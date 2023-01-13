الجمعة, يناير 13, 2023
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إطلالة جديدة ولافتة للأمير حمزة بن الحسين برفقة صغيره الأمير محمد برفقة الفراولة!

الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية منذ تاريخ 19 مايو/آيار 2022

كتب سالم حنفي
الأمير حمزة بن الحسين و الأمير محمد watanserb.com
الأمير حمزة بن الحسين و الأمير محمد
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وطن- نشر حساب هيا بنت حمزة الذي يختص بنشر صور خاصة لعائلة الأمير حمزة بن الحسين منذ احتجازه في مقر إقامته الجبرية، صورة حديثه له يعود تاريخها ليوم أمس الجمعة، الموافق 13 يناير/كانون الثاني 2023.

وظهر الأمير حمزة بن الحسين في إطلاله الجديدة برفقة نجله الأصغر، الأمير محمد بن حمزة بن الحسين.

ووفقا للصورة التي يبدو أنها التقطت في حديقة قصره الذي يقضي فيه إقامته الجبرية ، فقد ظهر الأمير حمزة في إطلالته الجديدة بعد آخر ظهور له يوم 1 ديسمبر/كانون أول الماضي، مرتديا سترة سترة خضراء ومستلقيا على جنبه الأيمن وبجانبه نجله الأمير “محمد” البالغ من العمر سنة ونصف تقريبا.

وظهر نجل الأمير مرتديا زيا شتويا واضحا شمل سترة من الصوف وطاقية على رأسه، فيما كان مستمتعا بتناول الفراولة.

إطلالة جديدة ولافتة للأمير حمزة بن الحسين برفقة صغيره الأمير محمد
إطلالة جديدة ولافتة للأمير حمزة بن الحسين برفقة صغيره الأمير محمد

وكانت آخر ظهو للأمير حمزة نشره الحساب في ديسمبر/كانون أول الماضي، حيث ظهر وهو يُعد أُكلة “قلاية البندورة” التي تُعد من الأكلات الشعبية والمشهورة في الأردن، والتي لاقت تفاعلا كبيرا من قبل محبيه ومؤيديه.

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الملك عبدالله يقرر وضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية

يشار إلى انه بعد أكثر من عام من اتهامه بالمشاركة في “زعزعة أمن المملكة ونظام الحكم”، أعلن العاهل الأردني يوم 19 مايو/آيار 2022 رسمًياً، فرض قيود على “اتصالات وتحركات وإقامة” ولي العهد السابق الأمير حمزة.

وقال الملك عبد الله الثاني في رسالة إلى الأردنيين، بُثّتْ عبر وسائل الإعلام الرسمية: “قرّرتُ الموافقة على توصية المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته”. وأشار إلى أن أخاه غير الشقيق “يعيش في حالة ذهنية أفقدته القدرة على تمييز الواقع من الخيال”، مع تأكيد الملك على أن زوجة الأمير حمزة وأبنائه غير مشمولين بهذا الإجراء.

وبحسب الرسالة، رفع المجلس التوصية للملك في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

الأمير حمزة يعلن تخليه عن لقب “الأمير”

وأعلن الأمير حمزة بن الحسين (42 عامًا) في أبريل/نيسان الماضي، عن تخليه عن لقب “أمير“، بعد عام من اتهام الحكومة له بالتورط فيما سمي “قضية الفتنة”، وهو اتهام لم يحاكم على أساسه، بل وُضع قيد الإقامة الجبرية، من دون أن يعلن ذلك رسميًا.

وفي رسالته التي وجّهها إلى الأردنيين، قال العاهل الأردني: “عندما تم كشف تفاصيل قضية “الفتنة” العام الماضي، اخترت التعامل مع أخي الأمير حمزة في إطار عائلتنا، على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه، عضوًا فاعلًا في عائلتنا الهاشمية”.

وأضاف: “لكن، وبعد عام ونيف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا، خلصت إلى النتيجة المخيبة أنه لن يغيّر ما هو عليه”. وتابع: “تأكدتُ أنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيًا على إرثنا الهاشمي، وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا”.

اعتذار الأمير حمزة للملك عبدالله

وقدّم الأمير حمزة “اعتذاراً” إلى الملك عبد الله الثاني، وطلب “الصفح” في الثامن من مارس/آذار الماضي، وفق ما أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان حينها.

لكن الملك علّق على ذلك في رسالته قائلاً: “تفاءلتُ خيرًا حين اختار حمزة أن يقرّ بما فعل، وبعث لي رسالة اعتذر فيها للوطن والشعب ولي عمّا قام به. للأسف، ما هي إلا أسابيع حتى أثبت الأمير حمزة سوء نيته”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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