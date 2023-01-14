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هل تزور الملكة نور الأمير حمزة بمقر إقامته الجبرية؟.. صورة تثير الجدل (شاهد)

الأمير حمزة بن الحسين موضوع تحت الإقامة الجبرية في الأردن منذ مايو 2022 بأمر أخيه الملك عبدالله الثاني بسبب ما يعرف بقضية الفتنة التي هزت البلاد

كتب باسل النجار
الملكة نور والامير حمزة watanserb.com
الملكة نور الحسين ونجلها الأمير حمزة بن الحسين
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وطن– نشر الحساب الذي يحمل اسم الأميرة هيا بنت حمزة، ابنة الأمير الأردني الموضوع تحت الإقامة الجبرية حمزة بن الحسين، صورة جديدة توثق أحدث ظهور لحمزة الذي أخضعه أخيه الملك الأردني عبدالله بن الحسين، لإقامة جبرية منذ أشهر بسبب أزمة “قضية الفتنة” الشهيرة.

أحدث ظهور للأمير حمزة بن الحسين

ولم يظهر الأمير حمزة بن الحسين، في أي لقاء أو مناسبة رسمية منذ إعلان العاهل الأردني تحديد إقامته في شهر مايو من العام 2022.

ونشر حساب “هيا بنت حمزة” المنسوب لابنة الأمير الأردني ويحظى بمتابعة واسعة على تويتر، صورة جديدة للأمير حمزة أظهرته رفقة أصغر أبنائه المولود حديثا، الأمير محمد بن حمزة بن الحسين.

وظهر الأمير الأردني في مقر إقامته الجبرية في أحد القصور، وهو يتكأ على جنبه ويبتسم، فيما يجلس أمامه ابنه الصغير محمد الذي ظهر بملابس شتوية فاخرة، ويمسك بيده ثمرة فاكهة يتناولها.

وأكد الحساب أن هذه الصورة حديثة للأمير حمزة ونجله الأمير الصغير محمد، وأنها التقطت، الجمعة 13 يناير الجاري.

ظهور الامير حمزة بن الحسين مع ابنه الصغير الامير محمد
ظهور الامير حمزة بن الحسين مع ابنه الصغير الامير محمد
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ولاقت الصورة كالعادة تفاعلا كبيرا من قبل الأردنيين الذين كالوا المدح والثناء للأمير الأردني، الخاضع للإقامة الجبرية بعد أزمته مع أخيه الملك عبدالله الثاني.

ويحظى الأمير حمزة منذ سنوات بشعبية كبيرة جدا بين الأردنيين خاصة مجتمع العشائر، وزاد من شعبيته قربه من المواطنين والشبه الكبير بينه وبين الملك الراحل الحسين بن طلال.

في الوقت ذاته أثارت هذه الصورة الجدل بسبب ظهور الأمير محمد بن حمزة فيها، لأن الأمير الصغير كان قد ظهر أواخر ديسمبر الماضي رفقة جدته الملكة نور الحسين، في صورة مشابهة.

وهو ما أثار التساؤلات عن مكان التقاط الصورة التي ظهرت فيها الملكة نور الحسين، رفقة الأمير محمد بن حمزة، وهل كانت في مقر إقامة الأمير حمزة الجبرية في الأردن؟ أم أن الأمير الصغير كان رفقة جدته في الخارج وقتها؟

 

صورة الملكة نور مع الأمير محمد بن حمزة

ووقتها وعبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، نشرت الملكة نور الحسين صورة حديثة لها رفقة أصغر فرد في عائلتها.

حيث ظهرت أرملة الملك الراحل الحسين، وهي تحمل حفيدها ومولود نجلها الأمير حمزة الأخير، الأمير محمد بن حمزة بن الحسين.

ونشرت الملكة نور الصورة وأرفقتها بتهنئة باسمها وباسم عائلتها لكل الشعب الأردني ومتابعيها، بمناسبة اقتراب حلول العام الجديد 2023.

الملكة نور و الأمير محمد بن حمزة

وبدا على الملكة نور علامات كبر السن بالفعل، وكشف عن ذلك عدم وجود مكياج على وجهها، والذي كان يغطي التجاعيد، إلا أنّها ما زالت تحافظ على رونقها وجمالها رغم تقدّم عمرها.

قضية الفتنة في الأردن

ويشار إلى أن الأمير حمزة بن الحسين لم يظهر للعلن، منذ إعلان الملك عبدالله تقييد حركته ومنعه من التواصل مع العالم الخارجي قبل أشهر، بسبب ما عرف بقضية الفتنة، والتي اتهم فيها الأمير الشاب بمشاركة آخرين -بينهم باسم عوض الله، رئيس الديوان السابق- في محاولة انقلاب فاشلة على نظام الحكم.

وينفي الأمير حمزة بن الحسين الاتهامات الموجّهة له من قبل أخيه الملك، وسبق أن أكد في تسجيلات مصورة له، أنه لم يتآمر على أحد، كما تزعم التحقيقات بـ”قضية الفتنة”.

وفي أبريل الماضي، أعلن حمزة في بيان رسمي تخليَه عن لقب “أمير”، بعد بيان كان قد قدم فيه اعتذاره لأخيه الملك عبدالله، لكن البيان اللاحق الذي أعلن فيه تخليه عن لقب الأمير كشف أن الأزمة كانت لا تزال مستمرة، وأن بيان الاعتذار الأول يشوبه الشكوك حول من يقف ورائه.

وفي أواخر مايو الماضي، أصدر الملك عبدالله الثاني، أوامره بتقييد اتصالات وإقامة وتحركات أخيه حمزة، مرجعاً ذلك بسبب “استنفاد محاولات التعامل معه منذ قضية الفتنة”، بحسب بيان نشره الديوان الملكي آنذاك.

ووقتها، وصف الملك سلوك أخيه حمزة بـ”الهدّام”، وأنه “لن يهدر وقته في الرد عليه”. وقال، إنه على قناعة بأن الأمير حمزة “سيستمر في روايته المضللة طوال حياته، ولا نملك ترف الوقت للتعامل مع هذه الروايات”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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