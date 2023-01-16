حقيقة كون إبراهيم عيسى شاذ جنسيا.. علاء مبارك خرج عن صمته ونفى ما نُسب له

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وطن- خرج علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك الذي تم خلعه في ثورة شعبية أطاحت بنظامه عام 2011، عن صمته بعد ظهور عدة تغريدات مثيرة للجدل مؤخرا، نسبت له وبينها تغريدة تحمل بذاءات وإيحاءات جنسية ضد الإعلامي المثير للجدل إبراهيم عيسى.

وكان ناشطون بمواقع التواصل في مصر قد تداولوا مؤخرا صور تغريدات نسبوها لحساب علاء مبارك الرسمي والموثق على تويتر، حيث زوروا عبر “الفوتوشوب” العلامة الزرقاء التي تميز الحسابات الرسمية، لتظهر هذه التغريدات على أنها تخص علاء.

علاء مبارك يكشف حقيقة التغريدات المفبركة باسمه

إلا أن علاء مبارك خرج عن صمته وأكد أن البعض يستغل حسابات مزيفة باسمه على شبكات التواصل (غير موثقة)، تقوم بنشر تغريدات مثيرة وتنسبها له.

يستغل البعض حسابات مزيفة باسمي على شبكة التواصل غير موثقة تقوم بنشر تويتات وبسرعة يقوم البعض بتوجيه الاتهامات والهجوم و التعامل معها على انها حقيقة رغم الاعلان انها مفبركة !! رجاء قبل التعليق و توجيه الاتهامات تأكدوا من صحة الحساب والمحتوى مع احترام ذكاء الاخرين ! صباح الخير — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) January 16, 2023

وتابع في تغريدة له بحسابه الرسمي الوحيد على تويتر ورصدتها (وطن): “وبسرعة يقوم البعض بتوجيه الاتهامات والهجوم والتعامل معها على أنها حقيقة رغم الإعلان أنها مفبركة!”

وأكمل: “ورجاء قبل التعليق وتوجيه الاتهامات تأكدوا من صحة الحساب والمحتوى مع احترام ذكاء الاخرين! صباح الخير.”

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وكان من بين هذه المنشورات “المفبركة” التي وصلت “فيسبوك” أيضا منشور منسوب لعلاء مبارك، ينتقد فيه الأوضاع الاقتصادية في مصر، بالتزامن مع أزمة سعر صرف العملة.

❌ متداول على فيسبوك منشورات لحساب منسوب لعلاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق مبارك، ينتقد فيها الأوضاع الاقتصادية في مصر، بالتزامن مع أزمة سعر صرف العملة. ✅ الحساب مُزيف، لا يمتلك علاء مبارك أي حسابات رسمية على فيسبوك، والحساب الوحيد الموثق هو لنجله عمر.@AlaaMubarak_ #صحيح_مصر pic.twitter.com/llZbqewwGW — صحيح مصر (@SaheehMasr) January 11, 2023

ليتأكد بعدها أن الحساب مُزيف، حيث لا يمتلك علاء مبارك أي حسابات رسمية على فيسبوك، والحساب الوحيد الموثق هو لنجله عمر.

أما أكثر هذه التغريدات المفبركة إثارة للجدل، فكانت تغريدة مزورة نسبت لعلاء مبارك يهاجم فيها الإعلامي المصري المقرب من النظام إبراهيم عيسى، ويطعن في شرفه بإيحاءات جنسية بذيئة.

#علاء_مبارك عاملي بلوك حد يتاكدلنا من اكونته الكلام ده كلامه ولا لاء pic.twitter.com/PX0Xvdx8p3 — هبة مجدي (@drhebamagdy66) January 8, 2023

التغريدة المفبركة اتهمت إبراهيم عيسى بالشذوذ الجنسي

وكان التغريدة المفبركة والساخرة من إبراهيم عيسى، الذي قاد حملة شعواء شملت شتم وتطاول مؤخرا ضد الداعية المصري الراحل الشهير محمد متولي الشعرواي، تتهم إبراهيم عيسى بالشذوذ الجنسي.

وجاء في نص التغريدة التي نسبت لعلاء مبارك زورا:”صفوت الشريف كان بيستخدم الممثلات للتسجيل لبعض الدبلوماسيين ويبتزهم.. وفيه ناس ملهاش في النسوان فكان بيبعت إبراهيم عيسى.”

رد جاحد من علاء مبارك علي ابراهيم عيسي 👏👏 pic.twitter.com/vB6uLGksKa — Ali Weka (@PrinceAliWeka) January 8, 2023

وجابت هذه التغريدة المفبركة مواقع التواصل بشكل كبير في مصر، وسط شماتة كبيرة من قبل العديد من النشطاء بإبراهيم عيسى، بسبب تطاوله على الشيخ الشعرواي.

حتى أن البعض ذهب للترويج بأن إبراهيم عيسى له ميول جنسية شاذة بالفعل، دون أن يسوقوا أي دليل على هذا إلا أن تعليقاتهم فجرت موجة جدل واسعة.

إلا أن علاء مبارك وفي رده على أحد النشطاء فيما يخص هذه التغريدة تحديدا، أكد أنها مفبركة وأنه يستحيل أن يكتب مثل هذا الكلام رغم اختلافه مع إبراهيم عيسى في كثير من القضايا.

نختلف مع الأستاذ ابرهيم لكن الكلام بهذا الأسلوب لا يصح . — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) January 16, 2023

حيث كتب الناشط:”بصراحة أحلى تويتة اتفبركت علي حسابك، إن صفوت الشريف كان بيبعت إبراهيم عيسي للزعماء اللي ملهمش في النسوان.”

ليرد عليه علاء مبارك ردا قاطعا:”نختلف مع الأستاذ إبرهيم لكن الكلام بهذا الأسلوب لا يصح.”

وسبق أن هاجم علاء مبارك بالفعل الإعلامي إبراهيم عيسى عبر حسابه الرسمي، بعد هجوم الأخير على الداعية الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي.

علاء مبارك انتصر للشعرواي وهاجم إبراهيم عيسى

وكتب في تغريدة رصدتها (وطن) على حسابه يوم 6 يناير مهاجما عيسى:”ما صدقنا خلصنا من قصة الصيدلي والإسراء والمعراج وخالد بن الوليد والوقوف احتراماً لأصحاب ولا أعز.. قرر هذه المرة العودة بالتهجم والتطاول والإساءة لعالم دين أجمع عليه العالم الإسلامي فضيلة الشيخ متولي الشعراوي بعد ربع قرن من وفاته.”

وشدد مبارك على أن تصريحات إبراهيم عيسى “تطاول غير مقبول”، متسائلا في الوقت ذاته:”ما الهدف من هذا التشويه ولماذا الان؟!”.

ما صدقنا خلصنا من قصة الصيدلي والإسراء والمعراج وخالد بن الوليد والوقوف احتراماً لأصحاب ولا أعز !قرر هذه المرة العودة بالتهجم والتطاول والإساءة لعالم دين أجمع عليه العالم الإسلامي فضيلة الشيخ متولي الشعراوي بعد ربع قرن من وفاته!تطاول غير مقبول ما الهدف من هذا التشويه ولماذا الان! pic.twitter.com/amCoSdQk0V — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) January 6, 2023

ودافع علاء مبارك عن الشيخ الشعراوي ضد هجوم إبراهيم عيسى وامتدحه في تغريدة أخرى:”الشيخ متولي الشعراوي مقرب من قلوبنا جميعاً تميز بأسلوبه البسيط فى تفسير معاني القران الكريم.. أسلوب ولغة سلسة يفهمها العوام قبل الخواص.”

وتابع معددا بعض إنجازته:”نال وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى عام ٧٦ ووسام الجمهورية من الطبقة الاولي و جائزة الدولة التقديرية عام٨٨، رحمة الله عليه له كل التقدير والاحترام.”

إبراهيم عيسى يتطاول على الشيخ الشعراوي ويشتمه

ودائما ما يتعمد الإعلامي المصري إبراهيم عيسى إثارة الجدل وجذب الأنظار له عبر الطعن في ثوابت الدين الإسلامي وتشويه رموزه وأعلامه، عبر حزم مزاعم وأكاذيب واهية طالما وضعته في مرمى نيران النشطاء.

وكانت آخر شطحات إبراهيم عيسى، هي خروجه في حلقة من برنامجه “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس“، يهاجم فيها الشيخ الشعرواي ويشتمه على الهواء كما اتهمه بـ”دعم الإرهاب والدعشنة” حسب وصفه.