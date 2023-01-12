شتمه على الهواء.. بوتين يفقد أعصابه وينفجر في وجه مسؤول بارز (فيديو)

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وطن- خرج الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عن طوره وفقد أعصابه في وجه نائب رئيس مجلس وزرائه ووزير الصناعة “دينيس مانتوروف”، خلال الجلسة الأولى للحكومة في عام 2023، رداً على ملاحظات قدمها الثاني بخصوص طلب الطائرات المدنية والعسكرية.

العقوبات الغربية قطعت العديد من الواردات عن موسكو

وعقد الاجتماع الأول للحكومة لهذا العام، في نفس اليوم الذي قرر فيه الرئيس بوتين تعيين قائداً أعلى جديداً لقواته في أوكرانيا، بعد ثلاث أشهر فقط من وجوده في المنصب.

وجاء انفعال الرئيس الروسي، عندما صحح “مانتوروف” معلومات بوتين علنًا بعد أن اشتكى من أن بعض الشركات لم تؤمن بعد عقودًا لشراء طائرات جديدة هذا العام، وهي مهمة أضحت صعبة للغاية بسبب العقوبات الغربية التي قطعت العديد من الواردات عن موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.

انفعال بوتين أمام الكاميرات

وأظهر مقطع فديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، بوتين وهو يصغي بانفعال لملاحظات مانتوروف، قبل أن يصرخ في وجهه في الدقيقة الـ20 من الفيديو.

وبحسب صحيفة “التلغراف” البريطانية فإن فلاديمير بوتين اتهم وزيره المسؤول عن سياسات الطيران الروسية بـ “العبث” و “عدم المحاولة بما يكفي” للحصول على المزيد من الطائرات العسكرية والمدنية للحرب في أوكرانيا.

“لماذا تلعب دور الأحمق؟”

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وبينما حاول بوتين الحفاظ على “برودته”، أصر مرة أخرى على أنه كان على حق وأن مانتوروف كان مخطئًا، وبعدها، مضى بوتين يقول وعلامات الغضب بادية عليه “دعونا ننتهي من هذا الأمر، ما الهدف من السجال معك؟”

وأضاف: “يقول المدراء لي لا توجد عقود حقًا” وأنت تقول “كل شيء على ما يرام” . ثم وبخه أمام الحضور قائلا له :”لماذا تلعب دور الأحمق؟ ” وطالبه بإنهاء العقود في غضون شهر.

وبعد إهانته العلنية، وعد الوزير بأن تبذل وزارته قصارى جهدها مع شركائها الاقتصاديين. لكن من الواضح أن ذلك لم يكن كافياً للرئيس المنفعل.

البلاد لم تتعرض لأي تداعيات نتيجة الحرب

وبينما نشرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية المواجهة، لم تشر إلى أن الوزير كان على حق، وأن هناك عقودا بالفعل لهذا العام.

واستخدم بوتين الاجتماع كفرصة ليعلن أن جميع “المشاكل” المتعلقة بما يسمى “العملية العسكرية الخاصة” ضد أوكرانيا سيتم حلها قريبا، في نفس الوقت، ادعى أن البلاد لم تتعرض لأي تداعيات نتيجة الحرب.

ووفق محطة “بي بي سي” تعدّ هذه الواقعة تكراراً لحدث أكثر دراماتيكية وقع قبل ثلاثة أيام من اندلاع الحرب.

عندما أمر بوتين كبار الشخصيات الأمنية بالقول ما إذا كان ينبغي على روسيا الاعتراف بمنطقتين في شرق أوكرانيا على أنهما مستقلتان، عندما اقترح أحد أقرب حلفائه رئيس المخابرات الخارجية “سيرغي ناريشكين” بتردد إعطاء شركاء روسيا الغربيين فرصة أخيرة بدأ بوتين باستجوابه.

وسجلت القوات الروسية عدة انتكاسات في أوكرانيا، بداية بفشلها في احتلال العاصمة كييف، ما أجبر القيادة في موسكو على تغيير أهدافها، قبل أن تقرر في خضمّ المعارك الدائرة، استبدال قائد قواتها في أوكرانيا من جديد.

وعيّنت هذه المرة الجنرال فاليري غيراسيموف، كرئيس أركان للقوات المسلحة، بديلاً عن سيرغي سوروفيكين الذي تولى المنصب في نوفمبر الماضي فقط.

وزعمت وزارة الدفاع الروسية –بحسب المصدر- أن التبديل جرى بسبب “زيادة المهام” التي يتعين انجازها و”الحاجة” إلى “تفاعل أوثق” بين مكونات الجيش.