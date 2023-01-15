إعلامي مصري بقناة ممولة إماراتيا يفتح النار على عمرو أديب بسؤال محرج عن السعودية

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وطن– لا تزال الأجواء الساخنة تهمين على علاقات الأذرع المقربة من السلطات في مصر، عنواناً للساحة الإعلامية في الفترة الأخيرة، في مشاهد يتصدرها بوضوح الإعلامي المصري عمرو أديب، ورسائل زملائه له.

الإعلامي نشأت الديهي، هاجم عمرو أديب بشدة ووجّه له رسالة قاسية بعد تصريحاته الأخيرة بشأن الأزمة الاقتصادية في مصر.

وقال “الديهي” خلال برنامجه على فضائية “تن”، الممولة من دولة الإمارات، إن عمرو أديب تحدث بأن مصر قيد السقوط بسبب الأزمة الراهنة، وأنه خاطب الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه خائف على أبنائه.

وأضاف الديهي أنّ عمرو أديب يعمل في محطة موجودة في مصر مملوكة للسعودية (قناة إم بي سي مصر)، متابعاً: “هل يا أستاذ عمرو تستطيع انتقاد أي شيء في السعودية؟، ليه بنتنقد مصر فقط؟، تقدر تعمل كده مع السعودية؟، أنا ما أعرفش ومش عايز إجابة”.

في الوقت نفسه، أشار الديهي إلى أنه لا يتزعم احتكاره للحقيقية الكاملة، ولكنه يحب هذا البلد بكافة مشاكلها، معقبًا: “ليس لدي جنسية أخرى أو جواز سفر آخر خلاف، كل حاجتنا في مصر ولادنا، وهنموت وهندفن في مصر”.

الازمة الاعلامية بين الاعلام المصري المقرب من الحكم والاعلامي عمرو اديب في MBC #مصر تدخل يومها الثاني. pic.twitter.com/mLNcwtTnes — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) January 15, 2023

هجوم محمد الباز على عمرو أديب

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هذا الهجوم على عمرو أديب، ليس الأول من نوعه، فكان الرأي العام قد اهتز بعد هجوم ضارٍ شنه الإعلامي محمد الباز، على عمرو أديب، واتهمه بأنه “عميل سعودي يخدم مشروعها وأجندتها”، التي قال إنها “مشروعة”.

وكان هجوم الباز على عمرو أديب، سببه هو تخويفه للمصريين من المستقبل، و”ادعاؤه” تأثره بالأزمة الاقتصادية الحالية في مصر.

وقال الباز في بث مباشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “مش عايز الناس تخدعكوا.. فيه مذيع في قناة ليست مصرية وهو تحديداً الأستاذ عمرو أديب عشان نكون بنتكلم بشكل مباشر فيطلع بتنطع شديد مثلاً ويقولك انا خايف، وخايف على أولادي.. ومش عارف ايه”.

وأضاف: “الهزل اللي بيقوله الأخ عمرو أديب متصدقهوش لإنه حتى لو في مشكلة صغيرة جدا عمرو مش هيتأثر بحاجة لا هو ولا ولاده ولا عيلته”.

وتابع: “آخر عمرو أديب هيروح يعيش في السعودية لأنه عنده كفيل سعودي معندوش مشكلة طب حضرتك لا إنت عايش عيشة الناس في مصر ولا ليك علاقة بالناس في مصر وعمال بتقول إنك مش إخوان ومش اجندة لا إنت أجندة عمرو أديب أجندة تمام”.

وأكمل: “عمرو أديب راجل أجنده سعودية من الآخر، والسعودية دولة من حقها إنها تبني نفسها وتحلم وتتقدم عشان الكلام يكون منضبط السعودية من حقها تعمل كل حاجة في صالحها.. وهي بتعمل ده لابد أن تجند ناس في السياسة في الإعلام في الأدب الفن تجندهم بمعنى انهم يشتغلوا لمصلحتها وليس عملاء”.

عمرو أديب يلتزم الصمت

ولم يردّ الإعلامي عمرو أديب على الهجوم الذي تعرّض له، سواء من محمد الباز أو نشأت الديهي، علماً بأنه ظهر بعد هذين الهجومين، مرتين عبر القناة التلفزيونية التي يعمل بها، وهما حلقتا الجمعة والسبت، لكنه تجاهل الرد عليهما، في صمت يُرجح أنه متعمد.