هل تزور الملكة نور الأمير حمزة بمقر إقامته الجبرية؟.. صورة تثير الجدل (شاهد)

وطن– نشر الحساب الذي يحمل اسم الأميرة هيا بنت حمزة، ابنة الأمير الأردني الموضوع تحت الإقامة الجبرية حمزة بن الحسين، صورة جديدة توثق أحدث ظهور لحمزة الذي أخضعه أخيه الملك الأردني عبدالله بن الحسين، لإقامة جبرية منذ أشهر بسبب أزمة “قضية الفتنة” الشهيرة.

ولم يظهر الأمير حمزة بن الحسين، في أي لقاء أو مناسبة رسمية منذ إعلان العاهل الأردني تحديد إقامته في شهر مايو من العام 2022.

ونشر حساب “هيا بنت حمزة” المنسوب لابنة الأمير الأردني ويحظى بمتابعة واسعة على تويتر، صورة جديدة للأمير حمزة أظهرته رفقة أصغر أبنائه المولود حديثا، الأمير محمد بن حمزة بن الحسين.

وظهر الأمير الأردني في مقر إقامته الجبرية في أحد القصور، وهو يتكأ على جنبه ويبتسم، فيما يجلس أمامه ابنه الصغير محمد الذي ظهر بملابس شتوية فاخرة، ويمسك بيده ثمرة فاكهة يتناولها.

وأكد الحساب أن هذه الصورة حديثة للأمير حمزة ونجله الأمير الصغير محمد، وأنها التقطت، الجمعة 13 يناير الجاري.

ولاقت الصورة كالعادة تفاعلا كبيرا من قبل الأردنيين الذين كالوا المدح والثناء للأمير الأردني، الخاضع للإقامة الجبرية بعد أزمته مع أخيه الملك عبدالله الثاني.

ويحظى الأمير حمزة منذ سنوات بشعبية كبيرة جدا بين الأردنيين خاصة مجتمع العشائر، وزاد من شعبيته قربه من المواطنين والشبه الكبير بينه وبين الملك الراحل الحسين بن طلال.

في الوقت ذاته أثارت هذه الصورة الجدل بسبب ظهور الأمير محمد بن حمزة فيها، لأن الأمير الصغير كان قد ظهر أواخر ديسمبر الماضي رفقة جدته الملكة نور الحسين، في صورة مشابهة.

From our littlest treasure and all our family wishing you happy holidays with love and prayers for a more humane, sustainable and peaceful year to come. #2023 pic.twitter.com/4nJl4SP9ZM

— Noor Al Hussein (@QueenNoor) December 24, 2022