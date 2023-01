أسرار مقتنيات الأميرة ديانا.. ابنها الأمير هاري احتفظ بها بعد وفاتها المحيرة

- Advertisement -

وطن – يُواصل كتاب الأمير هاري، الجديد بعنوان “سبير” الذي عُرض للبيع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة منذ، الثلاثاء، إثارة الجدل، ومن اللقطات المثيرة التي تطرق لها دوق ساسكس في مذكراته حديثه عن طفولته تحديداً بعد وفاة والدته، وكيف خضع إلى علاج نفسي خاص لمساعدته على تجاوز حزنه.

تُوفيت الأميرة البريطانية ديانا سبنسر، أميرة ويلز، ووالدة الأمير هاري وشقيقه ويليام، في 31 أغسطس/آب 1997 في حادث سيارة مميت عند مدخل نفق “بون دو لالما” في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان لحياتها ووفاتها تأثير عظيم على الأسرة الملكية البريطانية وبشكل خاص على حياة ابنيها هاري وويليام.

يتذكر هاري في كتابه الجديد “سبير” كيف أثرت وفاة والدته على صحته النفسية.

مشيرا في ذكرياته بحسب ما نقلت صحيفة “ماركا marca” أنه في إحدى المرات، بينما كان في غمرة حزنه على والدته، حمل زجاجة من العطر المفضل للأميرة ديانا وساعدته رائحة عطرها على التعامل بشكل أفضل مع حزنه.

كتب هاري قائلا: “في بداية الجلسة، رفعت الغطاء واستنشقت بعمق. كما لو كانت حبة إل إس دي”.

وتابع: “قرأت في مكان ما أن الشم هو أقدم حاسة لدينا، وهذا يتناسب مع ما عايشته في تلك اللحظة، الصور التي نشأت مما شعرت بأنه الجزء الأكثر بدائية في عقلي.”

العطر الذي يشير إليه هاري في كتابه هو “فيرست” First، من صنع “فان كليف آند آربلس” Van Cleef & Arpels، وهو مصنوع من الياقوتية والورد والياسمين والعنبر وخشب الصندل.

ولم يكن هذا العطر، هو الوحيد الذي استعملته الأميرة ديانا.

حيث أحببت ديانا أيضًا عطور أخرى مثل “هيرمس 24″ وفوبور” وعطر “أوبيغان باريس” وغيرها.

بالإضافة إلى عطر والدته، الأميرة ديانا، تذكر الأمير هاري أيضًا الكولونيا المفضلة لوالده، “ديور سوفاج”، والتي يقول إنه يتذكر رائحتها من الليلة التي سبقت وفاة والدته في عام 1997.

