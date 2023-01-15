المغرب يتحدث عن ممارسات دنيئة ودعم للإرهاب في افتتاح بطولة إفريقيا.. ما القصة؟

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وطن – تحتدم الأزمة بين الجارتين الجزائر والمغرب بسبب بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين، التي انسحب منها أسود الأطلس مؤخرا، وسط أجواء متوترة جدا في العلاقات مع الجزائر.

الإعلام المغربي وجه اتهاما صاخبا للجزائر بأنها تعمّدت تحويل العرس الكروي الأفريقي إلى منصة تدعو للإرهاب والقتال ضد المغرب.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح البطولة، وذلك في إشارة إلى الكلمة التي ألقاها زويليفليل مانديلا، حفيد الرئيس الجنوب أفريقي السابق، التي دافع فيها عن انفصال الصحراء عن المغرب.

🇲🇦🇩🇿| Zwelivelile "Mandla" se lance dans un plaidoyer pro-Polisario sous les encouragements des 40,000 algériens présents au stade. Une énième provocation haineuse de l'Algérie après avoir empêché les #AtlasLions, double tenants du titre, de participer au CHAN. pic.twitter.com/fAv7A5UAx0 — Morocco Intelligence (@MoroccoIntel) January 13, 2023

وأثار حديث شيف زوليفوليل حفيد نيلسون مانديلا، عن “تحرير الصحراء الغربية” باعتبارها “آخر مستعمرة إفريقية”، غضبا مغربيا عارما.

بيان الاتحاد المغربي

وفي أعقاب ذلك، أصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانا ندد فيه بما سمّاها “ممارسات دنيئة ومناورات سخيفة” صاحبت افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

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وأشار إلى “الخرق السافر للقوانين المنظمة للتظاهرات الكروية التي تقام تحت لواء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد إلقاء كلمة خارج السياق لتمرير مغالطات سياسية لا تمت بأي صلة للشأن الكروي”.

كما نددت الاتحاد المغربي، بـ”العبارات العنصرية الموجهة للجماهير المغربية، المعترف بتحضرها وأخلاقها النبيلة المعترف بها عالمياً، من قبل الجماهير الحاضرة في مباراة الافتتاح”.

وأوضح البيان، أن الجامعة الملكية المغربية (اتحاد الكرة) راسلت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لتحمل كامل مسؤولياته أمام هذه الخروقات السافرة البعيدة عن مبادئ وأخلاق كرة القدم، على حد تعبير البيان.

ما قاله حفيد نيلسون مانديلا المدعو شيف زوليفوليل يعد خلطا بين السياسة والرياضة وتكليفا من نظام قليل الأصل والمروءة وناكر المعروف! كان على الذي يتاجر برصيد جده أن يواصل نضاله من أجل بني جلدته الذين مازالوا لحد الساعة مجرد خماسة عند من سلموا لهم حكما صوريا #الجزائر #المغرب https://t.co/i9pDrhtSWZ pic.twitter.com/Xtc88n4Bn4 — وليد كبير – Oualid KEBIR 🇩🇿 (@oualido) January 14, 2023

انسحاب منتخب المغرب من بطولة أمم إفريقيا للمحليين

والخميس الماضي، أعلن الاتحاد المغربي تعذر سفر المنتخب المحلي إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر.

وغاب المنتخب المغربي عن الدفاع عن لقبه في الدورتين الأخيرتين، وذلك لعدم الترخيص لرحلته انطلاقاً من مطار الرباط – سلا في اتجاه مطار قسنطينة بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية.

جنوب إفريقيا والجزائر داعمتان لجبهة البوليساريو

يُشار إلى أن جنوب إفريقيا، وأيضا الجزائر، من أهم مساندي جبهة البوليساريو، المطالبة باستقلال المنطقة المتنازع عليها، بينما يعتبرها المغرب تاريخيا جزءا لا يتجزأ من ترابه، ويسيطر على نحو 80 بالمئة منها، مقترحا منحها حكما ذاتيا.

في حين تطالب جبهة بوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة.

وزاد التوتر بين المغرب والجزائر عندما أعلنت الأخيرة صيف 2021 قطع علاقاتها مع الرباط، متهمة إياها “بارتكاب أعمال عدائية”، فيما أعربت الأخيرة عن أسفه لهذا القرار، ورفض “مبرراته الزائفة”.