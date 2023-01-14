هل تزور الملكة نور الأمير حمزة بمقر إقامته الجبرية؟.. صورة تثير الجدل (شاهد)

- Advertisement -

وطن– نشر الحساب الذي يحمل اسم الأميرة هيا بنت حمزة، ابنة الأمير الأردني الموضوع تحت الإقامة الجبرية حمزة بن الحسين، صورة جديدة توثق أحدث ظهور لحمزة الذي أخضعه أخيه الملك الأردني عبدالله بن الحسين، لإقامة جبرية منذ أشهر بسبب أزمة “قضية الفتنة” الشهيرة.

أحدث ظهور للأمير حمزة بن الحسين

ولم يظهر الأمير حمزة بن الحسين، في أي لقاء أو مناسبة رسمية منذ إعلان العاهل الأردني تحديد إقامته في شهر مايو من العام 2022.

ونشر حساب “هيا بنت حمزة” المنسوب لابنة الأمير الأردني ويحظى بمتابعة واسعة على تويتر، صورة جديدة للأمير حمزة أظهرته رفقة أصغر أبنائه المولود حديثا، الأمير محمد بن حمزة بن الحسين.

Prince Hamzah bin AlHussein with his little son Muhammed today

الأمير حمزة بن الحسين مع أصغر أنجاله الأمير محمد 🇯🇴

13/1/2023 Amman/jordan #الامير_حمزه #الاميرة_هيا_بنت_حمزه #princehamzahbinalhussein #الامير_محمد_بن_حمزة pic.twitter.com/qfWuYccqh0 — Haya bint hamzah (@Hayabinthamzah) January 14, 2023

وظهر الأمير الأردني في مقر إقامته الجبرية في أحد القصور، وهو يتكأ على جنبه ويبتسم، فيما يجلس أمامه ابنه الصغير محمد الذي ظهر بملابس شتوية فاخرة، ويمسك بيده ثمرة فاكهة يتناولها.

وأكد الحساب أن هذه الصورة حديثة للأمير حمزة ونجله الأمير الصغير محمد، وأنها التقطت، الجمعة 13 يناير الجاري.

- Advertisement -

ولاقت الصورة كالعادة تفاعلا كبيرا من قبل الأردنيين الذين كالوا المدح والثناء للأمير الأردني، الخاضع للإقامة الجبرية بعد أزمته مع أخيه الملك عبدالله الثاني.

ويحظى الأمير حمزة منذ سنوات بشعبية كبيرة جدا بين الأردنيين خاصة مجتمع العشائر، وزاد من شعبيته قربه من المواطنين والشبه الكبير بينه وبين الملك الراحل الحسين بن طلال.

في الوقت ذاته أثارت هذه الصورة الجدل بسبب ظهور الأمير محمد بن حمزة فيها، لأن الأمير الصغير كان قد ظهر أواخر ديسمبر الماضي رفقة جدته الملكة نور الحسين، في صورة مشابهة.

From our littlest treasure and all our family wishing you happy holidays with love and prayers for a more humane, sustainable and peaceful year to come. #2023 pic.twitter.com/4nJl4SP9ZM — Noor Al Hussein (@QueenNoor) December 24, 2022

وهو ما أثار التساؤلات عن مكان التقاط الصورة التي ظهرت فيها الملكة نور الحسين، رفقة الأمير محمد بن حمزة، وهل كانت في مقر إقامة الأمير حمزة الجبرية في الأردن؟ أم أن الأمير الصغير كان رفقة جدته في الخارج وقتها؟

صورة الملكة نور مع الأمير محمد بن حمزة

ووقتها وعبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، نشرت الملكة نور الحسين صورة حديثة لها رفقة أصغر فرد في عائلتها.

حيث ظهرت أرملة الملك الراحل الحسين، وهي تحمل حفيدها ومولود نجلها الأمير حمزة الأخير، الأمير محمد بن حمزة بن الحسين.

ونشرت الملكة نور الصورة وأرفقتها بتهنئة باسمها وباسم عائلتها لكل الشعب الأردني ومتابعيها، بمناسبة اقتراب حلول العام الجديد 2023.

وبدا على الملكة نور علامات كبر السن بالفعل، وكشف عن ذلك عدم وجود مكياج على وجهها، والذي كان يغطي التجاعيد، إلا أنّها ما زالت تحافظ على رونقها وجمالها رغم تقدّم عمرها.

قضية الفتنة في الأردن

ويشار إلى أن الأمير حمزة بن الحسين لم يظهر للعلن، منذ إعلان الملك عبدالله تقييد حركته ومنعه من التواصل مع العالم الخارجي قبل أشهر، بسبب ما عرف بقضية الفتنة، والتي اتهم فيها الأمير الشاب بمشاركة آخرين -بينهم باسم عوض الله، رئيس الديوان السابق- في محاولة انقلاب فاشلة على نظام الحكم.

وينفي الأمير حمزة بن الحسين الاتهامات الموجّهة له من قبل أخيه الملك، وسبق أن أكد في تسجيلات مصورة له، أنه لم يتآمر على أحد، كما تزعم التحقيقات بـ”قضية الفتنة”.

وفي أبريل الماضي، أعلن حمزة في بيان رسمي تخليَه عن لقب “أمير”، بعد بيان كان قد قدم فيه اعتذاره لأخيه الملك عبدالله، لكن البيان اللاحق الذي أعلن فيه تخليه عن لقب الأمير كشف أن الأزمة كانت لا تزال مستمرة، وأن بيان الاعتذار الأول يشوبه الشكوك حول من يقف ورائه.

وفي أواخر مايو الماضي، أصدر الملك عبدالله الثاني، أوامره بتقييد اتصالات وإقامة وتحركات أخيه حمزة، مرجعاً ذلك بسبب “استنفاد محاولات التعامل معه منذ قضية الفتنة”، بحسب بيان نشره الديوان الملكي آنذاك.

ووقتها، وصف الملك سلوك أخيه حمزة بـ”الهدّام”، وأنه “لن يهدر وقته في الرد عليه”. وقال، إنه على قناعة بأن الأمير حمزة “سيستمر في روايته المضللة طوال حياته، ولا نملك ترف الوقت للتعامل مع هذه الروايات”.