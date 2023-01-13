الجمعة, يناير 13, 2023
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حياتنا

فعل شيطاني .. زوجة تقتل زوجها وتستكمل الجنس مع عشيقها بجانب الجثة!

قررت الزوجة وعشيقها استكمال ما قاطعه الزوج عندما فاجأهما على فراش الحرام حيث اكملا ممارسة الرذيلة بجوار جثته!

كتب أنس السالم
زوجة تقتل زوجها مع عشيقها ويمارسان الجنس بجانب الجثة watanserb.com
الخيانة الزوجية - صورة تعبيرية
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وطن – لم تكتفِ زوجة مصرية، بجريمة قتل زوجها، بمساعدة عشيقها، في مدينة أطفيح، بل تمادت، وأكملت ممارسة الرذيلة مع عشيقها، والجثة في المنزل!.

زوجة تقتل زوجها مع عشيقها ويمارسان الجنس بجانب الجثة!

ووفق وسائل إعلام مصريّة، فقد شهدت “أطفيح” جريمة بشعة عنوانها الغدر والخيانة، “بطلتها” زوجة أوقعها الشيطان في طريق الرذيلة مع شاب ثم دفعهما للتخلص من الزوج بعدما ضبطهما في وضع مخل على سرير الزوجية فقاما بكتم أنفاسه حتى الموت قبل ان يفضح أمرهما.

وقال موقع “صدى البلد” المصري، إنّ قمة القسوة عندما قرر العشيقان استكمال ما قاطعه الزوج عندما فاجأهما على فراش الحرام حيث اكملا ممارسة الرذيلة بجوار جثته.

زوج مصري يكتشف خيانة زوجته watanserb.com
ادعت الزوجة في التحقيق القاتلة خروج زوجها من المنزل بلا عودة – تعبيرية

ثم قررت الزوجة وعشيقها بعد ذلك، التخلص من الزوج الضحية، وألقياه في “ترعة”.

التحقيق في الجريمة 

كانت أجهزة الأمن بجنوب الجيزة تلقت بلاغًا من ربة منزل باختفاء ابنها 32 سنة.

على إثر البلاغ، انتقل ضباط المباحث إلى المكان، وتم الاستماع إلى أقوال زوجته وعدد من شهود عيان من جيران المجني عليه.

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وأكدت أقوال هؤلاء وجود خلافات بين الزوجة وزوجها، منذ يومين؛ بسبب مصروفات المنزل.

وادعت الزوجة في التحقيق القاتلة خروج زوجها من المنزل بلا عودة.

جثة
تخلصت الزوجة وعشيقها من جثة زوجها بإلقائها في ترعة مياه – صورة تعبيرية

كما بيّنت التحقيقات، ارتباط زوجة المجني عليه بعلاقة غير شرعية مع شاب تعرفت عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واعترفت الزوجة وعشيقها أنّهما كتما أنفاس المجني عليها بعد ضبطها في أثناء ممارسة الرذيلة داخل غرفة نومه.

وقالت: “خنقته بعد عودته فجأة من عمله وشاهدنا في وضع مخل”.

وتم التخلص من الجثة في الترعة التي ظهرت عقب عدة أيام على سطح المياه في محافظة بني سويف، بينما تم تحرير محضر بالواقعة واحيلا للنيابة العامة التي تولت التحقيقات في الواقعة.

أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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