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عملية الخليل واستشهاد الشاب سند سمامرة بعد طعنه مستوطن (شاهد)

وقعت عملية الطعن في مستوطنة "حفات يهودا" جنوب الخليل حيث أقدم الشاب سند محمد سمامرة على طعن مستوطن قبل ارتقائه شهيدا

كتب خالد الأحمد
استشهاد الشاب سند سمامرة watanserb.com
استشهاد الشاب سند سمامرة
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وطن- استشهد شاب فلسطيني برصاصة في الرأس بعد طعنه مستوطناً قرب بلدة “السموع” جنوب الخليل اتضح أنه يدعى “سند سمامرة”، فيما أصيب المستوطن بجراح متوسطة الخطورة ونقل إلى مشفى “سوروكا” في بئر السبع.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أعلنت بأنه جرى نقل شاب مصاب برصاص الاحتلال في رأسه إلى مستشفى “رفيديا“، والذي استشهد لاحقا.

وكشفت مصادر وحسابات فلسطينية على مواقع التواصل على أن الشهيد منفذ العملية، هو الشاب “سند محمد سمامرة” والذي نفذ عملية الطعن بمستوطنة “حفات يهودا” في الخليل.

استشهاد الشاب سند محمد عثمان سمامره من الظاهريه بعد تنفيذه عملية طعن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي
استشهاد الشاب سند محمد عثمان سمامره من الظاهريه بعد تنفيذه عملية طعن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

من جانبها أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، مساء الأربعاء، عن إصابة مستوطن بجروح في عملية طعن في مستوطنة حفات يهودا قرب الخليل.

وقالت الإذاعة إن حالة المستوطن المصاب في عملية الطعن وصفت ما بين المتوسطة والخطيرة، حيث أصيب في منطقتي الرأس والرقبة.

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وأشارت إلى أن حالة منفذ العملية حرجة جدًا، ونقل للمستشفى لتلقي العلاج.

جرت عملية الطعن في مزرعة حفاة يهودا الاستيطانية

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه تلقى بلاغا بشأن عملية طعن نُفِّذت في مزرعة استيطانية “حفات يهودا” قرب الخليل، ليضيف في بيان ثان أصدره بعد ذلك بوقت وجيز، أن الفلسطيني وصل إلى المكان “وقام بطعن مواطن –مستوطن- إسرائيلي.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، منَع عناصر الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى الفلسطيني المصاب.

وفي حين لم يشِر جيش الاحتلال إلى مُطلق النار على الشهيد، أفادت تقارير إسرائيلية، بأن مُطلق النار هو مستوطن يعمل في المكان.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرينوت” على موقعها الإلكتروني، أن الياشيف ناحوم 28 أصيب بجروح متوسطة بعد ظهر، الأربعاء، بعد طعنه في المزرعة التي يعمل بها.

وفي الساعة 4،46 مساء ورد تقرير إلى مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة النقب عن إصابة شخص قرب مستوطنة “شيما”، وأضافت أن المستوطن اصيب بجروح متوسطة في الجزء العلوي من جسده ونقل إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

جرت عملية الطعن في مزرعة حفاة يهودا الاستيطانية
جرت عملية الطعن في مزرعة حفاة يهودا الاستيطانية
جرت عملية الطعن في مزرعة حفاة يهودا الاستيطانية
جرت عملية الطعن في مزرعة حفاة يهودا الاستيطانية

وأظهر تحقيق أولي أن المستوطن أصيب بطعنة في رقبته ورأسه من الخلف، فيما قام مستوطن آخر بإطلاق النار على الفلسطيني فاستشهد على الفور.

من جانبه أشاد وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير، بالمستوطن قاتل الشهيد، خلال محادثة هاتفية أجراها مع المستوطن الذي قتل الفلسطيني، بحسب بيان صدر عن وزارته.

وقال بن غفير للقاتل: “أنت بطل إسرائيل، باسمي وباسم كل مواطني إسرائيل، أشكرك على شجاعتك وتصرّفك السريع. لولاك كان يمكن أن ينتهي الحدث بشكل أصعب وأكثر خطورة”.

وتأتي عملية الطعن في ظل الانتهاكات التي تتعرض لها أراضي المواطنين الزراعية في السموع منذ عدة أسابيع، حيث ينفذ المستوطنون عمليات تجريف واسعة وخاصة في منطقة “ودادة” جنوب البلدة.

وأعلنت قوات الاحتلال المنطقة عسكرية مغلقة وأجبرت الأهالي على مغادرتها للسماح للمستوطنين باستباحتها.

المصدرتويتر، صحيفة يديعوت أحرينوت، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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