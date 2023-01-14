تحديد موعد أول ظهور رسمي لرونالدو بقميص النصر السعودي

- Advertisement -

وطن- يشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب ال37 عاماً، مع فريقه الجديد النصر السعودي، كأول ظهور رسمي له بعد انتهاء عقوبة الإيقاف الصادرة بحقه، على خلفية تحطيم هاتف مشجع إيفرتون مع فريقه السابق مانشسر يونايتد.

وتأكد انتهاء عقوبة البرتغالي كريستيانو رونالدو بالإيقاف عن المباريات، مع نهاية لقاء نادي الشباب، السبت، في قمة منافسات الجولة ال13 من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم (روشن).

الظهور الأول لرونالدو بقميص النصر السعودي

وقال مدرب النصر السعودي رودي غارسيا، بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيشارك في مباراة النصر والاتفاق، الأحد، في ال22 من شهر يناير/ كانون الثاني، على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة السعودية (الرياض)، كأول ظهور رسمي له مع الفريق.

وتعرض البرتغالي رونالدو لعقوبة الإيقاف بقرار من المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لمباراتين، بسبب اعتدائه على مشجع إيفرتون في إبريل/ نيسان الماضي، وتكسير هاتفه. مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كما وانضم البرتغالي رونالدو، إلى صفوف نادي النصر السعودي بصفقة قياسية وتاريخية، قدرت ب200 مليون يورو، لمدة عامين ونصف (أي حتى عام 2025).

أسعار تذاكر مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي

وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام السعودية، فإن أسعار تذاكر مباراة النصر والاتفاق، التي تم طرحها بالفعل، تبدأ من 35 ريال سعودي، كما وتصل إلى 8 آلاف و 696 ريال سعودي.

- Advertisement -

كما وتتفاوت أسعار تذاكر الواجهة وخلف المرمى مباشرة، ما بين 52 وحتى 113 ريال سعودي. وكذلك المنصة واللوج التي تتسع ل4 أشخاص فقط، تصل سعرها ما بين 4-8 آلاف ريال سعودي.

زيارة رونالدو تدريبات ريال مدريد

وكان رونالدو قد زار تدريبات ريال مدريد وتصويره مع العديد من النجوم البرازيليين والمدربين، من أجل دعمهم، عشية مواجهة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، الأحد.

وخاض فريق النصر السعودي 12 مباراة في دوري روشن السعودي، حقق فيها الفوز في 9 مباريات والتعادل في مباراتين. كما وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة حتى الآن.

دوري روشن السعودي

ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي. برصيد 29 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب المنافسين الشباب صاحب المركز الثاني برصيد 26 نقطة لهذا الموسم.