصر”.

وأضاف: “في 12 كانون الثاني (يناير) ، قمت بقياس التضخم في مصر بنسبة 101٪ بمعدل سنوي، وهذا هو سبب احتلال مصر المركز السادس في جولة التضخم هذا الأسبوع”.

The IMF's program in Egypt has failed to stop inflation in EG. On Jan 12, I measure inflation in Egypt at a punishing 101%/yr, which is why EG is 6th in this week's inflation roundup. Contrary to IMF SPEAK, countries can’t devalue their way to prosperity. pic.twitter.com/Ql88byhe5a

— Steve Hanke (@steve_hanke) January 16, 2023