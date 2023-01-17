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حياتنا

ظهرت تربط يدها لأشهر.. وضع إليسا الصحي بعد إجرائها عملية جراحية

المطربة اللبنانية إليسا أعلنت عن خضوعها لعملية جراحية في يدها ومعجبوها يتساءلون عن طبيعتها

كتب خالد السعدي
إليسا عملية جراحية في يدها watanserb.com
المطربة اللبنانية إليسا
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وطن – أعلنت المطربة اللبنانية “إليسا” أنها ستخضع لعملية جراحية في يدها، وفيما لم تكشف أي تفاصيل أخرى عن سبب إجراء العملية حاولت طمأنة معجبيها أن العملية ليست خطيرة.

طمأنت جمهورها لا داعي للقلق أو الخوف

ونشرت إليسا ـ ملكة الإحساس ـ كما يلقبها معجبوها، تغريدة على حسابها في موقع التدوين المصغر تويتر جاء فيها: “أنا في رحلة سريعة لإجراء عملية صغيرة وسهلة ليدي.”

وتابعت الفنانة اللبنانية الشهيرة مطمئنة جمهورها العريض: “لا داعي للقلق أو الخوف.. الأمر بسيط.”

وكانت إليسا ظهرت على مدار الأشهر القليلة الماضية وهي برباط حول يدها اليمنى وعند السؤال حول السبب، أكدت أنها جُرحت فيها دون كشف أي تفاصيل أخرى.

وها هي تعلن اليوم عن خضوعها لعملية جراحية في يدها التي ظهرت تربطها لفترة طويلة.

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وفي 9 فبراير 2019 خضعت إليسا لجراحة في يدها، وذلك بعد أن كانت أصيبت بمرض سرطان الثدى، حيث أجرت الجراحة فى “بروكسل”.

ولكن يبدو أن العملية لم تكلل بالنجاح، لتعاود إليسا الأمر مرة أخرى بعد أشهر حيث كانت في رحلة علاجية في ألمانيا، وخضعت لجراحة في نفس اليد بعد أن أصيبت بالتورم نتيجة العلاج الذي خضعت له للشفاء من مرض السرطان.

هل العملية جراحية أم تجميلية؟

وأثارت تغريدة إليسا موجة من التكهنات بخصوص العملية التي ستجريها ورجح نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن تكون العملية تجميلية لأجزاء من وجهها أو جسدها.

إليسا عملية جراحية في يدها watanserb.com
المطربة اللبنانية إليسا

وبخاصة بعد أن رأت إليسا الإطلالة المبهرة لزميلتها للفنانة السورية أصالة نصري، التي خضعت بدورها لعملية تجميل غيرت ملامحها تماما وذلك بعد لقائهما معاً في كواليس مهرجان موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وعلى الصعيد الفني أطلقت صاحبة أغنية “أجمل إحساس” أغنيتها الأولى عام 2023 بعنوان “لا تندم على شيء” على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

وهي الأغنية الترويجية لمسلسل “السعر” الذي بدأت قناة “إم بي سي1” السعودية عرض أول حلقاته في السابع من الشهر الجاري.

وكانت إليسا قررت في ديسمبر الماضي الابتعاد عن منصة “تويتر” لفترة مؤقتة من الزمن، بعدما كانت من أكثر الفنانات تفاعلاً عبر المنصة.

حيث كان “تويتر” أكثر الأماكن التي تعبر فيه عن آرائها الفنية والسياسية، وبررت سبب ابتعادها عن تويتر بالطاقة السلبية التي غلبت عليه.

وغردت تغريدتها الأخيرة قبل أن تعود إلى تويتر مجدداً «رح أختفي شوية عن «تويتر» لفترة؛ لأن الطاقة السلبية الموجودة وخصوصي من متابعيني مش مقبولة، سلام من الآن وحتى نلتقي”.

18 مليون متابع لـ إليسا على انستغرام

وسبق للنجمة إليسا أن أحيت حفلاً غنائياً في الكويت يوم 24 من شهر تشرين الثاني الماضي، كما أحيت الفنانة اليسا حفلاً غنائياً على مسرح أولمبيا في باريس يوم 12 من الشهر ذاته.

ومن جانب آخر، احتفلت النجمة إليسا، بوصول عدد متابعيها على حسابها على إنستغرام إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم.

اسم إليسا الحقيقي

وولدت النجمة إليسا واسمها الحقيقي “إليسار زكريا خوري” في 27 أكتوبر 1972 لأب لبناني وأم سورية.

وكشفت إليسا عن حبها للغناء في طفولتها، وكانت في السادسة عشرة من عمرها عندما رشحها الفنان سليم طيارة للمشاركة في العديد من المسرحيات الغنائية.

وفي عام 1992 شعرت إليسا بسعادة غامرة للمشاركة في برنامج المواهب “استوديو الفن” وتمكنت من الفوز بالجائزة الفضية ، وقدمت 12 ألبوماً طوال مسيرتها الفنية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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