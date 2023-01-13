الجمعة, يناير 13, 2023
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الملكة رانيا..الكشف لأول مرة عن سعر فستان زفافها على الملك عبدالله.. رقم ضخم لا يمكن تصديقه!

الفستان من تصميم البريطاني بروس أولدفيلد تم استيحائه من الفساتين السورية التي عُرضت في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن.

كتب شيراز ماضي
سعر فستان الملكة رانيا watanserb.com
حفل زفاف الملك عبد الله والملكة رانيا
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وطن– نشر موقع ” ModekoninginMaxima” البريطاني تقريرا عن استايل الملكة رانيا العبدالله من إطلالتها في حفل زواجها المبهر من الملك عبدالله الثاني عام 1993 حتى يومنا الحالي.

وبدأ الموقع تقريره عن أزياء وأسلوب لبس الملكة رانيا، بالقول أنها في 31 أغسطس 1970 في الكويت باسم رانيا الياسينمن من والدين فلسطينيين، هي زوجة الملك عبد الله الثاني.

عائلة الملك عبد الله الثاني وأسلوب لبس الملكة رانيا

وأضاف الموقع أن الزوجين الملكيين لديهما أربعة أطفال: الأمير الحسين(تمت خطبته) ، والأميرة المخطوبة أيضًا إيمان ، والأميرة سلمى والأمير هاشم، مشيرا إلى أن الزوجين الملكيين متزوجان منذ 30 عامًا، التزمت خلالها الملكة رانيا بشدة بالعمل الخيري على الصعيدين الوطني والدولي.

وقال الموقع إن الملكة الأردنية رانيا العبدالله تعرف دائمًا كيف تلبس جيدًا، موضحا إنها أنيقة وعصرية وترتدي أزياء وفق أحدث صيحات الموضة.

فستان الزواج

وفقا للموقع، فقد ارتدت رانيا الياسين فستان زفاف من تصميم بروس أولدفيلد لحضور حفل زفافها عام 1993، موضحا الموقع أن المصمم البريطاني استوحى تصميمه من الفساتين السورية التي عُرضت في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن.

ارتدت رانيا الياسين فستان زفاف من تصميم بروس أولدفيلد لحضور حفل زفافها عام 1993

وبحسب الموقع فإن الفستان صمم مع عباءة ومربوط بحزام، وبأكمام قصيرة ومزين بأزهار مطرزة بخيوط ذهبية، بلغت تكلفته 400000 دولار.

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وقال إن الفستان كان واسع الطيات وذيل طويل، مشيرا إلى أن الملكة رانيا لم تكن ترتدي تاج بل عصابة رأس مربوطة حول كعكتها، مع ربط الحجاب.

الفستان واسع الطيات وذيل طويل وأن الملكة رانيا لم ترتدي تاج بل عصابة رأس مربوطة حول كعكتها مع ربط الحجاب

وبحسب ما ورد كانت الملكة رانيا طويلة، لدرجة أنها اضطرت للتدرب على الدخول والخروج من السيارة عدة مرات.

ووفقا للموقع، فإنه في وقت لاحق من يوم زفافها ، ارتدت الملكة رانيا ثوبًا آخر من تصميم بروس أولدفيلد أيضًا، مشيرا إلى أن هذا الفستان كان بلا أكمام وفتحة رقبة على شكل V، حيثيتطابق التطريز مع الفستان الذي ارتدته في وقت سابق يوم زفافها.

ارتدت الملكة رانيا ثوبًا من تصميم بروس أولدفيلد

وأشار الموقع إلى أن الملكة رانيا أطول بقليل من زوجها، موضحا إلى أن هذا الامر يبدو أنه لا يزعج الزوجين الملكيين الأردنيين على الإطلاق ، وغالبًا ما ترتدي رانيا أحذية ذات كعب عالٍ.

الملكة رانيا أطول بقليل من زوجها الملك عبد الله

أسلوب الملكة رانيا في ارتداء الملابس

تحب الملكة رانيا التنانير المستقيمة أو التنانير على شكل حرف A مع البلوزةن موضحا الموقع أنها لا ترتدي السترات إلا في أحيان قليلة، مشيرا إلى أن الكثير من الملابس التي ترتديها من مصممين غربيين.

أسلوب الملكة رانيا في ارتداء الملابس

حفلات الزفاف المقبلة

وفق للموقع فإنه من المتوقع ان يشهد هذا العام العديد من الاعراس الملكية في الاردن، حيث يتطلع الأمير الحسين ، ولي العهد للزواج من أميرته ، رجوى خالد السيف ، في 1 يونيو 2023.

يتطلع الأمير الحسين ولي العهد للزواج من أميرته رجوى خالد السيف

وقال الموقع إن هذا الزواج يأتي بعد 30 عامًا تقريبًا من يوم زفاف والديه، حيث يحتفل الملك عبد الله والملكة رانيا بالذكرى الثلاثين لزواجهما في 10 يونيو 2023.

خطوبة الأميرة إيمان أميرة الأردن وجميل ألكسندر ترميوتيس

كما تم الإعلان في الصيف الماضي عن خطوبة الأميرة إيمان،حيث تم من اليوناني المولود في فنزويلا جميل ألكسندر ثيرميوتيس الذي يعيش ويعمل حاليًا في نيويورك.

المصدرModekoninginMaxima ، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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