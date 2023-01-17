سبب تأجيل مباراة الأهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر 2023

- Advertisement -

وطن- أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، تأجيل مباراة الأهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر 2023، حتى إشعار آخر.

وكان من المقرر إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز، في الـ3 من شهر فبراير/شباط القادم.

سبب تأجيل مباراة الأهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر

وأوضحت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، بأنّ سبب تأجيل مباراة الأهلي ضد بيراميدز، جاء على ضوء انشغال المارد الأحمر الأهلاوي في منافسات بطولة مونديال كأس العالم للأندية، المقامة في دولة المغرب الشهر المقبل.

وسيلتقي فريق الأهلي المصري وصيف دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، أمام أوكلاند سيتي، في مستهل مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2022، مطلع شهر فبراير القادم.

مباراة الأهلي ضد سموحة

وحقّق فريق الأهلي على نظيره سموحة بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في دور نصف نهائي كأس مصر 2023، على ملعب (استاد القاهرة) الدولي.

وسجّل أهداف الأهلي المصري، أحمد عبد القادر في الدقيقة الـ8، وحمدي فتحي في الدقيقة الـ11، ومحمود عبد المنعم “كهربا” في الدقيقة الـ36.

- Advertisement -

كما أحرز فريق سموحة الهدف الوحيد للفريق في المباراة، عند الدقيقة الـ91 من الوقت البديل على نهاية المباراة، من ركلة الجزاء.

🔴| نسر مباراة اليوم هو لاعبنا محمود عبد المنعم كهربا⚡️بتمريرتين حاسمتين وهدف ⚽️ ومستوى أكثر من رائع .. استمر 🦅😍👌#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/xV55yQ9oBm — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 17, 2023

وكان رجل مباراة الأهلي وسموحة، نجم الأهلي محمود كهربا العائد إلى الفريق، بعد غياب لعدة شهور، حيث صنع هدفين وسجّل هدفاً وحيداً داخل شباك سموحة.

كما شهدت المباراة تفوق فريق الأهلي على نظيره الزمالك على صعيد التسديدات والاستحواذ؛ حيث وصل عدد التسديدات إلى 15 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 58%.

أهداف مباراة الأهلي 3-1 سموحة | نصف النهائي | كأس مصر 2021-22 ⚽️ برعاية The Brooks | Beko pic.twitter.com/AARM3uyOsw — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 18, 2023

بينما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس سموحة إلى 11 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 42%.

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

وسيلتقي فريق الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك، السبت، في منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب (استاد القاهرة).

ويحافظ فريق الأهلي على صدارة ترتيب الدوري المصري، برصيد 31 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني فيوتشر، برصيد 27 نقطة لهذا الموسم.