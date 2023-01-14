الأحد, يناير 15, 2023
الرئيسيةالهدهدالحضور الجماهيري في خليجي 25 .. العراق على أعتاب "رقم إعجازي"
الهدهدغير مصنف

الحضور الجماهيري في خليجي 25 .. العراق على أعتاب “رقم إعجازي”

وصل حجم الحضور الجماهيري لكأس الخليج في إجمالي مباريات دور المجموعات، إلى نحو ٤٥٠ ألف متفرج

كتب خالد السعدي
بطولة كأس الخليج watanserb.com
جماهير خليجي 25 في العراق
- Advertisement -

وطن– تقترب بطولة كأس الخليج التي تُقام نسختها الخامسة والعشرين حالياً في العراق، من تسجيل رقم قياسي لافت من حيث حجمُ الحضور الجماهيري، في البطولة التي تُقام للمرة الثانية في العراق منذ 44 سنة.

وبعد انتهاء الدور الأول يوم الجمعة، وتحديد أطراف الدور نصف النهائي، فقد وصل حجم الحضور الجماهيري لكأس الخليج في إجمالي مباريات دور المجموعات، إلى نحو ٤٥٠ ألف متفرج.

وبات العراقيون على مسافة قصيرة من تجاوز ٦٤٥ ألف متفرج، وهو العدد الذي حضر بطولتي كأس أمم آسيا في عامي 2015 و2019.

ولكسر هذا الرقم، سيكون العراقيون مُطالبين بملء ملعب البصرة خلال المباريات الثلاثة المقبلة لتكون البطولة الأكثر جماهيرية في تاريخ الكرة الآسيوية.

إشادات كبيرة أسعدت العراق

وحظيت الجهود العراقية في استضافة النسخة الحالية من بطولة كأس الخليج بإشادة كبيرة على كل المستويات، فيما أعرب أحمد المبرقع وزير الشباب والرياضة العراقي، عن سعادته بالإشادات التي تتلقاها اللجنة المنظمة للبطولة.

- Advertisement -

وقال المبرقع، إن الإشادة بالنجاح التنظيمي تبعث البهجة في نفوس العراقيين، مضيفاً: “الحمد لله أننا أدينا واجبنا بشكل صحيح وقمنا بالإعداد للبطولة على الرغم من قصر المدة التي لم تتجاوز شهرين فحسب”.

وتابع: “النتائج الباهرة أظهرت وكأننا بدأنا الإعداد للحدث الخليجي منذ سنتين وهذا الأمر يدعونا إلى الفخر والاعتزاز ويشعرنا بأن نطمح لاستضافة بطولات أخرى بعد بطولة كأس الخليج”.

طموح العراق لا يزال كبيراً

وأكّد أن طموح العراق كبير جداً، ولا يتوقف على هذه الاستضافة الخليجية، لكن لا بد من توفير البيئة المناسبة، وعلى ضوئها سيتم اختيار الاستحقاق الرياضي الذي سيرغب العراق في استضافته في المستقبل، معقّباً: “الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات ولا حدود لطموحنا بالمرة”.

مباريات نصف نهائي كأس الخليج

وتترقب الأنظار، مواجهتين ساخنتين في الدور نصف النهائي، إذ يواجه منتخب البحرين نظيره العماني، بينما يصطدم المنتخب العراقي مستضيف البطولة، بنظيره القطري.

والجمعة، تأهل منتخبا قطر والبحرين إلى نصف نهائي البطولة، بعد تعادلهما مع الإمارات والكويت تواليًا بالنتيجة ذاتها بهدف لهدف، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

ترقب لمباريات نصف نهائي كأس الخليج

وكان المنتخب الإماراتي قد تقدم عن طريق فابيو ليما في الدقيقة الـ77، قبل أن يدرك تميم منصور التعادل للمنتخب القطري في الدقيقة الـ88.

وفي المباراة الثانية، تعادل المنتخب البحريني -بطل النسخة الماضية- مع نظيره الكويتي بهدف لهدف، وتقدم منتخب البحرين عن طريق مهدي الحميدان في الدقيقة الـ26، قبل أن يدرك شبيب الخالدي التعادل للكويت في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

المصدرتويتر + متابعات - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

سعودي يهدي ابنته للعراقيين.. “فلوسنا لسة في مخابينا ما دفعنا شي” (فيديو)

الهدهد

مؤثر.. رد فعل والد التوأم السيامي العراقي بعد نجاح عملية الفصل (فيديو)

الهدهد

كاتب إماراتي يهاجم خليل البلوشي ويصفه بالمرتزق ويتهمه اتهاماً باطلاً.. لماذا؟!

الهدهد

شاعر عراقي يهدد بقصف الرياض وينتظر الأمر خلال تأبين قاسم سليماني (فيديو)

الهدهد

رغد صدام حسين تستدعي كلمة والدها تعليقا على افتتاح كأس الخليج وعراقيون يصدمونها

الهدهد

مسؤول كويتي بارز يتعرض للنشل في “خليجي 25” بالعراق (فيديو)

حياتنا

وصول كاظم الساهر إلى البصرة العراقية.. حقيقة فيديو أحدث ضجة

الهدهد

قناة إماراتية تكشف عن فضيحة جديدة جرت مع بعثة الكويت في خليجي 25 بالعراق

الهدهد

كرم ضيافة العراقيين يجذب الأنظار في خليجي 25 بمائدة حجمها لا يصدق (فيديو)

الهدهد

كلمات مؤثرة لخليل البلوشي عن العراقيين مع انطلاق كأس الخليج (فيديو)

الهدهد

الاعتداء على عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي بآلة حادة وسرقته في خليجي 25 (شاهد)

الهدهد

انسحاب الوفد الكويتي من خليجي 25.. شيخ قطري يثير جدلا بتعليقه على الحادثة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مشاهدة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت اليوم

سعودي يهدي ابنته للعراقيين.. “فلوسنا لسة في مخابينا ما دفعنا شي” (فيديو)

طريقة لا تُصدق لإزالة الرواسب الكلسية من رأس الدوش!

منى العمدة تعلق على إيقاف برنامجها وترد على اتهامها بالإثارة والتزوير

فيما يلي البروتينات المسموح تناولها ليلاً لإذابة دهون الجسم

خبر يُسعد جماهير ريال مدريد قبيل مواجهة الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة

مرض نادر يجعل ثديي عارضة أزياء ينموان أربعة أضعاف حجمهما الطبيعي كل عام! (شاهد)

فيديوهات مفزعة لكارثة تحطم طائرة نيبال ولقطات تُظهر آخر لحظاتها

بينها ميسي ورونالد.. أرقام وصفقات تكشف جنون محمد بن سلمان في الإنفاق وحرق المليارات

السعودية تقضي بإعدام عوض القرني وامتلاكه حسابا على تويتر أحد التهم

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC