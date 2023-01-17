الثلاثاء, يناير 17, 2023
الرئيسيةرياضةسبب تأجيل مباراة الأهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر 2023
رياضة

سبب تأجيل مباراة الأهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر 2023

الاتحاد المصري لكرة القدم يُعلن تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز حتى إشعار آخر

كتب فارس أبو شيحة
سبب تأجيل مباراة الأهلي ضد بيراميدز في كأس مصر watanserb.com
تأجيل نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز
- Advertisement -

وطن- أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، تأجيل مباراة الأهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر 2023، حتى إشعار آخر.

وكان من المقرر إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز، في الـ3 من شهر فبراير/شباط القادم.

سبب تأجيل مباراة الأهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر

وأوضحت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، بأنّ سبب تأجيل مباراة الأهلي ضد بيراميدز، جاء على ضوء انشغال المارد الأحمر الأهلاوي في منافسات بطولة مونديال كأس العالم للأندية، المقامة في دولة المغرب الشهر المقبل.

وسيلتقي فريق الأهلي المصري وصيف دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، أمام أوكلاند سيتي، في مستهل مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2022، مطلع شهر فبراير القادم.

احتفال محمود كهربا مع مدربه مارسيل كولر
احتفال محمود كهربا مع مدربه مارسيل كولر

مباراة الأهلي ضد سموحة

وحقّق فريق الأهلي على نظيره سموحة بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في دور نصف نهائي كأس مصر 2023، على ملعب (استاد القاهرة) الدولي.

وسجّل أهداف الأهلي المصري، أحمد عبد القادر في الدقيقة الـ8، وحمدي فتحي في الدقيقة الـ11، ومحمود عبد المنعم “كهربا” في الدقيقة الـ36.

- Advertisement -

كما أحرز فريق سموحة الهدف الوحيد للفريق في المباراة، عند الدقيقة الـ91 من الوقت البديل على نهاية المباراة، من ركلة الجزاء.

وكان رجل مباراة الأهلي وسموحة، نجم الأهلي محمود كهربا العائد إلى الفريق، بعد غياب لعدة شهور، حيث صنع هدفين وسجّل هدفاً وحيداً داخل شباك سموحة.

كما شهدت المباراة تفوق فريق الأهلي على نظيره الزمالك على صعيد التسديدات والاستحواذ؛ حيث وصل عدد التسديدات إلى 15 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 58%.

بينما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس سموحة إلى 11 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 42%.

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

وسيلتقي فريق الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك، السبت، في منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب (استاد القاهرة).

مباراة الأهلي وسموحة
مباراة الأهلي وسموحة

ويحافظ فريق الأهلي على صدارة ترتيب الدوري المصري، برصيد 31 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني فيوتشر، برصيد 27 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + الاتحاد المصري لكرة القدم + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

مالك نادي بيراميدز الإماراتي يُهدد بسحب أمواله لهذا السبب

رياضة

ترتيب جدول الدوري المصري 2023 مع نهاية الجولة ال13

رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري مع نهاية الجولة الـ12

رياضة

من هو اللاعب كريستو صفقة الأهلي المصري في الميركاتو الشتوي؟!

رياضة

فوز الأهلي وتعثر الزمالك.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023

رياضة

عقوبات بالجملة على نادي الزمالك.. وهذه تفاصيلها

رياضة

أحمد حسام ميدو يعود إلى سكة التدريب في الدوري المصري (صور)

رياضة

ترتيب جدول الدوري المصري 2022-2023 مع نهاية الجولة الـ9

رياضة

غيابات مؤثرة عن تشكيلة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري الممتاز

رياضة

تشكيلة الزمالك أمام المقاولون في الدوري المصري وتوقيت المباراة

رياضة

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك وتعادل الأهلي

رياضة

الأهلي في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إيمانويل ماكرون يتفاخر ممسكا بجمجمة مجاهد جزائري.. صورة تثير جدلاً كبيراً ما حقيقتها؟!

ظهرت تربط يدها لأشهر.. وضع إليسا الصحي بعد إجرائها عملية جراحية

قرية في سلطنة عمان تعد الأغرب في العالم.. تعرف عليها (فيديو)

وزير جزائري ينفعل بشدة على مسؤولي شركة سعودية ويوبخهم (فيديو)

تطورات جديدة بقضية رامز البطران الذي أثار اعتقاله جدلا في الأردن

بلومبيرغ تكشف عن مفاجأة بشأن السوق السوداء وسعر الدولار في مصر

ماغي خزام تتطاول على زوجة عبدالله رشدي المتوفية.. أحرجها برد ناري (فيديو)

متحولة جنسيا.. ظهور مثير لمالكة مسابقة ملكة جمال الكون وخطاب غامض (فيديو)

عمرو دياب في أحضان عارضة أزياء مصرية .. صور جريئة لها في قطر (شاهد)

دراجات هوائية داخل مسجد بسلطنة عمان تثير جدلا.. ما قصتها؟ (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC