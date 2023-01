إطلالة جديدة ولافتة للأمير حمزة بن الحسين برفقة صغيره الأمير محمد برفقة الفراولة!

- Advertisement -

وطن- نشر حساب هيا بنت حمزة الذي يختص بنشر صور خاصة لعائلة الأمير حمزة بن الحسين منذ احتجازه في مقر إقامته الجبرية، صورة حديثه له يعود تاريخها ليوم أمس الجمعة، الموافق 13 يناير/كانون الثاني 2023.

وظهر الأمير حمزة بن الحسين في إطلاله الجديدة برفقة نجله الأصغر، الأمير محمد بن حمزة بن الحسين.

ووفقا للصورة التي يبدو أنها التقطت في حديقة قصره الذي يقضي فيه إقامته الجبرية ، فقد ظهر الأمير حمزة في إطلالته الجديدة بعد آخر ظهور له يوم 1 ديسمبر/كانون أول الماضي، مرتديا سترة سترة خضراء ومستلقيا على جنبه الأيمن وبجانبه نجله الأمير “محمد” البالغ من العمر سنة ونصف تقريبا.

وظهر نجل الأمير مرتديا زيا شتويا واضحا شمل سترة من الصوف وطاقية على رأسه، فيما كان مستمتعا بتناول الفراولة.

Prince Hamzah bin AlHussein with his little son Muhammed today

الأمير حمزة بن الحسين مع أصغر أنجاله الأمير محمد 🇯🇴

13/1/2023 Amman/jordan #الامير_حمزه #الاميرة_هيا_بنت_حمزه #princehamzahbinalhussein #الامير_محمد_بن_حمزة pic.twitter.com/qfWuYccqh0

— Haya bint hamzah (@Hayabinthamzah) January 14, 2023