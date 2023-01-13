الجمعة, يناير 13, 2023
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الهدهد

أمريكي بتصرف مُشين يفتح الماء البارد على مشردة في عزّ البرد (شاهد)

كتب فهمي الورغمي
أمريكي والمشردة
أمريكي يفتح الماء البارد على مشردة في البرد
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وطن– تداول ناشطون مقطع فيديو مثير للجدل بالولايات المتحدة الأمريكية، ظهر فيه رجل يرشّ امرأة مشردة بلا مأوى في سان فرانسيسكو، بالماء في عز البرد، وسط رفضها التحرك من مكانها، في مشهد أثار غضب السوشيال ميديا.

فيديو أمريكي يرش إمرأة بالماء في عز الشتاء

كولير جوين، أمريكي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يرش إمرأة مشردة بالماء.

يملك جوين معرضا فنيا، بمدينة سان فرانسيسكو، وقد إنتشر مقطع فيديو مثير للجدل أشعل موجة غضب واسعة ضده.

وفي أول تعليق له، رفض جوين الاعتذار عن تصرفاته التي وُصفت بالمشينة وغير الأخلاقية.

ودافع كولير جوين، صاحب معرض الفنون في سان فرانسيسكو، عن فعلته في حديثه مع قناة ABC7 الأميركية بعد انتشار المقطع المؤلم، ورفض الاعتذار عن الواقعة.

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وقال إنه كانت هناك محاولات متكررة لمساعدة المرأة خلال الأسبوعين الماضيين، وإن أصحاب المحلات الآخرين في الجوار اشتكوا من وجودها الذي يسد الرصيف والمداخل.

وأضاف أن بلاغات الشرطة لا تبدو أنها تساعد في شيء.

كما تابع إنها رفضت التحرك وقاومت مساعدته في نقل متعلقاتها من الشارع، فما كان منه إلا أن قام برشها كحل أخير.

لقطة مثيرة لمشردة في أمريكا تتعرض للإهانة

من جانبه، قال إدسون جارسيا مصور المقطع بالهاتف المحمول، إنه بينما كان في طريقه لتسليم طلب تقديم الطعام بعد الساعة 6 صباحًا بقليل يوم الاثنين، صادفته الواقعة.

وأضاف: “استدرت إلى الجانب ورأيت الرجل يرش الماء على السيدة المشردة بشكل لا يصدق”.

إلى ذلك، تابع جوين في محاولة لتبرير موقفه، إن “ما شاهده الناس مؤسف للغاية.

وقال جوين وهو أمريكي مقيم في سان فرانسيسكو يبلغ من العمر 40 عامًا، في وقت لاحق لمحطة KPIX المحلية “أشعر بالفزع، ليس فقط لأنني أريد الخروج من المشاكل، أو شيء من هذا القبيل، ولكن لأنني كنت أبذل قدرًا هائلاً من الجهد لمساعدة هذه المرأة المشردة”.

وتعاني مدينة سان فرانسيسكو من مشكلة المشردين المتزايدة.

حيث تشير الأرقام الحكومية، بحسب موقع “ياهو” الإخباري إلى أن عدد المشردين في المدينة يبلغ 8000، وهو ثاني أعلى رقم منذ عام 2005.

في أغسطس / آب، قال أصحاب الأعمال المحليون في رابطة تجار كاسترو إن بعض الأشخاص المشردين خارج مؤسساتهم كانوا يضايقون العملاء، وطلبوا من المسؤولين المحليين المساعدة.

فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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