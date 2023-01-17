عقوبة مهدي آل حميدان لاعب منتخب البحرين بعد حركته المسيئة للعمانيين (فيديو)

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وطن- أصدرت لجنة الانضباط في كأس اتحاد الخليج العربي 2023، عقوبة صارمة بحق مهدي آل حميدان لاعب منتخب البحرين، بعد حركته المسيئة للجمهور العماني في المدرجات، عقب نهاية المباراة وخروج بلاده من البطولة الخليجية.

عقوبة مهدي آل حميدان لاعب منتخب البحرين

وقالت لجنة الانضباط في كأس خليجي 25، في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” إيقاف لاعب منتخب البحرين مهدي فيصل آل حميدان 3 مباريات وفرض غرامة مالية قدرها 8 آلاف قطري لاغير”.

كما وأضاف البيان، ” جاء فرض عقوبة إيقاف اللاعب، بسبب حركة غير لائقة بعد نهاية مباراة منتخبي البحرين وعمان في نصف نهائي خليجي 25. وذلك استناداً للمادة رقم (61) الفقرة (2)، من لائحة الانضباط في كأس اتحاد الخليج العربي”.

حركة مهدي آل حميدان المسيئة للعمانيين

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حركة غير لائقة لنجم المنتخب البحريني مهدي آل حميدان. للمشجعين العمانيين في المدرجات، عقب نهاية مباراة عمان والبحرين في نصف نهائي كأس خليجي 25.

برنامج الحكم … #خليجي_زين25 |

الحديث عن الحركة التي وجهها مهدي آل حميدان لاعب منتخب #البحرين بعد الخسارة من #عُمان في نصف نهائي #خليجي_زين25 .. وبدر بلال يقول ارغب بإجراء مقابلة مع اللاعب لمعرفة ماذا يقصد اللاعب#قنوات_الكاس pic.twitter.com/LsWwWxnJlK — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 17, 2023

وتأهل منتخب عمان (الأحمر)، إلى نهائي كأس الخليج 2023، على حساب حامل اللقب البحرين، بعد الفوز عليه بهدف نظيف دون مقابل.

نهائي خليجي 25 العراق

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كما وسجل هدف منتخب عمان الوحيد في المباراة داخل شباك المنتخب البحريني، جميل اليحمدي في الدقيقة ال83.

⚽️تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بقدم لاعب #منتخبنا_الوطني جميل اليحمدي تسكن شباك مرمى المنتخب #البحريني في الدقيقة 83#عمان_البحرين #خليجي_25 pic.twitter.com/kWO5Dpv4QG — عمان الرياضية (@OmanSportsTV) January 16, 2023

وسيلتقي منتخب عمان أمام صاحب الأرض العراق، الخميس، في نهائي كأس خليجي 25، على ملعب (البصرة) الدولي.