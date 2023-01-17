الثلاثاء, يناير 17, 2023
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رياضة

عقوبة مهدي آل حميدان لاعب منتخب البحرين بعد حركته المسيئة للعمانيين (فيديو)

إيقاف لاعب منتخب البحرين آل حميدان 3 مباريات وفرض غرامة مالية ب8 آلاف ريال قطري عليه

كتب فارس أبو شيحة
عقوبة مهدي آل حميدان لاعب منتخب البحرين watanserb.com
عقوبة مهدي آل حميدان لاعب منتخب البحرين
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وطن- أصدرت لجنة الانضباط في كأس اتحاد الخليج العربي 2023، عقوبة صارمة بحق مهدي آل حميدان لاعب منتخب البحرين، بعد حركته المسيئة للجمهور العماني في المدرجات، عقب نهاية المباراة وخروج بلاده من البطولة الخليجية.

عقوبة مهدي آل حميدان لاعب منتخب البحرين

وقالت لجنة الانضباط في كأس خليجي 25، في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” إيقاف لاعب منتخب البحرين مهدي فيصل آل حميدان 3 مباريات وفرض غرامة مالية قدرها 8 آلاف قطري لاغير”.

كما وأضاف البيان، ” جاء فرض عقوبة إيقاف اللاعب، بسبب حركة غير لائقة بعد نهاية مباراة منتخبي البحرين وعمان في نصف نهائي خليجي 25. وذلك استناداً للمادة رقم (61) الفقرة (2)، من لائحة الانضباط في كأس اتحاد الخليج العربي”.

عقوبة لاعب منتخب البحرين آل حميدان
عقوبة لاعب منتخب البحرين آل حميدان

حركة مهدي آل حميدان المسيئة للعمانيين

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حركة غير لائقة لنجم المنتخب البحريني مهدي آل حميدان. للمشجعين العمانيين في المدرجات، عقب نهاية مباراة عمان والبحرين في نصف نهائي كأس خليجي 25.

وتأهل منتخب عمان (الأحمر)، إلى نهائي كأس الخليج 2023، على حساب حامل اللقب البحرين، بعد الفوز عليه بهدف نظيف دون مقابل.

عقوبة مهدي آل حميدان
عقوبة مهدي آل حميدان

نهائي خليجي 25 العراق

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كما وسجل هدف منتخب عمان الوحيد في المباراة داخل شباك المنتخب البحريني، جميل اليحمدي في الدقيقة ال83.

وسيلتقي منتخب عمان أمام صاحب الأرض العراق، الخميس، في نهائي كأس خليجي 25، على ملعب (البصرة) الدولي.

المصدروطن + كأس الخليج 2023 + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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