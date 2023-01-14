ريال مدريد يُعلن أول اللاعبين الراحلين في الميركاتو الشتوي

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وطن- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، رحيل أول اللاعبين من صفوف فريقه الأول في سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو)، إلى صفوف نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني.

وقال نادي ريال مدريد في بيان رسمي نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” إعارة اللاعب الشاب أنطونيو بلانكو إلى صفوف ديبورتيفو ألافيس لمدة 6 شهور، أي حتى نهاية الموسم الحالي في شهر يونيو 2023″.

رحيل أول اللاعبين عن ريال مدريد في الميركاتو الشتوي

ويلعب الإسباني الشاب أنطونيو بلانكو، صاحب 22 عاماً، في مركز خط الوسط مع الفريق الملكي الأبيض. كما وشارك مع الأخير في 4 مباريات فقط، 3 منها في الدوري الإسباني وأخرى في كأس ملك إسبانيا.

وكان الإسباني بلانكو، قد لفت أنظار المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، حيث قام باستدعائه إلى قائمة اللاعبين في الفريق الأول للنادي الملكي ريال مدريد.

🚨⚠️ بيان رسمي من ريال مدريد | • اتفق ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس على إعارة اللاعب أنطونيو بلانكو حتى 30 يونيو 2023. pic.twitter.com/Jgo2QTmKLm — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) January 12, 2023

كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني

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كما ويستعد فريق ريال مدريد (الملكي)، للمواجهة القوية والمثيرة أمام غريمه التقليدي برشلونة، في قمة الكلاسيكو بنهائي كأس السوبر الإسباني 2023، الأحد، على ملعب (الملك فهد) في العاصمة السعودية (الرياض).

كما وسيغيب عن مواجهة الكلاسيكو في صفوف الفريق الملكي الأبيض، النمساوي دافيد ألابا والفرنسي أوريلين تشواميني بسبب الإصابة.

الدوري الإسباني الممتاز

وتقابل فريق ريال مدريد في تاريخ مواجهات الكلاسيكو في كافة المسابقات المختلفة، أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، في 250 مباراة. كان الفوز من نصيب الفريق الملكي بفارق 5 مباريات عن البلوغرانا.

كما ويحتل فريق ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 38 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر برصيد 41 نقطة للموسم الجاري.