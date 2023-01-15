برشلونة يهزم ريال مدريد ويتوج بطلاً لكأس السوبر للمرة ال14 (فيديو)

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وطن- توج فريق برشلونة بطلاً لكأس السوبر الإسباني للمرة ال14 في تاريخ مسيرته، بعد هزيمة غريمه التقليدي ريال مدريد في قمة الكلاسيكو بنتيجة 3-1.

ويعد اللقب ال14 للفريق الكتالوني ببطولة كأس السوبر الإسباني في تاريخ مسيرته، والأول تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي.

كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

وافتتح فريق برشلونة مباراة نهائي كلاسيكو السوبر الإسباني 2023، في الدقيقة ال33 عن طريق اللاعب جافي بتسديدة قوية على يسار شباك مرمى الفريق الملكي تيبو كورتوا.

كما وعزز برشلونة التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني من توقيع البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة ال45 مع نهاية الشوط الأول، بعد تمريرة عرضية من مسجل الهدف الأول جافي.

كما وسجل اللاعب بيدري الهدف الثالث لصالح الفريق الكتالوني في الدقيقة ال69، كما وعاد ريال مدريد ليسجل الهدف الوحيد في الدقيقة ال93 من الوقت البديل، من توقيع الفرنسي كريم بنزيما.

هدف برشلونة الثاني في مرمى ريال مدريد: ليفاندوفسكي #ريال_مدريد_برشلونه pic.twitter.com/H66wVek5Pk — اهداف HD (@Meshkas14) January 15, 2023

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وكان التفوق الواضح لفريق برشلونة على نظيره ريال مدريد، على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 10 تسديدات والاستحواذ على الكرة بنسبة 56%.

على عكس ريال مدريد الذي قدم الأداء الباهت مع بداية قمة الكلاسيكو على مستوى الحضور الذهني والبدني، حيث وصلت عدد تسديدات الفريق الملكي إلى 11 تسديدة والاستحواذ بنسبة 55%.

هدف برشلونة الثالث في مرمى ريال مدريد: بيدري #ريال_مدريد_برشلونه pic.twitter.com/DNL9op7BbK — اهداف HD (@Meshkas14) January 15, 2023

تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة

ولعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع ريال مدريد: فيرلاند ميندي، أنطونيو رودريجو، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال.

خط الوسط: توني كروس، كامافينغا، لوكا مودريتش.

كما وفي مركز الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، فالفيردي.

هدف ريال مدريد الاول في مرمى برشلونة: بنزيما #ريال_مدريد_برشلونه pic.twitter.com/2JaN42Oij6 — اهداف HD (@Meshkas14) January 15, 2023

تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد

ودخل المدرب الإسباني تشافي المباراة القوية أمام ريال مدريد، بتشكيلة أساسية في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة: رونالد أراخو، جول كوندي، أندرياس كريستنسن، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري، بوسكيتس، فيرينكي دي يونج، جافي.

مركز الهجوم: عثمان ديمبيلي، روبرت ليفاندوفسكي.