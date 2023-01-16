بث مباشر مباراة العراق وقطر اليوم في كأس الخليج 2023

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وطن- مشاهدة بث مباشر مباراة العراق قطر اليوم، في دور نصف نهائي كأس الخليج 2023، على ملعب (البصرة) الدولي.

وستبث وقائع أحداث مباراة العراق وقطر، على وسائل الإعلام العراقية المحلية، وقنوات الكأس وبين سبورت القطريتين المفتوحة لجميع الجماهير في الوطن العربي ودول الخليج العربي بالمجان.

بث مباشر مباراة العراق وقطر في كأس الخليج 2023

ونضع بين يديكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، روابط بث مباشر مباراة العراق وقطر، في منافسات نصف نهائي كأس الخليج 2023، بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:

توقيت مباراة العراق وقطر في كأس الخليج 2023

وستبدأ صافرة انطلاق مباراة العراق وقطر، في منافسات دور نصف نهائي كأس الخليج 2023، في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت العاصمة العراقية (بغداد) والدوحة ودول الخليج العربي.

مواجهات نصف نهائي 🏆 #خليجي_زين25 العراق 🆚 قطر البحرين 🆚 عمان من يعبر للنهائي التاريخي في البصرة؟ 🧐 pic.twitter.com/kiEDAoI8wG — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 14, 2023

كما وستكون المباراة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الخامسة والربع مساءً. أما بتوقيت مصر وفلسطين، فستكون المباراة في تمام الساعة الثالثة والربع مساءً.

معلق مباراة العراق وقطر

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وسيعلق على مباراة العراق أمام منافسه العنابي القطري، في دور نصف نهائي كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، على قنوات (أبو ظبي) الرياضية، المعلق الإماراتي فارس عوض.

وكان منتخب العراق (أسود الرافدين) قد وصل إلى نصف نهائي البطولة الخليجية، متصدراً للمجموعة الأولى. برصيد 7 نقاط، بعد فوزه العريض على اليمن بخماسية نظيفة دون مقابل مع ختام منافسات دور المجموعات.

🇮🇶 العراق 🆚 قطر 🇶🇦

🗓️ الأثنين 16 يناير 2023

🕖 16:15 بتوقيت مكة المكرمة

🏟 استاد البصرة الدولي من يحجز أولى تذاكر نهائي #خليجي_زين25 🏆 pic.twitter.com/I7tGMaXJZU — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 15, 2023

بينما تأهل العنابي القطري إلى دور النصف النهائي، بعد تعادله الإيجابي. أمام الإمارات بهدف لكليهما، على حساب الكويت الأكثر تتويجاً بالبطولة برصيد 10 ألقاب.

يذكر بأن نهاية فعاليات بطولة خليجي 25 العراق، ستنتهي في ال19 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، على ملعب (البصرة) الدولي.