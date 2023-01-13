الإعلام البريطاني يستشهد بالملكة رانيا بعد فضيحة مذكرات الأمير “هاري”.. ما القصة؟!

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وطن– دافع البريطانيون عن أميرة ويلز كيت ميدلتون زوجة الأمير “ويليام” بعد الإساءات التي ذكرها الأمير “هاري” في مذكراته المثيرة للجدل “سبير” والتي تسبب بإحراج كبير للعائلة المالكة.

وفي سياق هذا الدفاع، أعاد البريطانيون بشكل كثيف تداول مقطع فيديو للملكة رانيا العبدالله زوجة لعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، تمدح فيه بشكل قوي جدا أميرة “ويلز”، كيت ميدلتون.

ووفقا للفيديو الذي أعادت نشره وسائل إعلام بريطانية، أنه عدما سُئلت الملكة رانيا، البالغة من العمر 52 عامًا ، عن كيت ميدلتون خلال مقابلة مع شبكة CNN تم تسجيلها في لندن في سبتمبر 2022 ، قبل جنازة الملكة إليزابيث الراحلة، أثنت الملكة “رانيا” على كيت ميدلتون لشعورها بالواجب ، قائلة إنها “تعطي من القلب”.

رأي الملكة رانيا في كيت ميدلتون

وقالت أيضًا إن هناك “إحساسًا بالإخلاص” و “الحب” في كل شيء تفعله أميرة ويلز في مقطع من مقابلتها تمت إعادة مشاركته عبر الإنترنت من قبل الكثيرين من البريطانيين.

HM Queen Rania about HRH The Princess of Wales, what a testimony! ❤️👑 pic.twitter.com/l6IUlcXtXh — Adelsexpertin (@Adelsexpertin) January 9, 2023

وأضافت الملكة رانيا: “الأميرة كاثرين ، عندما تتحدث عن عملها ، يضيء وجهها”، مضيفة إنها تفعل ذلك بدافع الشعور بالواجب ولكن الأهم من ذلك أنها تفعل ذلك لأنها تهتم تمامًا.

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ولم يتوقف مدح الملكة “رانيا” لـ كيت ميدلتون عند هذا الحد ، حيث قالت إن أميرة ويلز “تهب من القلب”.

ونقلت عنها قولها:”عندما تتحدث عن عملها ، كانت تقول:” أنا محظوظة فقط للقيام بذلك ، ولدي امتياز للقيام بذلك”.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، جاء ذلك في الوقت الذي شوهدت فيه أميرة ويلز كيت ميدلتون لأول مرة منذ الإفراج عن مذكرات صهرها الأمير هاري المتفجرة “سبير “.

أول خلاف بين كيت ميدلتون وميغان ماركل

وقدم دوق ساسكس أول وصف كامل له عن فستان العروسة سيئ السمعة المناسب بالتزامن مع إعلان وزوجته ميغان ماركل تنازلهما عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية البريطانية عام 2020، مدعيًا أن الأميرة شارلوت “ بكت عندما جربته في المنزل ” وأصر على أن أخت زوجته كيت هي من تسببت في الامر.

ويزعم أن الخلاف بين المرأتين قد تفاقم بسبب عدم رغبة كيت في زيارة خياط ميغان في قصر كنسينغتون في لندن والاقتراحات بأن يقوما بحفلة للصبيان عندما تكون العروسه مشغولة بالتعامل مع شجار مع والدها، توماس ماركل.

وتحدث الأمير هاري أيضًا عن الاحتكاك بين زوجته وزوجة أخيه في الكتاب ، مستذكرًا أول حفلة حضرتها ميغان ماركل كعضو في العائلة المالكة في عام 2018.

أول حضور لهاري برفقة زوجته لعيد ميلاد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

وفي مذكراته “سبير”، الذي عُرضت للبيع يوم الثلاثاء ، تحدث الأمير هاري عن أول ظهور علني له مع زوجته في الاحتفال بعيد ميلاد الملكة الرسمي في عام 2018.

لكن هاري يصف كيف تحول الجو المشرق عندما سألت كيت ميغان عن رأيها في المناسبة ورد عضو العائلة المالكة الجديد مازحا بـ “ملون”.

في حديثه عن القلق الذي أعقب ذلك ، كتب الدوق أن “الصمت الذي كان سائدا هدد بابتلاعنا جميعًا”.

وتم الكشف عن اللقاء عندما كشف هاري تفاصيل التوتر طويل الأمد بين دوقة ساسكس وأميرة ويلز في كتابه الجديد وعبر سلسلة من المقابلات.-

لقاء محرج صيف 2018

وخلال مقابلة مع قناة ITV مع توم برادبي يوم الأحد ، تحدث دوق ساسكس ، 38 عامًا ، عن لقاء محرج عقد في صيف 2018 في قصر كنسينغتون بينه وبين ميغان ماركل وأمير وأميرة ويلز.

وادعى الأب لطفلين أنهما نظما لقاء في محاولة لتنقية الأجواء بعد سلسلة من الخلافات ، بما في ذلك تعليق ميغان على “دماغ الطفل” الخاص بكيت ، والذي وصفه ويليام بأنه “وقح”.

وفي وقت لاحق ، يصف الدوق كيف كانت كيت تمسك بحواف كرسيها الجلدي بإحكام لدرجة أن “أصابعها تحولت إلى اللون الأبيض”.

خلال مقابلة ITV ، انفتح الأمير هاري حول رد فعل عائلته الأولي على علاقته مع ميغان ماركل في مقابلة مع صديقه توم برادبي.

على الرغم من أن الدوق يدعي أن أمير وأميرة ويلز كانا “مشاهدين دينيين” للبدلات ، إلا أنه اتفق مع توم برادبي على أنه من “العدل” القول إن عائلته “لم تتواصل” مع زوجته “منذ البداية تقريبًا”.

وأوضح: “كان هناك الكثير من الصور النمطية التي كانت تحدث ، والتي كنت مذنبًا بها أيضًا ، في البداية”.