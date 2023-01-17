الثلاثاء, يناير 17, 2023
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تورط قنصل أردني بقضية احتيال وغسيل أموال..تحقيق استقصائي يكشف تفاصيل صادمة!

الأردن وإسرائيل ولاتفيا أعلنوا اتخاذهم إجراءات بحق القناصل الفخريين في الخارج بعد فضيحة تورط قنصل فخري أردني في عمليات احتيال وغسيل أموال

كتب خالد السعدي
تورط قنصل أردني غسيل أموال watanserb.com
الاردن يقيل القنصل الفخري في هندراوس شكري كافي بعد تورطه في عمليات احتيال وغسيل أموال
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وطن – كشف الاتحاد الدولي للصحفيين الإستقصائيين إن الأردن ووإسرائيل ولاتفيا أعلنوا عن مراجعات للقناصل الفخريين بعد أن كشف تحقيق للاتحاد و منظمة “بروبابليك” عن مخالفات واسعة النطاق قام بها قناصل فخريين تابعين لها مرتبطة بغسيل الاموال.

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين إن الأردن ولاتفيا وإسرائيل قد انهت وضع القناصل الفخريين العاملين في بلدانهم أو أمرت بإجراء مراجعات لمن يخدمون حاليًا.

وكان الاتحاد الدولي ومنظمة “بروبابليك” قد نشرا في العام الماضي ، بالتعاون مع 60 شريكًا إعلاميًا تحقيقا كشف أن القناصل الفخريين استغلوا مرارًا الوضع الدبلوماسي لتهديد الأمن الدولي وسيادة القانون، حيث وجد التحقيق ما لا يقل عن 500 من القناصل الفخريين الحاليين والسابقين الذين اتهموا بارتكاب جرائم أو تورطوا في الجدل – معظمهم أثناء شغلهم مناصبهم.

بموجب المعاهدة الدولية ، يتلقى القناصل الفخريون الحماية والامتيازات القانونية التي يمكن أن تشمل الحصانة من الدعاوى القضائية والقدرة على نقل الحقائب القنصلية عبر الحدود دون تفتيش.

الأردن يقيل قنصله الفخري في هندوراس شكري كافي

وكشف الاتحاد الدولي للصحفين الاستقصائيين إن مجلس الوزراء الأردني وافق مؤخرا على إقالة القنصل الفخري في هندوراس، رجل الأعمال المليونير شكري كافي.

القنصل الفخري في هندوراس رجل الأعمال المليونير شكري كافي

وشغل كافي منصب القنصل الفخري للأردن في هندوراس لأكثر من ثلاثة عقود، و في عام 2016 ، أشار قاضٍ إلى الوضع الدبلوماسي لكافي بصفته القنصل الفخري في السماح للمليونير بتجنب الاعتقال بعد القبض عليه بتهمة الاحتيال وغسيل الأمول.

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كما وافق مجلس الوزراء الأردني على عزل ستة قناصل فخريين آخرين، بمن فيهم كافي ، كجزء من إعادة تقييم أوسع ، بحسب المسؤول.

وأبلغت وزارة الخارجية الهندوراسية الشريك الإعلامي للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، كونترا كورينتي هندوراس ، أنها لم تتلق إخطارًا رسميًا بالقرار.

وكان “كافي” قد نفى ارتكاب أي مخالفات وقال في السابق إن التهم الجنائية ، التي تم رفضها ، كانت ذات دوافع سياسية.

قنصل فخري تابع لدولة لاتفيا استغل حصانته لمواجهة تهم اعتدائه على زوجته

وفي لاتفيا ، أعلنت وزارة الخارجية عن تحقيق بعد أن كشف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين أن القنصل الفخري الذي يمثل إندونيسيا حاول ذات مرة المطالبة بالحصانة الدبلوماسية عندما كان يواجه اتهامات بالاعتداء على زوجته، حيث تظهر السجلات أن القنصل الفخري فالديس تيلغاليس تلقى غرامة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية “في ضوء المعلومات الواردة ، ستنظر الوزارة في الأمر بعمق” ، مضيفا أنها علمت باتهامات الاعتداء فقط بعد تلقي أسئلة من الصحفيين، وان الوزارة حاليًا تقوم بفحص الأمر بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون”.

تورط قناصل فخريين إسرائيليين بالاحتيال وغسيل الأموال

وفي إسرائيل ، أطلقت وزارة الخارجية مراجعة بعد أن حدد الصحفيون وجود قناصل يواجهون قضايا فساد وتحقيقات جنائية أخرى.

وكشف الاتحاد الدولي أن شريكه الإعلامي “شومريم” على سجلات عامة تُظهر أن إسرائيل تطلب من القناصل الفخريين الذين يمثلون دولًا أجنبية داخل إسرائيل “أن يكونوا خاليين من أي عيب في النقاء الأخلاقي”.

وتظهر السجلات أنه يمكن فصل القناصل الفخريين المعينين من قبل إسرائيل في الخارج إذا تبين أنهم “تصرفوا بطريقة غير مناسبة”.

وعلى الرغم من السياسة التي تحكم ممثلي الدول الأجنبية ، وجد تحقيق “دبلوماسيين الظل” أن إسرائيل اعترفت وعينت قنصلًا فخريًا لتمثيلها كان قد أدين سابقًا بالاحتيال وآخرين واجهوا تهماً بالفساد وغسيل الأموال وتهريب الماس والاغتصاب.

وأعلنت وزارة الخارجية أنها ستدرس وضع اثنين من القناصل الفخريين الحاليين ، أحدهما كان شاهدًا رئيسيًا في قضية فساد واسعة النطاق في إفريقيا والآخر استخدم مؤخرًا صفة القنصل الفخري لمنع الشرطة في إيطاليا من تفتيش منزله كجزء من عملية تحقيق تمويل سياسي غير قانوني.

المصدرالاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين - ترجمة وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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