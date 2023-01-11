الأربعاء, يناير 11, 2023
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حياتنا

نجل بنيامين نتنياهو يهاجم شمس الكويتية المتواجدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة..لماذا؟!

شمس الكويتية وصلت الأراضي الفلسطينية المحتلة لتلقي علم الطاقة على يد الطبيب الفلسطيني نادر بطو

كتب سالم حنفي
شمس الكويتية فلسطين المحتلة watanserb.com
الفنانة الكويتية شمس
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وطن – شن “يائير” نجل رئيس لوزراء الإسرائيلي بنيامين تنياهو هجوما عنيفا على الفنانة الكويتية “شمس” التي تقوم حاليا بزيارة الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت الفنانة “شمس” قد نشرت صورة لها عبر تطبيق “انستغرام” برفقة الطبيب الفلسطيني نادر بطو، معلقة عليها بالقول: “من الجمال مع الدكتور العالمي نادر بطو من اكاديمية الدكتور لدراسة وفهم علم الروح وسيطرته على الجسد والنفس”.

 

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نجل “نتنياهو” يهاجم شمس

واعترض “يائير” نجل “نتنياهو” المنتمي لليمين المتطرف على حديث “شمس” وقولها إنها في “فلسطين”، قائلا: “انت في دولة اسرائيل! حتى علامة موقعك موجودة في مدينة يهودية إسرائيلية تسمى هيرتسيليا”.

وأضاف قائلا: “سميت هذه المدينة على اسم الأب المؤسس للصهيونية وإسرائيل- ثيودور هرتزل”.

يائير نتنياهو يهاجم شمس الكويتية

وأردف قائلا: “وحيثما الآن تستمتعين بفنادقها ومطاعمها والحانات فيها، تستمتعين بالحرية في إسرائيل، حيث ترتدي المرأة ما تشاء، كما تستمتعين بشرب الكحول هُنا. إذا كنتِ لا تحترمين ذلك وضيافتنا أخرجي من هُنا”.

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ووفقا لتصريحاتها، ترفض الفنانة “شمس” الاعتراف بأنها في إسرائيل، وتؤكد على أن مدينة هرتسيليا المحتلة مدينة فلسطينية؛ ما دفع قناة “كان” الإسرائيلية لانتقادها وتخصيص برنامج خاص لمناقشة زيارتها وعدم اعترافها بإسرائيل.

وكانت “شمس” قد لفتت إلى أن “بطو” ابتكر طريقة للتواصل مع الروح، لعلاج المشكلة من جذورها، قبل أن تتفاقم وتسبب بأمراض مزمنة في القلب والجسم، موضحة أنها كانت تنتظر دورها لدراسة هذا العلم على يد “بطو”، منذ نحو 4 سنوات.

شمس تصل للاراضي المحتلة وتوثق زيارتها للمسجد الأقصى وكنيسة القيامة

أعلنت الفنانة شمس الكويتية عن توجهها إلى فلسطين قادمة من اسطنبول، وذلك لزيارتها لأول مرة، “طلبا للعلم”، كما قالت.

ووصلت شمس إلى مطار تل أبيب قبل أيام، داعية جمهورها لـ”دعمها” معنويا لأجل هذه الزيارة.

شمس الكويتية في الاقصى

ونشرت “شمس” مقاطع فيديو لها توثق زيارتها للمسجد لأقصى وقبة الصخرة والصلاة فيه.

كما نشرت “شمس” كذلك مقاطع فيديو لها توثق زيارتها لكنيسة القيامة في القدس المحتلة.

هجوم على “شمس” ومطالب بمنعها من دخول الكويت

زيارة “شمس” للأراضي المحتلة تسببت بهجوم كبير عليها، حيث كان أبرزها مهاجمة النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي وليد مساعد الطبطبائي، مطالباً بمنعها من دخول الكويت.

وقال الطبطبائي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر“: “في ممثلة أو مغنية اسمها شمس زايرة الكيان الصهيوني، ونشرت صور لها هناك، يجب محاسبتها أو منعها من دخول الكويت”.

المصدرانستغرام + تويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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