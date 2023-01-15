ظهرت شبه عارية.. لحظة إعلان “آر بوني غابرييل” ملكة جمال الكون (فيديو)

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وطن- توجت الشابة آر بوني غابرييل، وهي مصممة وعارضة أزياء من ولاية تكساس الأمريكية ـ أمريكية من أصل فلبيني ـ ، بلقب ملكة جمال الكون. وأقيم نهائي النسخة 71 من مسابقة ملكة جمال الكون مساء، السبت، في “نيو أورلينز” بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي لحظة الكشف عن الفائزة باللقب، أغمضت “آر بوني غابرييل” عينيها وشبكت يديها مع وصيفتها ملكة جمال فنزويلا أماندا دودامل.

ثم ابتسمت بعد إعلان اسمها، وعزفت الموسيقى الصاخبة، وتسلمت غابرييل باقة من الزهور، ملفوفة في وشاح الفائزة.

لحظة اختيار آر بوني غابرييل ملكة جمال الكون

وتم اختيار ملكة جمال جمهورية الدومينيكان، أندرينا مارتينيز، وصيفة ثانية لغابرييل وهي من أصل فيلبيني، ووفق مسؤولي المنافسة فإن غابرييل هي أول أمريكية من أصل فلبيني تفوز بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة.

وبحسب تغريدة لقناة “ABSCBNNews” على “تويتر” فإن الدم الفلبيني قوي ولذلك شكرت آر بوني غابرييل التي مثلت الولايات المتحدة الأمريكية في المسابقة ، الفلبينيين على دعمهم في رحلتها وقالت إنها فخورة بجذورها.

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وأقيمت المسابقة في نيو أورلينز ، لويزيانا ، بمشاركة 84 امرأة من جميع أنحاء العالم يتنافسن على التاج.

"The Filipino blood is so strong." Newly-crowned Miss Universe R'Bonney Gabriel, who is a Fil-Am that represented USA in the competition, thanks Filipinos for their support in her journey and says she is proud of her roots. #MissUniverse2022 READ: https://t.co/88xEE0GZQK pic.twitter.com/UjGeCdnBHM — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) January 15, 2023

وأشارت محطة “سي إن إن” الأمريكية في تقرير لها أن ليلة، السبت، كانت هي اليوم الأخير من المسابقة ، حيث قلصت عمليات التصفية من عدد المتأهلين للتصفيات النهائية حتى بقي آخر اثنين منهن.

وعندما دخلت “آر بوني غابرييل” المراكز الخمسة الأولى سُئلت عن رأيها بالتغيير الذي أجرته المسابقة وتم بموجبه السماح للأمهات والنساء المتزوجات بالمنافسة هذا العام، فقالت غابرييل إنها تأمل في أن يقوم منظمو المسابقة بزيادة الحد الأدنى لسن المرشحات.

وأضافت :”بالنسبة لي ، أود أن أرى زيادة في العمر لأنني أبلغ من العمر 28 عامًا. وهذا هو أقدم سن للمنافسة. وأعتقد أنه شيء جميل.”

وأكملت آر بوني:”أعتقد أن العمر لا يحددنا والعمر هو ما نعيشه الآن”.

من هي “آر بوني غابرييل” ملكة جمال الكون؟

وغابرييل المولودة في هيوستن، هي عارضة أزياء ومصممة أزياء ومدربة خياطة تعطي الأولوية للبيئة في عملها.

وفي وقت سابق من المسابقة ، ارتدت آر بوني غابرييل ثوباً باللونين الأحمر والبرتقالي مستوحى من طائر الفينيق.

وسئلت المتسابقات الثلاثة الأوائل عما يرغبن في عمله والدور الذين يردن القيام به إذا فازوا باللقب، فأجابت آر بوني غابرييل بأنها ستستخدم اللقب في مجال عملها بالأزياء والحد من التلوث واستخدام المواد المعاد تدويرها في صنع قطع الملابس.

وقالت : “أقوم بإعطاء دروس الخياطة للنساء اللواتي نجين من الاتجار بالبشر والعنف المنزلي.”

واستدركت الشابة الفائزة: “من المهم للغاية الاستثمار في الآخرين ، والاستثمار في مجتمعنا، واستخدام موهبتك الفريدة لإحداث فرق”.

وتابعت آر بوني غابرييل: “لدينا جميعًا شيئًا مميزًا “عندما نزرع تلك البذور لأشخاص آخرين في حياتنا، فإننا نحولها ونستخدمها كوسيلة للتغيير”.