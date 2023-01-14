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رياضة

الدوري الإنجليزي 2023: اليونايتد يدك السيتي بالثنائية وليفربول يسقط أمام برايتون

منافسات الأسبوع ال19 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
نتائج مباريات الدوري الإنجليزي 2023 watanserb.com
نتائج مباريات الدوري الإنجليزي 2023
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وطن- شهدت منافسات الجولة ال19 من منافسات الدوري الإنجليزي 2023، خسارة حامل اللقب مانشستر سيتي أمام نظيره اليونايتد بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، وسقوط ليفربول من جديد أمام برايتون بثلاثية نظيفة دون مقابل.

مباراة السيتي واليونايتد في ديربي مانشستر

وافتتح الفريق الضيف مانشستر سيتي، أولى أهداف مباراة القمة أمام نظيره مانشستر يونايتد، عن طريق جاك غريليش في الدقيقة ال60.

كما وأدرك النجم البرتغالي برونو فيرنانديز هدف التعادل في الدقيقة ال78. لصالح فريق مانشستر يونايتد.

وعزز فريق مانشستر يونايتد صاحب الأرض، هدف التقدم في نتيجة المباراة القوية. أمام منافسه مانشستر سيتي، بهدف ثاني عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة ال82.

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وكان مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، الأكثر تسديداً على شباك منافسه الضيف السيتي، حيث وصلت عدد التسديدات باتجاه شباك المرمى إلى 8 تسديدات، مقابل 5 تسديدات للأزرق السماوي.

مباراة السيتي واليونايتد في الدوري الإنجليزي
مباراة السيتي واليونايتد في الدوري الإنجليزي

وتفوق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، في نسبة الاستحواذ على الكرة داخل أرضية ملعب المباراة. بنسبة 71%، مقابل 29% لصاحب الأرض مانشستر يونايتد.

احتفال راشفورد بهدفه في شباك مانشستر سيتي
احتفال راشفورد بهدفه في شباك مانشستر سيتي

مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2023

كما وتلقى فريق ليفربول الخسارة القاسية أمام منافسه برايتون. بثلاثة أهداف نظيفة دون رد، في منافسات الجولة ال19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف برايتون داخل شباك منافسه برايتون، سولي مارتش في الدقيقة ال47 وال53، وداني ويلبيك في الدقيقة ال81.

مباراة برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي
مباراة برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي

كما وتفوق الفريق الفائز برايتون على مستوى التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة على نظيره ليفربول، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 16 تسديدة والاستحواذ بنسية 61%.

كما ووصل عدد تسديدات ليفربول باتجاه شباك المرمى إلى 6 تسديدات والاستحواذ على الكرة بنسبة 39%.

ترتيب الفرق في الدوري الإنجليزي 2023

ويحتل فريق مانشستر يونايتد في المركز الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 38 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف وحامل اللقب مانشستر سيتي برصيد 39 نقطة.

محمد صلاح لاعب ليفربول
محمد صلاح لاعب ليفربول

كما وجاء فريق برايتون في المركز السابع من جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بينما ابتعد فريق ليفربول خطوة إلى الوراء في المركز التاسع برصيد 29 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + الدوري الإنجليزي + نادي ليفربول + نادي مانشستر سيتي + مانشستر يونايتد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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