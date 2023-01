ظهرت شبه عارية.. لحظة إعلان “آر بوني غابرييل” ملكة جمال الكون (فيديو)

- Advertisement -

وطن- توجت الشابة آر بوني غابرييل، وهي مصممة وعارضة أزياء من ولاية تكساس الأمريكية ـ أمريكية من أصل فلبيني ـ ، بلقب ملكة جمال الكون. وأقيم نهائي النسخة 71 من مسابقة ملكة جمال الكون مساء، السبت، في “نيو أورلينز” بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي لحظة الكشف عن الفائزة باللقب، أغمضت “آر بوني غابرييل” عينيها وشبكت يديها مع وصيفتها ملكة جمال فنزويلا أماندا دودامل.

ثم ابتسمت بعد إعلان اسمها، وعزفت الموسيقى الصاخبة، وتسلمت غابرييل باقة من الزهور، ملفوفة في وشاح الفائزة.

وتم اختيار ملكة جمال جمهورية الدومينيكان، أندرينا مارتينيز، وصيفة ثانية لغابرييل وهي من أصل فيلبيني، ووفق مسؤولي المنافسة فإن غابرييل هي أول أمريكية من أصل فلبيني تفوز بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة.

وبحسب تغريدة لقناة “ABSCBNNews” على “تويتر” فإن الدم الفلبيني قوي ولذلك شكرت آر بوني غابرييل التي مثلت الولايات المتحدة الأمريكية في المسابقة ، الفلبينيين على دعمهم في رحلتها وقالت إنها فخورة بجذورها.

وأقيمت المسابقة في نيو أورلينز ، لويزيانا ، بمشاركة 84 امرأة من جميع أنحاء العالم يتنافسن على التاج.

