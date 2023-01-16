الإثنين, يناير 16, 2023
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اعتراف مثير من شبيهة جورجينا المشهورة السعودية ريما العنزي! (شاهد)

اتهمت ريما العنزي بالخضوع لعمليات تجميل لتبدو نسخة طبق الأصل عن جورجينا رودريغيز، غير أنّها نفت ذلك، وقالت في لقاء صحفي أنها لا تستخدم الفلاتر لتظهر على أنها "شبيهة جورجينا".

كتب أنس السالم
ريما العنزي شبيهة جورجينا watanserb.com
ريما العنزي (يمين) - جورجينا (يسار)
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وطن – اعترفت مشهورة مواقع التواصل والتيك توكر السعودية ريما العنزي، الملقبة بأنها “شبيهة جورجينا رودريغيز”، صديقة لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو، بأنها خضعت لعمليتي تجميل سابقاً، لكن ليس في سياق الوصول لتبدو شبيهة لجورجينا.

وقد اتهمت ريما العنزي بالخضوع لعمليات تجميل لتبدو نسخة طبق الأصل عن جورجينا رودريغيز، غير أنّها نفت ذلك، وقالت في لقاء صحفي أنها لا تستخدم الفلاتر لتظهر على أنها “شبيهة جورجينا“.

وأوضحت أنها لا تقلد شخصية جورجينا، بل تقلِّد ستايلها وإطلالاتها. مشيرةً إلى أن ذلك ما يطلبه متابعوها منها.

وقالت إنها تظهر لمعجبيها عبر تطبيق “تيك توك” دون مستحضرات التجميل خلال البثوث المباشرة، مبينة أنّ عددا قليلا من الأشخاص كانوا يشبهونها بجورجينا حينما تظهر في البث المباشر عبر “تيك توك”.

كما أشارت في مداخلة مع برنامج MBC Trending إلى أن من يراها دون مكياج يشبهها بجورجينا رودريغيز أكثر.

ريما العنزي: “لست ضد عمليات التجميل” 

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وشددت ريما العنزي أنها ضد الخضوع لعمليات التجميل من أجل التشبه بأحد المشاهير.

ريما العنزي شبيهة جورجينا watanserb.com
ريما العنزي شبيهة جورجينا

وقالت: “أنا لست ضد عمليات التجميل، لكن للشيء الذي أريده وأحتاجه. أما أن أعطي الطبيب صورة جورجينا أو غيرها وأطلب أن أكون شبهها، فهذا الشيء أنا ضده”.

وكانت ريما العنزي كشفت سابقًا خضوعها لعمليتي تجميل الأولى لإزالة دهون الوجه وعملية double chin، مؤكدة أن ذلك لم يغير من ملامحها.

وظهرت ريما العنزي في مقطع مصور تم تداوله على نطاق واسع، وهي داخل سيارة وترتدي نفس أزياء جورجينا، وتقلدها في حركاتها وكلماتها.

وقالت ريم العنزي بحسب ما رصدت (وطن) بعدما قدمت التحية بالإنجلزية: “هلا ومرحبا”، وهي نفس كلمات جورجينا رودريغيز في احتفالية نادي النصر.

وقوبل المقطع بتفاعل كبير بين النشطاء، الذين انقسموا بين ساخر منها وداعم لها.

فبينما ذهب البعض إلى أنه لا يوجد شبه أساساً بينهما، أكد آخرون أنّ ريم العنزي تشبه في هذه الإطلالات بالفعل جورجينا، وأنها أجمل منها أيضاً، بحسب وصفهم.

المصدروطن - رصد تويتر - etbilarabi
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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