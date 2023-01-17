الثلاثاء, يناير 17, 2023
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تطورات جديدة بقضية رامز البطران الذي أثار اعتقاله جدلا في الأردن

المُعلم والناشط النقابي رامز البطران اعتقل من منزله، الأحد، بشكل مفاجئ وقرر المدعي العام، الثلاثاء، إيقافه أسبوعا في سجن باب الهوى بتهمة إثارة النعرات

كتب باسل النجار
اعتقال رامز البطران watanserb.com
الناشط النقابي وعضو حزب الشراكة والإنقاذ رامز البطران
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وطن – أفادت وسائل إعلام أردنية بأن مدعي عام “محكمة صلح بني كنانة”، قرر توقيف الناشط النقابي وعضو حزب الشراكة والإنقاذ رامز البطران، أسبوعا في سجن باب الهوى.

جدل في الأردن بعد اعتقال النقابي الأردني رامز البطران

وفي هذا السياق أفاد المحامي محمد بني هاني، بأن المدعي العام وجه إلى الناشط البطران ثلاث تهم، وهي إثارة النعرات الطائفية والإقليمية، والتحريض على الاجتماعات العامة بشكل مخالف للقانون، وذم هيئة رسمية.

وأضاف المحامي “بني هاني” في تصريحاته لوسائل الإعلام المحلية، أن رامز البطران مثُل أمام المدعي العام، الاثنين، وجرى مواجهته بالتهم المسندة له، حيث أقر بأنه غير مذنب.

كما أشار إلى أن القضية مازالت في طور التحقيق، ولن يتقدم بطلب كفالة خلال الفترة الحالية لحين تحويل القضية إلى المحكمة.

اعتقال رامز البطران
اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية الناشط النقابي رامز البطران يوم الأحد الماضي

رامز البطران اعتقل من منزله

ويشار إلى أنه يوم، الأحد، الماضي اعتقلت الأجهزة الأمنية في مساء هذا اليوم الناشط النقابي، المعلم رامز البطران، من منزله قبل نقله إلى مركز أمن بني كنانة.

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ووقتها صرح ذوو البطران بأن ابنهم ما زال معتقلا حتى ساعات الليل المتأخر، دون معرفة سبب الاعتقال أو إبلاغهم بالتهم الموجهة إليه.

وطالبت أسرة رامز البطران وقتها أيضا بالإفراج الفوري عن ابنهم، مستهجنين توقيفه بالرغم من كون نشاطه وحراكه سلمي وقانوني.

حملات اعتقال ضد المعلمين في الأردن

وتشن السلطات الأردنية منذ فترة حملة اعتقالات واسعة على المعلمين وخاصة أعضاء نقابة المعلمين، عقب تنفيذهم عدة وقفات احتجاجية طالبوا فيها بحقوق يقولون إنها مستحقة وأن الحكومة لا تستجيب لهم.

وفي سبتمبر من العام الماضي، أفرجت أجهزة الأمن الأردنية، عن حوالي 28 معلماً اعتقلتهم وقتها، بعد محاولتهم إقامة وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم في منطقة العبدلي، وسط العاصمة عمان، رفضاً للفصل والتوقيف التعسفي للمعلمين.

وجاءت هذه الاعتقالات آنذاك لمنع الوقفة الاحتجاجية لدعم المعلمين المتضررين من قرارات الإحالة إلى التقاعد المبكر والاستيداع.

واعتادت السلطات الأردنية في الآونة الأخيرة تنفيذ حملات واعتقالات لمنع مسيرات أو وقفات احتجاجية، لتعود بعد ذلك للإفراج عن المعتقلين.

ويطالب المعلمون في الأردن بوقف ما وصفوه بـ”النقل التعسفي” الذي طاول العديد من زملائهم الناشطين في العمل النقابي في مختلف محافظات المملكة، وإعادة المحالين إلى التقاعد والموقوفين عن العمل إلى وظائفهم.

وأحالت وزارة التربية والتعليم الأردنية، عام 2021، عشرات المعلمين إلى التقاعد المبكر، ومن ضمنهم أعضاء في مجلس نقابة المعلمين، بعد مشاركتهم في الاحتجاجات ضد إغلاق مقار النقابة، وكفّ يد مجلسها عن العمل.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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