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ظهرت شبه عارية.. لحظة إعلان “آر بوني غابرييل” ملكة جمال الكون (فيديو)

الأمريكية من أصل فيلبيني "آر بوني غابرييل" تفوز بلقب ملكة جمال الكون.. تعمل عارضة أزياء ومصممة وتطمح لاستخدام اللقب في مجال عملها

كتب خالد الأحمد
آر بوني غابرييل watanserb.com
آر بوني غابرييل
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وطن- توجت الشابة آر بوني غابرييل، وهي مصممة وعارضة أزياء من ولاية تكساس الأمريكية ـ أمريكية من أصل فلبيني ـ ، بلقب ملكة جمال الكون. وأقيم نهائي النسخة 71 من مسابقة ملكة جمال الكون مساء، السبت، في “نيو أورلينز” بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي لحظة الكشف عن الفائزة باللقب، أغمضت “آر بوني غابرييل” عينيها وشبكت يديها مع وصيفتها ملكة جمال فنزويلا أماندا دودامل.

ثم ابتسمت بعد إعلان اسمها، وعزفت الموسيقى الصاخبة، وتسلمت غابرييل باقة من الزهور، ملفوفة في وشاح الفائزة.

لحظة إعلان آر بوني غابرييل ملكة جمال الكون
لحظة إعلان آر بوني غابرييل ملكة جمال الكون

لحظة اختيار آر بوني غابرييل ملكة جمال الكون

وتم اختيار ملكة جمال جمهورية الدومينيكان، أندرينا مارتينيز، وصيفة ثانية لغابرييل وهي من أصل فيلبيني، ووفق مسؤولي المنافسة فإن غابرييل هي أول أمريكية من أصل فلبيني تفوز بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة.

وبحسب تغريدة لقناة “ABSCBNNews” على “تويتر” فإن الدم الفلبيني قوي ولذلك شكرت آر بوني غابرييل التي مثلت الولايات المتحدة الأمريكية في المسابقة ، الفلبينيين على دعمهم في رحلتها وقالت إنها فخورة بجذورها.

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وأقيمت المسابقة في نيو أورلينز ، لويزيانا ، بمشاركة 84 امرأة من جميع أنحاء العالم يتنافسن على التاج.

لحظة اختيار آر بوني غابرييل ملكة جمال الكون
لحظة اختيار آر بوني غابرييل ملكة جمال الكون

وأشارت محطة “سي إن إن” الأمريكية في تقرير لها أن ليلة، السبت، كانت هي اليوم الأخير من المسابقة ، حيث قلصت عمليات التصفية من عدد المتأهلين للتصفيات النهائية حتى بقي آخر اثنين منهن.

وعندما دخلت “آر بوني غابرييل” المراكز الخمسة الأولى سُئلت عن رأيها بالتغيير الذي أجرته المسابقة وتم بموجبه السماح للأمهات والنساء المتزوجات بالمنافسة هذا العام، فقالت غابرييل إنها تأمل في أن يقوم منظمو المسابقة بزيادة الحد الأدنى لسن المرشحات.

وأضافت :”بالنسبة لي ، أود أن أرى زيادة في العمر لأنني أبلغ من العمر 28 عامًا. وهذا هو أقدم سن للمنافسة. وأعتقد أنه شيء جميل.”

وأكملت آر بوني:”أعتقد أن العمر لا يحددنا والعمر هو ما نعيشه الآن”.

من هي “آر بوني غابرييل” ملكة جمال الكون؟

وغابرييل المولودة في هيوستن، هي عارضة أزياء ومصممة أزياء ومدربة خياطة تعطي الأولوية للبيئة في عملها.

وفي وقت سابق من المسابقة ، ارتدت آر بوني غابرييل ثوباً باللونين الأحمر والبرتقالي مستوحى من طائر الفينيق.

وسئلت المتسابقات الثلاثة الأوائل عما يرغبن في عمله والدور الذين يردن القيام به إذا فازوا باللقب، فأجابت آر بوني غابرييل بأنها ستستخدم اللقب في مجال عملها بالأزياء والحد من التلوث واستخدام المواد المعاد تدويرها في صنع قطع الملابس.

وقالت : “أقوم بإعطاء دروس الخياطة للنساء اللواتي نجين من الاتجار بالبشر والعنف المنزلي.”

واستدركت الشابة الفائزة: “من المهم للغاية الاستثمار في الآخرين ، والاستثمار في مجتمعنا، واستخدام موهبتك الفريدة لإحداث فرق”.

وتابعت آر بوني غابرييل: “لدينا جميعًا شيئًا مميزًا “عندما نزرع تلك البذور لأشخاص آخرين في حياتنا، فإننا نحولها ونستخدمها كوسيلة للتغيير”.

المصدريوتيوب، تويتر، قناة ABSCBNNews، محطة "سي إن إن" الأمريكية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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