صدام عربي من العيار الثقيل .. تفاصيل قرعة كأس العالم للأندية 2023

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وطن- أسفرت نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023، الجمعة، التي أجراها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عن مواجهات قوية ومثيرة منتظرة في البطولة التي من المقرر إقامتها في دولة المغرب، مطلع الشهر القادم.

صدام عربي في نتائج قرعة كأس العالم للأندية

وأوقعت نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023، عن صدام عربي من العيار الثقيل بين الهلال السعودي ” الزعيم الآسيوي”، والوداد المغربي البيضاوي.

كما من المحتمل مواجهة الأهلي المصري أمام فريق ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم المنصرم.

ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2023، 7 فرق على مستوى قارات العالم، وهي الوداد البيضاوي والأهلي المصري والهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي وريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

وجاءت تفاصيل قرعة كأس العالم 2023، عن المواجهات القوية والمثيرة، كما يلي:

المباراة الافتتاحية (الدور الأول):

الأهلي المصري (المارد الأحمر) x أوكلاند سيتي النيوزيلاندي ( الأربعاء، 2-1-2023).

مواجهات (مباريات) الدور الثاني:

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سياتل ساوندرز الأمريكي x (الفائز من مباراة الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي).

الوداد البيضاوي المغربي (المستضيف) x الهلال السعودي

كما وستكون تلك المواجهات في ال4 من شهر فبراير القادم.

الطريق نحو المجد سيكون هكذا 🏆🤩 مواجهة عربية خالصة بين الوداد الرياضي والهلال في الدور الثاني 🤝🇲🇦🇸🇦 pic.twitter.com/9JcwLtHuXT — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) January 13, 2023

مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

فلامنجو البرازيلي x (الفائز من مباراة الوداد البيضاوي والهلال السعودي).

ريال مدريد الإسباني x ( الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي وسياتل ساوندوزر الأمريكي).

حكيمي أولًا ثم صلاح فزياش 🤩 ثلاثة عرب سبق لهم رفع كأس العالم للأندية 😍 هل حان الوقت ليُتوج فريق عربي؟ 🤔 pic.twitter.com/TGV9YiBktQ — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) January 13, 2023

كما وستكون مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، في ال7 من شهر فبراير القادم، بينما ستكون مباراة نهائي البطولة العالمية للأندية في ال11 من الشهر ذاته.

ومن الجدير بالذكر، بأن دولة المغرب ستستضيف منافسات بطولة كأس العالم للأندية بنسختها ال17، بعد قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، خلال الفترة ما بين 1-11 فبراير الشهر القادم.