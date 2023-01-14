السبت, يناير 14, 2023
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رياضة

ريال مدريد يُعلن أول اللاعبين الراحلين في الميركاتو الشتوي

الإسباني أنطونيو بلانكو أول الراحلين عن صفوف ريال مدريد في الميركاتو الشتوي

كتب فارس أبو شيحة
ريال مدريد يعلن رحيل أول اللاعبين عن صفوفه في الميركاتو الشتوي watanserb.com
ريال مدريد يعلن رحيل أول اللاعبين عن صفوفه في الميركاتو الشتوي
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وطن- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، رحيل أول اللاعبين من صفوف فريقه الأول في سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو)، إلى صفوف نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني.

وقال نادي ريال مدريد في بيان رسمي نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” إعارة اللاعب الشاب أنطونيو بلانكو إلى صفوف ديبورتيفو ألافيس لمدة 6 شهور، أي حتى نهاية الموسم الحالي في شهر يونيو 2023″.

رحيل أول اللاعبين عن ريال مدريد في الميركاتو الشتوي

ويلعب الإسباني الشاب أنطونيو بلانكو، صاحب 22 عاماً، في مركز خط الوسط مع الفريق الملكي الأبيض. كما وشارك مع الأخير في 4 مباريات فقط، 3 منها في الدوري الإسباني وأخرى في كأس ملك إسبانيا.

وكان الإسباني بلانكو، قد لفت أنظار المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، حيث قام باستدعائه إلى قائمة اللاعبين في الفريق الأول للنادي الملكي ريال مدريد.

كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني

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كما ويستعد فريق ريال مدريد (الملكي)، للمواجهة القوية والمثيرة أمام غريمه التقليدي برشلونة، في قمة الكلاسيكو بنهائي كأس السوبر الإسباني 2023، الأحد، على ملعب (الملك فهد) في العاصمة السعودية (الرياض).

كما وسيغيب عن مواجهة الكلاسيكو في صفوف الفريق الملكي الأبيض، النمساوي دافيد ألابا والفرنسي أوريلين تشواميني بسبب الإصابة.

رحيل أنطونيو بلانكو
رحيل أنطونيو بلانكو عن صفوف ريال مدريد

الدوري الإسباني الممتاز

وتقابل فريق ريال مدريد في تاريخ مواجهات الكلاسيكو في كافة المسابقات المختلفة، أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، في 250 مباراة. كان الفوز من نصيب الفريق الملكي بفارق 5 مباريات عن البلوغرانا.

كما ويحتل فريق ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 38 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر برصيد 41 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + نادي ريال مدريد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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