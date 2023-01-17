الثلاثاء, يناير 17, 2023
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معلومات لا تصدق عن سجن قارا المغربي الفتاك.. الداخل مفقود والخارج مولود

السجن يعتبر سرا مغربيا ولغزا تاريخيا حير العالم

كتب خالد السعدي
سجن قارا المغربي watanserb.com
سجن قارا المغربي
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وطن- يعتبر سجن قارا المرعب، أحد الأسرار المغربية التي حيَّرت العالم، وأثار لغزا تاريخيا، والذي وُصف الداخل بأنه مفقود والخارج منه بأنه مولود.

السجن الواقع في ويوجد في مدينة مكناس، يبث الرعب في النفوس، ويتضمن الكثير من آلات التعذيب حتى أصبح أحد أكثر السجون فتكا تحت الأرض.

تاريخيا، اتخذ المولى إسماعيل ﺳﻠﻄان المغرب ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 1672 و 1727م ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻜﻨاس عاصمة للمغرب، في فترة حكمه، وخلالها قام ﺑﺘﺸﻴﻴﺪ ﺳﺠﻦ ﻳﻤﺘﺪ ﺗﺤﺖ ﺑﺎﻃن الأرض إلى ﻣﺪ ﻏﻴﺮ معروف ﻳﺪﻋﻰ “قارا“.

سجن قارا المغربي
سجن قارا المغربي

والسجن عبارة عن قاعات ضخمة تنطلق منها ممرات معقدة ومتاهات شتى، تمر فوق الزنزانات، حيث يتم إدخال السجين من فوهة تخترق الممر، وتنتهي إلى زنزانة منفردة لا باب لها ولا نافذة.

ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺿﺨﻤﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻤﺮﺍﺕ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻭﻣﺘﺎﻫﺎﺕ شتى
ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺿﺨﻤﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻤﺮﺍﺕ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻭﻣﺘﺎﻫﺎﺕ شتى
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وحتى الآن، لا يزال الشكل الهندسي للسجن عامضا، إذ يعتقد البعض بأن للسجن طوابق أرضية، فيما يؤكد آخرون أن السجن يمتد لمساحة شاسعة تتجاوز مساحة مدينة مكناس نفسها.

ويعود أصل اسم قارا بحسب بعض الروايات إلى أنه كان هناك حارس شهير “أقرع” يحرس السجن أثناء استقباله ضيوفه البائسين في عهد المولى إسماعيل.

سجن قارا المغربي الفتاك
سجن قارا المغربي الفتاك

وبذلك، تم تحريف “الأقرع” إلى “قارا”، وارتبط هذا اللقب بالسجن حتى الآن، فيما تقول رواية أخرى إن أصل التسمية تعود إلى أسير برتغالي يُدعى قارى قضى بضعة سنين، أسيرا هناك.

“الدالخ إليه مفقود والخارج مولود”، هذه العبارة لازمة سجن قارا طويلا، ويُقال إن أي شخص يدخل إلى سجن قارا ويتوغل فيه سيضيع في دهاليزه ومتاهاته.

والخروج من هذا السجن يكون بمثابة المعجزة، حيث ابتلع السجن مئات الأشخاص منذ إنشائه، ويكاد يكون هو السجن الوحيد في العالم الذي لا يحتوي على أبواب.

ويتردد أن سلطان المغرب المولى إسماعيل، وضع للسجن مخرجا وحيدا في مكان مجهول، ومنه يصبح الانعتاق من أحشاء سجن قارا ممكنا، ولا أحد حتى الآن اكتشف هذا الباب.

وفي الثمانينات، أمر الملك الحسن الثاني فريق استكشاف من إسبانيا، بزيارة سجن قارا، وكشف حقيقة كل ما يُشاع حوله، فدخل الفريق المستكشف السجن ثم لم يخرجوا بعد ذلك.

حاليا، أصبح السجن من المعالم التاريخية والسياحية وارتبط ذكره بما نسجت حوله من الكثير من الشائعات المرعبة التي أدت إلى ذيع صيت سجن قارا.

السجن مقام على مساحة كبيرة وعلى شكل شبه مستطيل

وسبق أن قالت وزارة الثقافة والشباب والرياضة في المغرب، إن السجن بني في القرن الـ18 ميلادي، وسط القصبة الإسماعيلية في مدينة مكناس، وذلك بالمستوى السفلي للأرض، على مساحة كبيرة.

وصُمم على شكل شبه مستطيل، وقُسم إلى ثلاث قاعات واسعة جدًا، حظيت كل واحدة منها بمجموعة من الأقواس والدعامات الضخمة.

وأتاح سجن قارا، الذي يستوعب 60 ألف أسير كحد أقصى، فرصة استخدام اليد العاملة للسجناء، دون زعزعة الأمن واستقرار الوسط المعيشي للمدينة.

وحبس قارا يعكس البراعة في البناء واختيار الموقع والتوظيف، حيث استخدمت قوة المساجين لبناء سجن تحت الأرض بحجم مدينة مكناس.

ولم يكن بالإمكان تحرير أي أسير حتى تتم المفاوضات بين سفير بلاده والسلطان، ويمكن أن يكون ذلك مقابل تحرير أسرى مغاربة، أو مقابل مبلغ مالي، أو تبادل مصالح سياسية.

وحاليا، تُركت مساحة تقدر بـ10 دونمات أو أقل حتى يتمكن السياح من رؤية السجن، والتعرف على التصميم الذي استطاع من خلاله “قارا” أن يكسب حريته دون تدخل سفراء أو مصالح معينة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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