الحضور الجماهيري في خليجي 25 .. العراق على أعتاب “رقم إعجازي”

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وطن– تقترب بطولة كأس الخليج التي تُقام نسختها الخامسة والعشرين حالياً في العراق، من تسجيل رقم قياسي لافت من حيث حجمُ الحضور الجماهيري، في البطولة التي تُقام للمرة الثانية في العراق منذ 44 سنة.

وبعد انتهاء الدور الأول يوم الجمعة، وتحديد أطراف الدور نصف النهائي، فقد وصل حجم الحضور الجماهيري لكأس الخليج في إجمالي مباريات دور المجموعات، إلى نحو ٤٥٠ ألف متفرج.

وبات العراقيون على مسافة قصيرة من تجاوز ٦٤٥ ألف متفرج، وهو العدد الذي حضر بطولتي كأس أمم آسيا في عامي 2015 و2019.

ولكسر هذا الرقم، سيكون العراقيون مُطالبين بملء ملعب البصرة خلال المباريات الثلاثة المقبلة لتكون البطولة الأكثر جماهيرية في تاريخ الكرة الآسيوية.

الحضور الجماهيري لكأس الخليج ٢٥ وصل الى نحو ٤٥٠ الف متفرج وبات العراقيون على مسافة قصيرة من تجاوز ٦٤٥ الف متفرج حضروا كأس اسيا ٢٠١٩ و٢٠١٥. يجب ان يمتلئ ملعب البصرة خلال المباريات الثلاث المقبلة لتكون البطولة الاكثر جماهيرية في تاريخ الكرة الاسيوية. — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) January 13, 2023

إشادات كبيرة أسعدت العراق

وحظيت الجهود العراقية في استضافة النسخة الحالية من بطولة كأس الخليج بإشادة كبيرة على كل المستويات، فيما أعرب أحمد المبرقع وزير الشباب والرياضة العراقي، عن سعادته بالإشادات التي تتلقاها اللجنة المنظمة للبطولة.

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وقال المبرقع، إن الإشادة بالنجاح التنظيمي تبعث البهجة في نفوس العراقيين، مضيفاً: “الحمد لله أننا أدينا واجبنا بشكل صحيح وقمنا بالإعداد للبطولة على الرغم من قصر المدة التي لم تتجاوز شهرين فحسب”.

وتابع: “النتائج الباهرة أظهرت وكأننا بدأنا الإعداد للحدث الخليجي منذ سنتين وهذا الأمر يدعونا إلى الفخر والاعتزاز ويشعرنا بأن نطمح لاستضافة بطولات أخرى بعد بطولة كأس الخليج”.

طموح العراق لا يزال كبيراً

وأكّد أن طموح العراق كبير جداً، ولا يتوقف على هذه الاستضافة الخليجية، لكن لا بد من توفير البيئة المناسبة، وعلى ضوئها سيتم اختيار الاستحقاق الرياضي الذي سيرغب العراق في استضافته في المستقبل، معقّباً: “الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات ولا حدود لطموحنا بالمرة”.

مباريات نصف نهائي كأس الخليج

وتترقب الأنظار، مواجهتين ساخنتين في الدور نصف النهائي، إذ يواجه منتخب البحرين نظيره العماني، بينما يصطدم المنتخب العراقي مستضيف البطولة، بنظيره القطري.

والجمعة، تأهل منتخبا قطر والبحرين إلى نصف نهائي البطولة، بعد تعادلهما مع الإمارات والكويت تواليًا بالنتيجة ذاتها بهدف لهدف، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وكان المنتخب الإماراتي قد تقدم عن طريق فابيو ليما في الدقيقة الـ77، قبل أن يدرك تميم منصور التعادل للمنتخب القطري في الدقيقة الـ88.

وفي المباراة الثانية، تعادل المنتخب البحريني -بطل النسخة الماضية- مع نظيره الكويتي بهدف لهدف، وتقدم منتخب البحرين عن طريق مهدي الحميدان في الدقيقة الـ26، قبل أن يدرك شبيب الخالدي التعادل للكويت في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.