الإعلام البريطاني يستشهد بالملكة رانيا بعد فضيحة مذكرات الأمير “هاري”.. ما القصة؟!

وطن– دافع البريطانيون عن أميرة ويلز كيت ميدلتون زوجة الأمير “ويليام” بعد الإساءات التي ذكرها الأمير “هاري” في مذكراته المثيرة للجدل “سبير” والتي تسبب بإحراج كبير للعائلة المالكة.

وفي سياق هذا الدفاع، أعاد البريطانيون بشكل كثيف تداول مقطع فيديو للملكة رانيا العبدالله زوجة لعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، تمدح فيه بشكل قوي جدا أميرة “ويلز”، كيت ميدلتون.

ووفقا للفيديو الذي أعادت نشره وسائل إعلام بريطانية، أنه عدما سُئلت الملكة رانيا، البالغة من العمر 52 عامًا ، عن كيت ميدلتون خلال مقابلة مع شبكة CNN تم تسجيلها في لندن في سبتمبر 2022 ، قبل جنازة الملكة إليزابيث الراحلة، أثنت الملكة “رانيا” على كيت ميدلتون لشعورها بالواجب ، قائلة إنها “تعطي من القلب”.

وقالت أيضًا إن هناك “إحساسًا بالإخلاص” و “الحب” في كل شيء تفعله أميرة ويلز في مقطع من مقابلتها تمت إعادة مشاركته عبر الإنترنت من قبل الكثيرين من البريطانيين.

