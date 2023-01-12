أسرار مقتنيات الأميرة ديانا.. ابنها الأمير هاري احتفظ بها بعد وفاتها المحيرة

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وطن – يُواصل كتاب الأمير هاري، الجديد بعنوان “سبير” الذي عُرض للبيع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة منذ، الثلاثاء، إثارة الجدل، ومن اللقطات المثيرة التي تطرق لها دوق ساسكس في مذكراته حديثه عن طفولته تحديداً بعد وفاة والدته، وكيف خضع إلى علاج نفسي خاص لمساعدته على تجاوز حزنه.

تُوفيت الأميرة البريطانية ديانا سبنسر، أميرة ويلز، ووالدة الأمير هاري وشقيقه ويليام، في 31 أغسطس/آب 1997 في حادث سيارة مميت عند مدخل نفق “بون دو لالما” في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان لحياتها ووفاتها تأثير عظيم على الأسرة الملكية البريطانية وبشكل خاص على حياة ابنيها هاري وويليام.

يتذكر هاري في كتابه الجديد “سبير” كيف أثرت وفاة والدته على صحته النفسية.

مشيرا في ذكرياته بحسب ما نقلت صحيفة “ماركا marca” أنه في إحدى المرات، بينما كان في غمرة حزنه على والدته، حمل زجاجة من العطر المفضل للأميرة ديانا وساعدته رائحة عطرها على التعامل بشكل أفضل مع حزنه.

Prince Harry reveals how Diana’s perfume helped him cope with her death https://t.co/FgYoe20bm1 — The Independent (@Independent) January 12, 2023

رائحة عطر والدته دفعته إلى حالة من الهدوء

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كتب هاري قائلا: “في بداية الجلسة، رفعت الغطاء واستنشقت بعمق. كما لو كانت حبة إل إس دي”.

وتابع: “قرأت في مكان ما أن الشم هو أقدم حاسة لدينا، وهذا يتناسب مع ما عايشته في تلك اللحظة، الصور التي نشأت مما شعرت بأنه الجزء الأكثر بدائية في عقلي.”

How Princess Diana's 'favorite' perfume helped Prince Harry in therapy https://t.co/YMJ4oi7ZV7 pic.twitter.com/NRD3o0KHAK — Page Six (@PageSix) January 11, 2023

العطر الذي يشير إليه هاري في كتابه هو “فيرست” First، من صنع “فان كليف آند آربلس” Van Cleef & Arpels، وهو مصنوع من الياقوتية والورد والياسمين والعنبر وخشب الصندل.

ولم يكن هذا العطر، هو الوحيد الذي استعملته الأميرة ديانا.

حيث أحببت ديانا أيضًا عطور أخرى مثل “هيرمس 24″ وفوبور” وعطر “أوبيغان باريس” وغيرها.

لجأ هاري إلى عطر والده

بالإضافة إلى عطر والدته، الأميرة ديانا، تذكر الأمير هاري أيضًا الكولونيا المفضلة لوالده، “ديور سوفاج”، والتي يقول إنه يتذكر رائحتها من الليلة التي سبقت وفاة والدته في عام 1997.

Prince Harry reflecting on Princess Diana’s funeral in 1997. I going to need the British public to listen & shut the fuck up. You didn’t know that woman & have no right to tell Harry to “stop talking about her” That was literally his mom pic.twitter.com/bEOLepbnye — Myra (@SussexPrincess) January 7, 2023

وكان ملك بريطانيا الحالي “تشارلز الثالث”، والد الأمير هاري، تحدث منذ سنوات، بحسب ما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن حنين نجله لعطر والدته الأميرة الراحلة ديانا.

وقال تشارلز: “كان (هاري) يشم رائحة الأشياء دائمًا، الطعام والورود وشعرنا (تشارلز وديانا)”. وتابع “من المؤكد أن لديه حاسة سادسة”.

وأضاف: “ربما استنشق كثيرًا من الروائح، لأنه كان من الصعب عليه شم أي شيء على رائحة عطره الشخصي “سوفاج”.

لكن الحقيقة، هي أنه بالنسبة للأمير هاري، فقد ساعدته تلك الذكريات التي تحركها رائحة عطور والديه خلال وقت صعب للغاية بالنسبة له.

وكان كتاب الأمير هاري الجديد، أثار موجة استهجان واسعة لدى الإعلام البريطاني، الذي اتهمه بـ “شيطنة العائلة المالكة على حساب بعض ملايين الدولارات من الأرباح التجارية لـ “سبير”.