الإثنين, يناير 16, 2023
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بث مباشر مباراة العراق وقطر اليوم في كأس الخليج 2023

منافسات دور نصف نهائي كأس الخليج 2023 العراق

كتب فارس أبو شيحة
بث مباراة العراق وقطر في كأس الخليج 2023 watanserb.com
بث مباراة العراق وقطر في كأس الخليج 2023
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وطن- مشاهدة بث مباشر مباراة العراق قطر اليوم، في دور نصف نهائي كأس الخليج 2023، على ملعب (البصرة) الدولي.

وستبث وقائع أحداث مباراة العراق وقطر، على وسائل الإعلام العراقية المحلية، وقنوات الكأس وبين سبورت القطريتين المفتوحة لجميع الجماهير في الوطن العربي ودول الخليج العربي بالمجان.

بث مباشر مباراة العراق وقطر في كأس الخليج 2023

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توقيت مباراة العراق وقطر في كأس الخليج 2023

وستبدأ صافرة انطلاق مباراة العراق وقطر، في منافسات دور نصف نهائي كأس الخليج 2023، في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت العاصمة العراقية (بغداد) والدوحة ودول الخليج العربي.

كما وستكون المباراة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الخامسة والربع مساءً. أما بتوقيت مصر وفلسطين، فستكون المباراة في تمام الساعة الثالثة والربع مساءً.

حكام مباراة العراق وقطر
حكام مباراة العراق وقطر في كأس الخليج 2023

معلق مباراة العراق وقطر

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وسيعلق على مباراة العراق أمام منافسه العنابي القطري، في دور نصف نهائي كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، على قنوات (أبو ظبي) الرياضية، المعلق الإماراتي فارس عوض.

وكان منتخب العراق (أسود الرافدين) قد وصل إلى نصف نهائي البطولة الخليجية، متصدراً للمجموعة الأولى. برصيد 7 نقاط، بعد فوزه العريض على اليمن بخماسية نظيفة دون مقابل مع ختام منافسات دور المجموعات.

بينما تأهل العنابي القطري إلى دور النصف النهائي، بعد تعادله الإيجابي. أمام الإمارات بهدف لكليهما، على حساب الكويت الأكثر تتويجاً بالبطولة برصيد 10 ألقاب.

يذكر بأن نهاية فعاليات بطولة خليجي 25 العراق، ستنتهي في ال19 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، على ملعب (البصرة) الدولي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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