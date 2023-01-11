عملية الخليل واستشهاد الشاب سند سمامرة بعد طعنه مستوطن (شاهد)

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وطن- استشهد شاب فلسطيني برصاصة في الرأس بعد طعنه مستوطناً قرب بلدة “السموع” جنوب الخليل اتضح أنه يدعى “سند سمامرة”، فيما أصيب المستوطن بجراح متوسطة الخطورة ونقل إلى مشفى “سوروكا” في بئر السبع.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أعلنت بأنه جرى نقل شاب مصاب برصاص الاحتلال في رأسه إلى مستشفى “رفيديا“، والذي استشهد لاحقا.

وكشفت مصادر وحسابات فلسطينية على مواقع التواصل على أن الشهيد منفذ العملية، هو الشاب “سند محمد سمامرة” والذي نفذ عملية الطعن بمستوطنة “حفات يهودا” في الخليل.

استشهاد الشاب سند محمد عثمان سمامره من الظاهريه بعد تنفيذه عملية طعن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة "حفات يهودا"، المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل. pic.twitter.com/LgegDgU6xk — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) January 11, 2023

من جانبها أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، مساء الأربعاء، عن إصابة مستوطن بجروح في عملية طعن في مستوطنة حفات يهودا قرب الخليل.

وقالت الإذاعة إن حالة المستوطن المصاب في عملية الطعن وصفت ما بين المتوسطة والخطيرة، حيث أصيب في منطقتي الرأس والرقبة.

🔴 عملية طعن لجندي قرب قرية شمعة بلدة #السموع قضاء #الخليل وحالته متوسطة إلى خطرة بينما قوات الكيان تحاصر المنطقة pic.twitter.com/PL4p90YKFp — #birow (@AbeerSTahboub) January 11, 2023

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وأشارت إلى أن حالة منفذ العملية حرجة جدًا، ونقل للمستشفى لتلقي العلاج.

جرت عملية الطعن في مزرعة حفاة يهودا الاستيطانية

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه تلقى بلاغا بشأن عملية طعن نُفِّذت في مزرعة استيطانية “حفات يهودا” قرب الخليل، ليضيف في بيان ثان أصدره بعد ذلك بوقت وجيز، أن الفلسطيني وصل إلى المكان “وقام بطعن مواطن –مستوطن- إسرائيلي.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، منَع عناصر الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى الفلسطيني المصاب.

#عاجل: استشهاد منفذ عملية الطعن التي اسفرت عن إصابة مستوطن بجراح قرب بلدة السمّوع جنوب #الخليل pic.twitter.com/neMpzyI2Br — الـشـبـ𓂆ـراوي🇵🇸 #غـزَّة (@M_shebrawy) January 11, 2023

وفي حين لم يشِر جيش الاحتلال إلى مُطلق النار على الشهيد، أفادت تقارير إسرائيلية، بأن مُطلق النار هو مستوطن يعمل في المكان.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرينوت” على موقعها الإلكتروني، أن الياشيف ناحوم 28 أصيب بجروح متوسطة بعد ظهر، الأربعاء، بعد طعنه في المزرعة التي يعمل بها.

وفي الساعة 4،46 مساء ورد تقرير إلى مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة النقب عن إصابة شخص قرب مستوطنة “شيما”، وأضافت أن المستوطن اصيب بجروح متوسطة في الجزء العلوي من جسده ونقل إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

تغطية صحفية: "مشاهد من مكان عملية الطعن قرب بلدة السموع جنوب غرب الخليل، والتي أدت لإصابة مستوطن". pic.twitter.com/layMQvUIFI — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 11, 2023

وأظهر تحقيق أولي أن المستوطن أصيب بطعنة في رقبته ورأسه من الخلف، فيما قام مستوطن آخر بإطلاق النار على الفلسطيني فاستشهد على الفور.

من جانبه أشاد وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير، بالمستوطن قاتل الشهيد، خلال محادثة هاتفية أجراها مع المستوطن الذي قتل الفلسطيني، بحسب بيان صدر عن وزارته.

وقال بن غفير للقاتل: “أنت بطل إسرائيل، باسمي وباسم كل مواطني إسرائيل، أشكرك على شجاعتك وتصرّفك السريع. لولاك كان يمكن أن ينتهي الحدث بشكل أصعب وأكثر خطورة”.

وتأتي عملية الطعن في ظل الانتهاكات التي تتعرض لها أراضي المواطنين الزراعية في السموع منذ عدة أسابيع، حيث ينفذ المستوطنون عمليات تجريف واسعة وخاصة في منطقة “ودادة” جنوب البلدة.

وأعلنت قوات الاحتلال المنطقة عسكرية مغلقة وأجبرت الأهالي على مغادرتها للسماح للمستوطنين باستباحتها.