الأحد, يناير 15, 2023
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رياضة

برشلونة يهزم ريال مدريد ويتوج بطلاً لكأس السوبر للمرة ال14 (فيديو)

برشلونة يهزم غريمه التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني بنتيجة 3-1

كتب فارس أبو شيحة
برشلونة يتوج بكأس السوبر الإسباني 2023 watanserb.com
كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني
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وطن- توج فريق برشلونة بطلاً لكأس السوبر الإسباني للمرة ال14 في تاريخ مسيرته، بعد هزيمة غريمه التقليدي ريال مدريد في قمة الكلاسيكو بنتيجة 3-1.

ويعد اللقب ال14 للفريق الكتالوني ببطولة كأس السوبر الإسباني في تاريخ مسيرته، والأول تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي.

كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

وافتتح فريق برشلونة مباراة نهائي كلاسيكو السوبر الإسباني 2023، في الدقيقة ال33 عن طريق اللاعب جافي بتسديدة قوية على يسار شباك مرمى الفريق الملكي تيبو كورتوا.

كما وعزز برشلونة التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني من توقيع البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة ال45 مع نهاية الشوط الأول، بعد تمريرة عرضية من مسجل الهدف الأول جافي.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة
مباراة ريال مدريد وبرشلونة

كما وسجل اللاعب بيدري الهدف الثالث لصالح الفريق الكتالوني في الدقيقة ال69، كما وعاد ريال مدريد ليسجل الهدف الوحيد في الدقيقة ال93 من الوقت البديل، من توقيع الفرنسي كريم بنزيما.

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وكان التفوق الواضح لفريق برشلونة على نظيره ريال مدريد، على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 10 تسديدات والاستحواذ على الكرة بنسبة 56%.

كلاسيكو برشلونة وريال مدريد
كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

على عكس ريال مدريد الذي قدم الأداء الباهت مع بداية قمة الكلاسيكو على مستوى الحضور الذهني والبدني، حيث وصلت عدد تسديدات الفريق الملكي إلى 11 تسديدة والاستحواذ بنسبة 55%.

تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة

ولعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع ريال مدريد: فيرلاند ميندي، أنطونيو رودريجو، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال.

هدف جافي في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد
هدف جافي في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

خط الوسط: توني كروس، كامافينغا، لوكا مودريتش.

كما وفي مركز الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، فالفيردي.

تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد

ودخل المدرب الإسباني تشافي المباراة القوية أمام ريال مدريد، بتشكيلة أساسية في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة: رونالد أراخو، جول كوندي، أندرياس كريستنسن، أليخاندرو بالدي.

احتفال ليفاندوفسكي بهدفه في شباك ريال مدريد
احتفال ليفاندوفسكي بهدفه في شباك ريال مدريد

خط الوسط: بيدري، بوسكيتس، فيرينكي دي يونج، جافي.

مركز الهجوم: عثمان ديمبيلي، روبرت ليفاندوفسكي.

المصدروطن + قنوات SCC + صفحة نادي برشلونة + صفحة نادي ريال مدريد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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