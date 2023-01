ظهرت تربط يدها لأشهر.. وضع إليسا الصحي بعد إجرائها عملية جراحية

- Advertisement -

وطن – أعلنت المطربة اللبنانية “إليسا” أنها ستخضع لعملية جراحية في يدها، وفيما لم تكشف أي تفاصيل أخرى عن سبب إجراء العملية حاولت طمأنة معجبيها أن العملية ليست خطيرة.

ونشرت إليسا ـ ملكة الإحساس ـ كما يلقبها معجبوها، تغريدة على حسابها في موقع التدوين المصغر تويتر جاء فيها: “أنا في رحلة سريعة لإجراء عملية صغيرة وسهلة ليدي.”

وتابعت الفنانة اللبنانية الشهيرة مطمئنة جمهورها العريض: “لا داعي للقلق أو الخوف.. الأمر بسيط.”

I am on a quick trip for a small and easy procedure for my hand. You don’t have to worry or be alarmed. Thank you for asking. Love you loads ❤️

— Elissa (@elissakh) January 17, 2023