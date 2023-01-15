بالتفاصيل..هذا ما سيحدث لو تناولت المرأة حبوب الفياجرا

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وطن- تساعد الفياجرا، وهي من أشهر المنشطات الجنسية، الرجال على تحسين حياتهم الجنسية.

ومن المعروف أنه إذا كان الرجل يعاني من ضعف في الانتصاب، فيمكنه دائمًا اختيار حبوب الفياجرا (السيلدينافيل)، حيث تساعد هذه الحبة الزرقاء الصغيرة العديد من الرجال على استعادة طاقتهم الجنسية.

لكن، هل تساءلت يومًا ما إذا كان بإمكان المرأة تناول الفياجرا؟ وماذا سيحدث لو تناولتها؟

في هذا السياق، تحدث موقع HealthShots مع الأخصائي في علم الجنس الدكتور سانجاي رامانلال كوماوات لمعرفة ما إذا كان بإمكان النساء تناول الفياجرا أم لا.



ما تأثير الفياجرا على النساء؟

يقول الدكتور كوماوات إنه يمكن للمرأة أن تتناول الفياجرا لعلاج اضطراب الرغبة الجنسية.

ويقول الخبير أن الخلل الوظيفي الجنسي لدى المرأة ينطوي على قلة الاهتمام والرغبة في ممارسة الجنس. ويمكن أن يكون هذا مرتبطًا في بعض الأحيان بالتغيرات الهرمونية أو الظروف الصحية الأساسية مثل السرطان أو مرض السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

هل يمكن للمرأة التي تعاني من ضعف الرغبة الجنسية تناول الفياجرا؟

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تساعد حبوب الفياجرا في زيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية. وبهذه الطريقة، سيكون هناك المزيد من النشاط الجنسي والرغبة الجنسية. ومع ذلك، قد لا تكون مفيدة للنساء ذوات الرغبة الجنسية المنخفضة.

ماذا يحصل إذا تناولت المرأة الفياجرا؟



يستعمل الرجال الحبة الزرقاء الصغيرة لتوسيع حجم الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم إلى القضيب. وبالنسبة للنساء، تساعد من تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، كما يوضح الخبير.

يمكن أن تساعد كذلك على زيادة الرغبة الجنسية. ومع ذلك، يمكن أن تسبب آثارًا جانبية وقد تتفاعل مع أدوية أخرى. قد تكون هذه الآثار الجانبية مماثلة لتلك التي يعاني منها الرجال. في الواقع، يرتفع خطر الإصابة بحالة خطيرة في العين بنسبة 85 في المائة إذا تم تناول الفياجرا أو غيرها من أدوية ضعف الانتصاب بانتظام، وفقًا لدراسة أجراها باحثون من جامعة كولومبيا البريطانية في فانكوفر، كندا.

الآثار الجانبية للفياجرا



الدوخة

الصداع

هبوط ضغط الدم

رؤية وميض أو فلاشات أمام العين

علاج الضعف الجنسي عند النساء

يقول الدكتور كوماوات إن أي شكل من أشكال الاكتئاب أو القلق غير المعالج يمكن أن يسبب أو يساهم في العجز الجنسي. حتى الخلافات الطويلة الأمد مع شريكك حول الجنس أو الجوانب الأخرى يمكن أن تؤثر على علاقتك الجنسية.

يمكن معالجة الحواجز العاطفية أو النفسية من خلال الاستشارة، سواء بشكل فردي أو كزوجين.

ومن النصائح التي اقترحها الدكتور لعلاج الضعف الجنسي لدى النساء هي ممارسة تقنيات التأمل قبل النشاط الجنسي أو العلاج باستخدام الهرمونات البديلة.